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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:29
unicdima написав:
З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.
150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання.
Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом.
З чого Ви взяли, що він лайтовий?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:31
Бетон написав: unicdima написав: Бетон написав:
Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
То десятки тисяч лугандонців воюють добровільно?
Ну й дебіл.
ти воюєш добровільно?
ну так і там, кто остался и получил паспорт, тоже воюет
Так, я добровільно пішов був.
Що ж їм заважало злінять якщо там все відкрито?
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unicdima
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:35
somilitark написав: unicdima написав:
З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.
150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання.
Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом.
З чого Ви взяли, що він лайтовий?
Величезна кількість всяких відстрочок, броней.
Студентів не беруть, після бакалавра можна піти в магістратуру, теж не беруть, потім в аспірантуру, теж не беруть, потім вчитель чи викладач, теж не беруть. І т.д.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:39
unicdima написав: somilitark написав: unicdima написав:
З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.
150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання.
Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом.
З чого Ви взяли, що він лайтовий?
Величезна кількість всяких відстрочок, броней.
Студентів не беруть, після бакалавра можна піти в магістратуру, теж не беруть, потім в аспірантуру, теж не беруть, потім вчитель чи викладач, теж не беруть. І т.д.
А у тебе якісь претензії до студентів ? Це щось особисте ?
Ти не поступив в інститут ?
Чи класова ненавість до інтелегеції ?
Чому у тебе до Кошового чи Пікалова немає претензій ?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:39
unicdima написав: Бетон написав: Бетон написав:
Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
То десятки тисяч лугандонців воюють добровільно?
Ну й дебіл.
ти воюєш добровільно?
ну так і там, кто остался и получил паспорт, тоже воюет
Так, я добровільно пішов був.
Що ж їм заважало злінять якщо там все відкрито?
Нічого. Тому що ватники.
Я був в луганщині і Донеччині в 2003..2004 на змаганнях. Там кацапстан дремучий
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:41
unicdima написав: somilitark написав: unicdima написав:
З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.
150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання.
Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом.
З чого Ви взяли, що він лайтовий?
Величезна кількість всяких відстрочок, броней.
Студентів не беруть, після бакалавра можна піти в магістратуру, теж не беруть, потім в аспірантуру, теж не беруть, потім вчитель чи викладач, теж не беруть. І т.д.
Це правда, але достатньо і тих, хто не може скористатись тими лазєйками.
А через рік і приберуть останні шпарини.
Тимпаче магістратура рік, через рік все одно нікуди не дінешся.
А аспірантура не резинова, туди і раніше брали одиниці, доречі кого зараз вчити? Дітей же зараз немає, не треба стільки викладачів.
Ну, а вчителів викладачів теж поступово "підріжуть", зараз же в нас не рейх 45-го, поки є ким перебирати і з кого вибирати.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:45
somilitark написав:
Це правда, але достатньо і тих, хто не може скористатись тими лазєйками.
А через рік і приберуть останні шпарини.
Тимпаче магістратура рік, через рік все одно нікуди не дінешся.
А аспірантура не резинова, туди і раніше брали одиниці, доречі кого зараз вчити? Дітей же зараз немає, не треба стільки викладачів.
Ну, а вчителів викладачів теж поступово "підріжуть", зараз же в нас не рейх 45-го, поки є ким перебирати і з кого вибирати.
Так це лише один приклад я привів, там такого море.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:46
Бетон написав:
Нічого. Тому що ватники.
Я був в луганщині і Донеччині в 2003..2004 на змаганнях. Там кацапстан дремучий
Від них ти і заразився кацапстаном
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:47
pesikot написав:
Чи класова ненавість до інтелегеції ?
Песікот не провокуй і не перекручуй, Дмитро правду говорить, я теж не розумію які можуть бути студенти денного навчання після 30-ти чи 40-ка.
Треба внести правку, що після 30-ти тих хто навчається можна мобілізувати і проблема відпаде сама собою, бо такі вікові "студенти\аспіранти" це знущання над здоровим глуздом...
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:47
stm написав: Бетон написав:
Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"
Очевидно, Бетон сподівається отримати паспорт з куркою (український не здавати) та пропетлять через кордон з рф куди-небудь до Туреччини чи як пощастить. Судячи з того, який він фартовий, хз, хз..
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