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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7651765276537654
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:59

  Hotab написав:vitaliiangel , я хочу чтоб ты открывал.
И да, у меня все в экране. У тебя Нокиа 1100?

главное чтобы тебе нравилось.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если законы Германии и Украины совпадают или одна база, тогда бы решение суда что-то значило.
А так решение укр. Суда - ничего в Германии не будет значить, потому что оно не базируется на общих принципах и к тому же нарушает права человека.
Размечтались совко очеры.
Если завтра примут закон о лишении прав за плохое настроение или за дыхтаты повітрям?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:08

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , я хочу чтоб ты открывал.
И да, у меня все в экране. У тебя Нокиа 1100?

главное чтобы тебе нравилось.

Я тебя лайтово приучиваю к тяготам и лишениям.
Счас ты ленишься картинку открыть, завтра не захочешь автомат чистить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:10

  Hotab написав:Счас ты ленишься картинку открыть, завтра не захочешь автомат чистить.
это тебя ко всему в жизни принуждали, я живу по другим принципам и на гулаг не подписывался. Не ленюсь ,а решаю свои вопросы с минимальными трудозатратами. Не обязательно пахать как конь, чтобы купить корочку хлеба.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:11

  Water написав:У єврея ТЦК конфіскувало авто, бази синхронізовані, тому він не може офіційно пройти техогляд? Усілякі нюанси водіння розкажуть в автошколі.

Знову ви не можете вловити, що я написав.
Багато німців рахують нас понаїхавшими, що ми не заслуговуємо на німецьку державу, а особливо євреїв взагалі гоняють по усім колам, нам ставлять палки в колеса, бо німцям не подобається м'яка міграційна політика уряда, а у деяких посадовців і громадян відверто нациські погляди 30-40-хх років минулого сторіччя.
Мій друг вже років 15 як має німецький аусвайс, но це його не рятує від дивного відношення корінних німців. Якось розповідав, що купував авто, подзвонив ввечері, домовився про огляд, продавець почув акцент і зробив каку. Денис зранку встав, проїхав кілометрів 300, приїхав на зустріч, продавець авто зустрів його в автохаусі, но повідомив, що авто вже продане :lol:
А бази вже синхронізовані, ми йдемо в Європу, робота ведеться вже давно.
Прийдеться скоріш за все з нуля Андрію вчитися, в його віці ніхто йому просто так не оформить водійські права на базі українських, їх і раніше не оформлювали просто так, заставляли вчитися як ти їх і ніколи не мав ...
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 13 кві, 2024 18:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:33

  somilitark написав:Багато німців рахують нас понаїхавшими, що ми не заслуговуємо на німецьку державу, а особливо євреїв взагалі гоняють по усім колам, нам ставлять палки в колеса, бо німцям не подобається м'яка міграційна політика уряда, а у деяких посадовців і громадян відверто нациські погляди 30-40-хх років минулого сторіччя.
Мій друг вже років 15 як має німецький аусвайс, но це його не рятує від дивного відношення корінних німців.

Ви розповідаєте з чиїхось слів на форумі? Є відповідна людина, яка сама все це може розповісти. Запрошуйте його на форум, послухаємо.
За явні міжнаціональні приниження там можна загриміть.
Якось розповідав, що купував авто, подзвонив ввечері, домовився про огляд, продавець почув акцент і зробив каку.

Зараз авто "з рук" практично ніхто не купляє, все через автосалон. Емейл в автосалон, вони відповідь з призначенням терміну.
А бази вже синхронізовані, ми йдемо в Європу, робота ведеться вже давно.

Ви продовжуєте про шось мріяти, на даний час- ні.
Прийдеться скоріш за все з нуля Андрію вчитися

Ви вирішили його залякать навчанням з нуля в автошколі? Гадаю він вам відповість 3*ха. Продовжуйте мріяти.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:44

Спокойствіє, тільки спокойствіє)))

В Україні вже оцифровано дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, в усіх 24 регіонах, - заступник міністра оборони Гаврилюк.
Міноборони перезапустило "Оберіг" - електронна система військового обліку інтегрована з Податковою службою, Мін'юстом, ДПСУ, Міносвіти, Міграційною службою та судовою адміністрацією.
fler
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