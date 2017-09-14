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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 765076517652765376547655>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:44

Спокойствіє, тільки спокойствіє)))

В Україні вже оцифровано дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, в усіх 24 регіонах, - заступник міністра оборони Гаврилюк.
Міноборони перезапустило "Оберіг" - електронна система військового обліку інтегрована з Податковою службою, Мін'юстом, ДПСУ, Міносвіти, Міграційною службою та судовою адміністрацією.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:47

vitaliiangel


, я живу по другим принципам


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков

А молоді військові пенси аля детройтед? Вони не при справах? Чи не вміють обходитися зі зброєю? Чи може це поважна причина яку не раз він озвучував - я не герой і воювати не піду, мені і на дивані непогано тут всіх на фронт відправляти.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:10

  Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО

Я сегодня налила себе вина больше, чем обычно, сложная в общении суббота выдалась ))) Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:16

закон противоречит статьям Конституции

  Hotab написав:Бетон

Суды раззыблят все эти иски в хлам.


Нет.


раззыблят, потому что закон противоречит статьям Конституции и Конвенциям по правам человека

этот закон недействителен, в части ограничения мужиков в правах, конечно

АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Головне юридичне управління
Зауваження
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2314600


там треш полный
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 13 кві, 2024 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:17

  Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО

То десятки тисяч лугандонців воюють добровільно?
Ну й дебіл.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:19

  unicdima написав:
  Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО

То десятки тисяч лугандонців воюють добровільно?
Ну й дебіл.

ти воюєш добровільно?
ну так і там, кто остался и получил паспорт, тоже воюет
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:21

  stm написав:
  Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО

Я сегодня налила себе вина больше, чем обычно, сложная в общении суббота выдалась ))) Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"

ни на что. мы здесь никак вообще не влияем ни на что, кроме свободы слова.
ненавижу пропаганду: рфии или марафона.
ничего общего с цивилизацией эта гнусная ложь с обоих сторон не имеет.
если тебя бьют ногами по морде свои же, то они для меня такой же враг.
зло не имеет национальности и границ.
неужели вам это не ясно?

берите бутылку, айда в шахматы в парк. беру чекушку, сухарик и бегу тоже
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:26

  unicdima написав:З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.

Та ти шо ... а я про це казав ... шо зелена влада не здатна ні використовувати діяючє законодавство, бо його не знає, ні прийняти щось нове ...

Ось і живи з цим, і побільше звертай уваги як Порошенко збільшив собі доходи
Таким, вас дурнів, і відволікають від реальних проблем ...
а ви на це ведетесь ...
pesikot
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  #<1 ... 765076517652765376547655>
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