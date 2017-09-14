В Україні вже оцифровано дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, в усіх 24 регіонах, - заступник міністра оборони Гаврилюк. Міноборони перезапустило "Оберіг" - електронна система військового обліку інтегрована з Податковою службою, Мін'юстом, ДПСУ, Міносвіти, Міграційною службою та судовою адміністрацією.
hxbbgaf написав:Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков
А молоді військові пенси аля детройтед? Вони не при справах? Чи не вміють обходитися зі зброєю? Чи може це поважна причина яку не раз він озвучував - я не герой і воювати не піду, мені і на дивані непогано тут всіх на фронт відправляти.
Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
Я сегодня налила себе вина больше, чем обычно, сложная в общении суббота выдалась ))) Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"
Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
Я сегодня налила себе вина больше, чем обычно, сложная в общении суббота выдалась ))) Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"
ни на что. мы здесь никак вообще не влияем ни на что, кроме свободы слова. ненавижу пропаганду: рфии или марафона. ничего общего с цивилизацией эта гнусная ложь с обоих сторон не имеет. если тебя бьют ногами по морде свои же, то они для меня такой же враг. зло не имеет национальности и границ. неужели вам это не ясно?
берите бутылку, айда в шахматы в парк. беру чекушку, сухарик и бегу тоже