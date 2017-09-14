главное чтобы тебе нравилось.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 17:59
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Если законы Германии и Украины совпадают или одна база, тогда бы решение суда что-то значило.
А так решение укр. Суда - ничего в Германии не будет значить, потому что оно не базируется на общих принципах и к тому же нарушает права человека.
Размечтались совко очеры.
Если завтра примут закон о лишении прав за плохое настроение или за дыхтаты повітрям?
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:08
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:10
это тебя ко всему в жизни принуждали, я живу по другим принципам и на гулаг не подписывался. Не ленюсь ,а решаю свои вопросы с минимальными трудозатратами. Не обязательно пахать как конь, чтобы купить корочку хлеба.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:11
Знову ви не можете вловити, що я написав.
Багато німців рахують нас понаїхавшими, що ми не заслуговуємо на німецьку державу, а особливо євреїв взагалі гоняють по усім колам, нам ставлять палки в колеса, бо німцям не подобається м'яка міграційна політика уряда, а у деяких посадовців і громадян відверто нациські погляди 30-40-хх років минулого сторіччя.
Мій друг вже років 15 як має німецький аусвайс, но це його не рятує від дивного відношення корінних німців. Якось розповідав, що купував авто, подзвонив ввечері, домовився про огляд, продавець почув акцент і зробив каку. Денис зранку встав, проїхав кілометрів 300, приїхав на зустріч, продавець авто зустрів його в автохаусі, но повідомив, що авто вже продане
А бази вже синхронізовані, ми йдемо в Європу, робота ведеться вже давно.
Прийдеться скоріш за все з нуля Андрію вчитися, в його віці ніхто йому просто так не оформить водійські права на базі українських, їх і раніше не оформлювали просто так, заставляли вчитися як ти їх і ніколи не мав ...
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 13 кві, 2024 18:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:33
Ви розповідаєте з чиїхось слів на форумі? Є відповідна людина, яка сама все це може розповісти. Запрошуйте його на форум, послухаємо.
За явні міжнаціональні приниження там можна загриміть.
Зараз авто "з рук" практично ніхто не купляє, все через автосалон. Емейл в автосалон, вони відповідь з призначенням терміну.
Ви продовжуєте про шось мріяти, на даний час- ні.
Ви вирішили його залякать навчанням з нуля в автошколі? Гадаю він вам відповість 3*ха. Продовжуйте мріяти.
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