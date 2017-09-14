RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 76507651765276537654>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:15

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:[
Зображення

Коли свадьба?

Шо подарите, посаженый отец?
А, ненадежный отец.. в день свадьбы посодют на неделю((
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 17:16, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 11816
З нами з: 15.02.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:15

Water
Короче, посмотрел я информацию по этому вопросу.
Для того, чтобы поменять права на немецкие, нужно написать заявление в Фюраршайнштелле, а они уже направляют запрос к нам, чтобы получить подтверждение. Срок исполнения - пара месяцев.
Ну как-то так.
В данном случае система играет сама против себя.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12322
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 3632 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:18

antey1969
Значит менять надо срочно.

А Бетону срочно выезжать, если переплывет.
Витале ничего не поможет, коммерческий бетон за шею на дно потянет.,
Hotab
 
Повідомлень: 11816
З нами з: 15.02.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:18

  Bobua написав:Він би хоч не робив свинства 2р+ х.з. скільки...
я нормально отношусь к ПАП но если он имея деньги и админресурс не смог выиграть выборы, неужели вы думаете смог бы решить более сложные вопросы.

Власть выбрала стратегию утопить часть общества, чтобы другая часть не чувствовала войны. Можно было бы утопить в войне всё общество, разрушить экономику и т.д.

Еще власть боится что будут делать те 200-300 тыс, которые вернутся. Им нужна серьёзная реабилитация, из ситуации когда в тебя стреляют влиться в общество. Не будет ли соблазна в каждой ситуации бить себя в грудь "я за вас кровь проливал" и нарушать принятые нормы. Не будут ли обижаться, что их рабочие места заняты?

Поэтому не хотят полицию призывать, потому что неизвестно смогут ли они после БД адекватно влиться в службу. Не будут ли хвататься за пушку и стрелять во врагов. Представляете скандал "полицейский, герой убд, вернулся на службу, а его увольняют за профнепригодность" (здоровье или ещё что-то). Общество возмущено, как так. Каждому не объяснишь. Не думаю что ПАП делал бы как-то иначе.

Не зря дембель отложили на 8 месяцев. и Новый закон написан так, что выполнить его почти невозможно. Ну оштрафуют тех, у кого нет денег, ну заблокируют тарасовы хаты в которых прописаны несовершеннолетние. И что? какой вопрос это решит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 17:44, всього редагувалось 6 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:23

  antey1969 написав:Water
Короче, посмотрел я информацию по этому вопросу.
Для того, чтобы поменять права на немецкие, нужно написать заявление в Фюраршайнштелле, а они уже направляют запрос к нам, чтобы получить подтверждение. Срок исполнения - пара месяцев.
Ну как-то так.
В данном случае система играет сама против себя.

На этом и порешили. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:24

  Water написав:
  somilitark написав:Оце чергова маячня, штраф за власником, вже давно все сінхронізовано.
Якось років 5 назад їхав з далекобійником, він каже, був в рейсі на фурі в Німеччині,
Поки він зробив рейс і повернувся в Київ, то вже електронний лист прийшов на фірму де водій прцює, з суммою штрафа, де виписан, а ще була рекомендація розібратись з водієм який не дотримується правил.
В Німеччині бали, вони навіть віртуально нараховуються на "наші" права, набрав штрафів і все, зупинять і не дозволять далі їхати, якщо перебрав їх 20 балів порушеннями.

На фірму, ви самі відповіли.
Звісно якщо порушив, то повинен сплатить.

Штраф був десь 80 євро.
Фірма яким боком?
Ніяким. Просто вислали листа, не полінувались, і в базі підтягнувся перевізник, ще й текст був такого змісту, що у вас працює не якісний водій, він повинен себе вести нормально, не позорити країну і фірму, перевірте його, може навіть звільніть.
Штрафа на фірму не було, водій сплатив штраф і не думав, що взагалі хтось дізнається.
Так що все сінхронізовано, тимпаче поліцейському в Німеччині капає на рахунок з кожного виписаного штрафа, вони зацікавлені в виявленні порушень, для них наші ухилянти будуть булка на десерт, всі підряд порушникі - джек потівська тема)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 30.12.09
Подякував: 671 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:24

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Він би хоч не робив свинства 2р+ х.з. скільки...
я нормально отношусь к ПАП но если он имея деньги и админресурс не смог выиграть выборы, неужели вы думаете смог бы решить более сложные вопросы. Я в сказки не верю. Власть выбрала стратегию утопить часть общества, чтобы другая часть не чувствовала войны. Можно было бы утопить в войне всё общество, разрушить экономику и т.д. Еще власть боится что будут делать те 200-300 тыс которые вернутся. Им нужна серьёзная реабилитация. Может не всем, а половине. Не думаю что ПАП делал бы как-то иначе.

Сколько взаимоисключений в одном сообщении

Во-первых, админ ресурс ПАП не использовал, иначе б выиграл

Во-вторых, если победил ЗЕ!, то по твоей логике, он мог бы решать более сложные вопросы. А он их не решает, вообще

В-третьих, ты на нынешнюю власть и жалуешься, которая, по-твоему, потому что выиграла выборы, может решать сложные вопросы

В-четвертых, выбрали ЗЕ!, кушайте его от души. Может тогда избавитесь от инфантилизма, что "хуже не будет", "хоть поржём"
Хотя, на твоем примере, это вообще не работает. Память, как у золотой рыбки на 5 минут.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9472
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:28

  antey1969 написав:Короче, посмотрел я информацию по этому вопросу.
Для того, чтобы поменять права на немецкие

Йдете навчатись, 2 екзамена- теорія і практика. Свіженьке німецьке посвідчення в кармані.
Water
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:30

  Water написав:
  antey1969 написав:Короче, посмотрел я информацию по этому вопросу.
Для того, чтобы поменять права на немецкие

Йдете навчатись, 2 екзамена- теорія і практика. Свіженьке німецьке посвідчення в кармані.

Ээээ, не надо. Права действительные в ЕС, а в Неньце нет... Зачем такой невесёлый абсолютно законный и правильный совет?! Украинская диаспора сказала что пофиг, значит пофиг )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 17:31, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:31

  somilitark написав:Фірма яким боком?

Фірма тим боком, шо фура рахується за фірмою. Відповідно вони й отримували всі дозволи для роботи в ЄС.
Water
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 76507651765276537654>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606040
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.