somilitark написав:Оце чергова маячня, штраф за власником, вже давно все сінхронізовано. Якось років 5 назад їхав з далекобійником, він каже, був в рейсі на фурі в Німеччині, Поки він зробив рейс і повернувся в Київ, то вже електронний лист прийшов на фірму де водій прцює, з суммою штрафа, де виписан, а ще була рекомендація розібратись з водієм який не дотримується правил. В Німеччині бали, вони навіть віртуально нараховуються на "наші" права, набрав штрафів і все, зупинять і не дозволять далі їхати, якщо перебрав їх 20 балів порушеннями.
На фірму, ви самі відповіли. Звісно якщо порушив, то повинен сплатить.
stm написав:Страна ЕС, в которой проживает владелец прав, проверяет подлинность полученного в Украине документа. Думаете бюргеры не узнают что были поправки в Закон Украины?
Хто шо перевіряє? Не зрозумів. Ніхто нічого не перевіряє по базам. Права є? Є. До побачення. Максимум штраф за порушення ПДР.
Смотрите, Антей фактически будет ездить с недействительными правами по территории ЕС.
Хто вам сказав шо вони не будуть дійсні ще десь у світі, крім Неньки? У нього дійсно можуть буди не дійсні права в якійсь країні, дійсно, якщо його піймають за кермом, то впаяють штраф за керування без посвідчення, АЛЕ не в даному конкретному випадку.
Похоже, профессиональная деформация таки настигла героя. Какие-то навязчивые идеи, о том что нужно кому-то что-то указывать, а кто не согласен - сразу враг. Синдром Моисея, не иначе.
Ну что же , у нас есть шанс проверить у кого деформация . Немного времени и все станет на свои места . Уехавшие и дающие советы из за границы или оставшиеся и делающие все для защиты . Передайте там в Германии вашим однодумцам , вы все презренны ! Не только в Украине но и в Германии .
Ок, проверим. Кстати, прошу заметить, что я презренный вам и другим участникам форума советов не давал. Лишь оценил информацию со своей точки зрения, не считая свое мнение единственно верным, и сделал предположение. Такой опытный специалист по психиатрии как вы мог бы это отметить. Так что если мне и можно поставить синдром Моисея, то разве что в детской форме.)))
Диагнозы в интернете никто не ставит . Ну разве что сами себе . Время нас рассудит .
Water написав:Хто вам сказав шо вони не будуть дійсні ще десь у світі, крім Неньки? У нього дійсно можуть буди не дійсні права в якійсь країні, дійсно, якщо його піймають за кермом, то впаяють штраф за керування без посвідчення, АЛЕ не в даному конкретному випадку.
План вогинь!!! Всегда любила фразы людей "ну и что, мне наплевать" потом такие перлы в судебных делах: Водій ОСОБА_1 , порушивши п.2.9 «а» ПДР України, вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП. В судовому засіданні гр. ОСОБА_1 свою вину у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення не визнав, вказав, що він не вживав алкогольних напоїв, та не погоджувався з результатами проведеного огляду, припустив, що прилад «Драгер» показав такі результати, оскільки він, незадовго до огляду цілувався з дівчатами, які перебували в стані алкогольного сп`яніння.