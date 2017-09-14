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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7651765276537654>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:32

  Water написав:
  antey1969 написав:Короче, посмотрел я информацию по этому вопросу.
Для того, чтобы поменять права на немецкие

Йдете навчатись, 2 екзамена- теорія і практика. Свіженьке німецьке посвідчення в кармані.

:mrgreen:
О це справжнє вологе марення)))
Пів року теорії, потім практика, є школи де вчать 18 місяців, швидко то розуміється 10 місяців, по грошам то колись було 3000 євро, зараз може дороще.
Ніякі дипломи і права не визнаються, все фактично треба отримувати по новій, тимпаче Андрію майже 60, може і медкомісія завернути, там її підкупити не вийде)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:35

  stm написав:
  Water написав:
  antey1969 написав:Короче, посмотрел я информацию по этому вопросу.
Для того, чтобы поменять права на немецкие

Йдете навчатись, 2 екзамена- теорія і практика. Свіженьке німецьке посвідчення в кармані.

Ээээ, не надо. Права действительные в ЕС, а в Неньце нет... Зачем такой невесёлый абсолютно законный и правильный совет?!

Так зворотній порядок ще ніхто не перевіряв.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:36

  Water написав:
  somilitark написав:Фірма яким боком?

Фірма тим боком, шо фура рахується за фірмою. Відповідно вони й отримували всі дозволи для роботи в ЄС.

То зрозуміло, я мав на увазі, що буває багато подвійних штрафів, і водію, і посадовій особі, що допустила порушення. Тут штраф був тільки водію.
Просто сам факт, що німецька державна система не полінувалась проінформувати українську фірму про "поганого" водія.
А тут народ каже, що на анульовані права буде чихати, реально петросянство...
Уважніше Ватер, вдумуйтесь)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:42

  somilitark написав:Пів року теорії, потім практика, є школи де вчать 18 місяців, швидко то розуміється 10 місяців, по грошам то колись було 3000 євро, зараз може дороще.

4-6 тижнів, обов`язкові 12 годин практики і можна здавать.
По грошам, якщо здав з першого разу, до 1500 ойро, в залежності від землі.
медкомісія завернути, там її підкупити не вийде)))

Мекомісія тільки тест зору у найближчому магазині оптики. На формулярі напишуть для водіння йому потрібні окуляри чи ні. Все, ніяких завертань, підкупів.
Але ви продовжуйте мріяти та надіятись.

UPD: Ще курси першої медичної допомоги.
Востаннє редагувалось Water в Суб 13 кві, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:45

  somilitark написав:А тут народ каже, що на анульовані права буде чихати, реально петросянство...
Уважніше Ватер, вдумуйтесь)))

Зовсім начхати, можливо й нас_рать.
Але... ви продовжуйте надіятись.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:48

  Water написав:
  somilitark написав:А тут народ каже, що на анульовані права буде чихати, реально петросянство...
Уважніше Ватер, вдумуйтесь)))

Зовсім начхати, можливо й нас_рать.
Але... ви продовжуйте надіятись.

Медкомиссия в магазине оптики в Германии мне тоже понравилась )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:50

  Water написав:4-6 тижнів, обов`язкові 12 годин практики і можна здавать.

У мене друг єврей.
Так ось до них реально відношення не сильно змінилось у багатьох німців з 45-го.
Його завернули, сказали ніт, тільки по новій, так ти можеш в Ганновері отримати права.
Зараз їздить проходити техогляд до якогось емігранта за сотні км, каже в рідному західному Ганновері я його ніколи не пройду.
Теорія це одне, а реальна практика це трохи інше, багато не формальних правил, Андрій багато чого цікавого дізнається про нову улюблену батьківщину))))
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:51

Hotab давай я тебя научу картинки сжимать?
поле в кружочке меняй на 350-450
Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:56

vitaliiangel , я хочу чтоб ты открывал.
И да, у меня все в экране. У тебя Нокиа 1100?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:57

  somilitark написав:
  Water написав:4-6 тижнів, обов`язкові 12 годин практики і можна здавать.

У мене друг єврей.
Так ось до них реально відношення не сильно змінилось у багатьох німців з 45-го.
Його завернули, сказали ніт, тільки по новій, так ти можеш в Ганновері отримати права.
Зараз їздить проходити техогляд до якогось емігранта за сотні км, каже в рідному західному Ганновері я його ніколи не пройду.

У єврея ТЦК конфіскувало авто, бази синхронізовані, тому він не може офіційно пройти техогляд? Усілякі нюанси водіння розкажуть в автошколі.
Water
 
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