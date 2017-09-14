antey1969 написав:Короче, посмотрел я информацию по этому вопросу. Для того, чтобы поменять права на немецкие
Йдете навчатись, 2 екзамена- теорія і практика. Свіженьке німецьке посвідчення в кармані.
О це справжнє вологе марення))) Пів року теорії, потім практика, є школи де вчать 18 місяців, швидко то розуміється 10 місяців, по грошам то колись було 3000 євро, зараз може дороще. Ніякі дипломи і права не визнаються, все фактично треба отримувати по новій, тимпаче Андрію майже 60, може і медкомісія завернути, там її підкупити не вийде)))
Фірма тим боком, шо фура рахується за фірмою. Відповідно вони й отримували всі дозволи для роботи в ЄС.
То зрозуміло, я мав на увазі, що буває багато подвійних штрафів, і водію, і посадовій особі, що допустила порушення. Тут штраф був тільки водію. Просто сам факт, що німецька державна система не полінувалась проінформувати українську фірму про "поганого" водія. А тут народ каже, що на анульовані права буде чихати, реально петросянство... Уважніше Ватер, вдумуйтесь)))
Water написав:4-6 тижнів, обов`язкові 12 годин практики і можна здавать.
У мене друг єврей. Так ось до них реально відношення не сильно змінилось у багатьох німців з 45-го. Його завернули, сказали ніт, тільки по новій, так ти можеш в Ганновері отримати права. Зараз їздить проходити техогляд до якогось емігранта за сотні км, каже в рідному західному Ганновері я його ніколи не пройду. Теорія це одне, а реальна практика це трохи інше, багато не формальних правил, Андрій багато чого цікавого дізнається про нову улюблену батьківщину))))
Water написав:4-6 тижнів, обов`язкові 12 годин практики і можна здавать.
У мене друг єврей. Так ось до них реально відношення не сильно змінилось у багатьох німців з 45-го. Його завернули, сказали ніт, тільки по новій, так ти можеш в Ганновері отримати права. Зараз їздить проходити техогляд до якогось емігранта за сотні км, каже в рідному західному Ганновері я його ніколи не пройду.
У єврея ТЦК конфіскувало авто, бази синхронізовані, тому він не може офіційно пройти техогляд? Усілякі нюанси водіння розкажуть в автошколі.