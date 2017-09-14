Шо подарите, посаженый отец?
А, ненадежный отец.. в день свадьбы посодют на неделю((
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Додано: Суб 13 кві, 2024 17:15
Шо подарите, посаженый отец?
А, ненадежный отец.. в день свадьбы посодют на неделю((
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 17:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 кві, 2024 17:15
Water
Короче, посмотрел я информацию по этому вопросу.
Для того, чтобы поменять права на немецкие, нужно написать заявление в Фюраршайнштелле, а они уже направляют запрос к нам, чтобы получить подтверждение. Срок исполнения - пара месяцев.
Ну как-то так.
В данном случае система играет сама против себя.
Додано: Суб 13 кві, 2024 17:18
antey1969
Значит менять надо срочно.
А Бетону срочно выезжать, если переплывет.
Витале ничего не поможет, коммерческий бетон за шею на дно потянет.,
Додано: Суб 13 кві, 2024 17:18
я нормально отношусь к ПАП но если он имея деньги и админресурс не смог выиграть выборы, неужели вы думаете смог бы решить более сложные вопросы.
Власть выбрала стратегию утопить часть общества, чтобы другая часть не чувствовала войны. Можно было бы утопить в войне всё общество, разрушить экономику и т.д.
Еще власть боится что будут делать те 200-300 тыс, которые вернутся. Им нужна серьёзная реабилитация, из ситуации когда в тебя стреляют влиться в общество. Не будет ли соблазна в каждой ситуации бить себя в грудь "я за вас кровь проливал" и нарушать принятые нормы. Не будут ли обижаться, что их рабочие места заняты?
Поэтому не хотят полицию призывать, потому что неизвестно смогут ли они после БД адекватно влиться в службу. Не будут ли хвататься за пушку и стрелять во врагов. Представляете скандал "полицейский, герой убд, вернулся на службу, а его увольняют за профнепригодность" (здоровье или ещё что-то). Общество возмущено, как так. Каждому не объяснишь. Не думаю что ПАП делал бы как-то иначе.
Не зря дембель отложили на 8 месяцев. и Новый закон написан так, что выполнить его почти невозможно. Ну оштрафуют тех, у кого нет денег, ну заблокируют тарасовы хаты в которых прописаны несовершеннолетние. И что? какой вопрос это решит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 17:44, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Суб 13 кві, 2024 17:23
На этом и порешили. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц )))
Додано: Суб 13 кві, 2024 17:24
Штраф був десь 80 євро.
Фірма яким боком?
Ніяким. Просто вислали листа, не полінувались, і в базі підтягнувся перевізник, ще й текст був такого змісту, що у вас працює не якісний водій, він повинен себе вести нормально, не позорити країну і фірму, перевірте його, може навіть звільніть.
Штрафа на фірму не було, водій сплатив штраф і не думав, що взагалі хтось дізнається.
Так що все сінхронізовано, тимпаче поліцейському в Німеччині капає на рахунок з кожного виписаного штрафа, вони зацікавлені в виявленні порушень, для них наші ухилянти будуть булка на десерт, всі підряд порушникі - джек потівська тема)))
Додано: Суб 13 кві, 2024 17:24
Сколько взаимоисключений в одном сообщении
Во-первых, админ ресурс ПАП не использовал, иначе б выиграл
Во-вторых, если победил ЗЕ!, то по твоей логике, он мог бы решать более сложные вопросы. А он их не решает, вообще
В-третьих, ты на нынешнюю власть и жалуешься, которая, по-твоему, потому что выиграла выборы, может решать сложные вопросы
В-четвертых, выбрали ЗЕ!, кушайте его от души. Может тогда избавитесь от инфантилизма, что "хуже не будет", "хоть поржём"
Хотя, на твоем примере, это вообще не работает. Память, как у золотой рыбки на 5 минут.
Додано: Суб 13 кві, 2024 17:28
Додано: Суб 13 кві, 2024 17:30
Ээээ, не надо. Права действительные в ЕС, а в Неньце нет... Зачем такой невесёлый абсолютно законный и правильный совет?! Украинская диаспора сказала что пофиг, значит пофиг )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 кві, 2024 17:31
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