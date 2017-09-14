RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 764976507651765276537654>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:57

  somilitark написав:Оце чергова маячня, штраф за власником, вже давно все сінхронізовано.
Якось років 5 назад їхав з далекобійником, він каже, був в рейсі на фурі в Німеччині,
Поки він зробив рейс і повернувся в Київ, то вже електронний лист прийшов на фірму де водій прцює, з суммою штрафа, де виписан, а ще була рекомендація розібратись з водієм який не дотримується правил.
В Німеччині бали, вони навіть віртуально нараховуються на "наші" права, набрав штрафів і все, зупинять і не дозволять далі їхати, якщо перебрав їх 20 балів порушеннями.

На фірму, ви самі відповіли.
Звісно якщо порушив, то повинен сплатить.
Water
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:59

  somilitark написав:Все дуже швидко і синхронізовано, не розповідайте казок. Ми давно вже в Європі по багатьом параметрам)))

Синхронізовано у ваших вологих мріях, реальність вона інша.
Water
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:01

  stm написав:Дружите с Виталей, может хоть так не побьют.
мы тоже вас бить не будем) так и живём
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:02

  stm написав:
  Water написав:
  stm написав:Страна ЕС, в которой проживает владелец прав, проверяет подлинность полученного в Украине документа. Думаете бюргеры не узнают что были поправки в Закон Украины?

Хто шо перевіряє? Не зрозумів. Ніхто нічого не перевіряє по базам.
Права є? Є. До побачення. Максимум штраф за порушення ПДР.

Смотрите, Антей фактически будет ездить с недействительными правами по территории ЕС.

Хто вам сказав шо вони не будуть дійсні ще десь у світі, крім Неньки?
У нього дійсно можуть буди не дійсні права в якійсь країні, дійсно, якщо його піймають за кермом, то впаяють штраф за керування без посвідчення, АЛЕ не в даному конкретному випадку.
Water
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:10

  antey1969 написав:
  холява написав:
  antey1969 написав:холява

Похоже, профессиональная деформация таки настигла героя. Какие-то навязчивые идеи, о том что нужно кому-то что-то указывать, а кто не согласен - сразу враг.
Синдром Моисея, не иначе.


Ну что же , у нас есть шанс проверить у кого деформация .
Немного времени и все станет на свои места .
Уехавшие и дающие советы из за границы или оставшиеся и делающие все для защиты .
Передайте там в Германии вашим однодумцам , вы все презренны !
Не только в Украине но и в Германии .

Ок, проверим.
Кстати, прошу заметить, что я презренный вам и другим участникам форума советов не давал. Лишь оценил информацию со своей точки зрения, не считая свое мнение единственно верным, и сделал предположение.
Такой опытный специалист по психиатрии как вы мог бы это отметить.
Так что если мне и можно поставить синдром Моисея, то разве что в детской форме.)))


Диагнозы в интернете никто не ставит .
Ну разве что сами себе .
Время нас рассудит .
холява
2
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:11

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Типу Пороха.
Порох бы ваще одной левой путена победил.


Він би хоч не робив свинства 2р+ х.з. скільки...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Німеччина негайно передасть Україні ще одну одиницю Patriot для відбиття російських авіаударів. Він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються.
https://unn.ua/news/nimechchyna-peredas ... mu-patriot
Water
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:12

  vitaliiangel написав:
  stm написав:Дружите с Виталей, может хоть так не побьют.
мы тоже вас бить не будем)

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 11816
З нами з: 15.02.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:13

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  stm написав:Дружите с Виталей, может хоть так не побьют.
мы тоже вас бить не будем)

Зображення

Коли свадьба?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9808
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:14

  Water написав:Хто вам сказав шо вони не будуть дійсні ще десь у світі, крім Неньки?
У нього дійсно можуть буди не дійсні права в якійсь країні, дійсно, якщо його піймають за кермом, то впаяють штраф за керування без посвідчення, АЛЕ не в даному конкретному випадку.

План вогинь!!! Всегда любила фразы людей "ну и что, мне наплевать" потом такие перлы в судебных делах:
Водій ОСОБА_1 , порушивши п.2.9 «а» ПДР України, вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.
В судовому засіданні гр. ОСОБА_1 свою вину у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення не визнав, вказав, що він не вживав алкогольних напоїв, та не погоджувався з результатами проведеного огляду, припустив, що прилад «Драгер» показав такі результати, оскільки він, незадовго до огляду цілувався з дівчатами, які перебували в стані алкогольного сп`яніння.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 764976507651765276537654>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606040
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.