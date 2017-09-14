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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76517652765376547655>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:29

  unicdima написав:З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.

150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання.
Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом.
З чого Ви взяли, що він лайтовий?
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:31

  Бетон написав:
  unicdima написав:
  Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО

То десятки тисяч лугандонців воюють добровільно?
Ну й дебіл.

ти воюєш добровільно?
ну так і там, кто остался и получил паспорт, тоже воюет

Так, я добровільно пішов був.
Що ж їм заважало злінять якщо там все відкрито?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:35

  somilitark написав:
  unicdima написав:З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.

150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання.
Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом.
З чого Ви взяли, що він лайтовий?

Величезна кількість всяких відстрочок, броней.
Студентів не беруть, після бакалавра можна піти в магістратуру, теж не беруть, потім в аспірантуру, теж не беруть, потім вчитель чи викладач, теж не беруть. І т.д.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:39

  unicdima написав:
  somilitark написав:
  unicdima написав:З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.

150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання.
Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом.
З чого Ви взяли, що він лайтовий?

Величезна кількість всяких відстрочок, броней.
Студентів не беруть, після бакалавра можна піти в магістратуру, теж не беруть, потім в аспірантуру, теж не беруть, потім вчитель чи викладач, теж не беруть. І т.д.

А у тебе якісь претензії до студентів ? Це щось особисте ?
Ти не поступив в інститут ?
Чи класова ненавість до інтелегеції ?

Чому у тебе до Кошового чи Пікалова немає претензій ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:39

  unicdima написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
То десятки тисяч лугандонців воюють добровільно?
Ну й дебіл.

ти воюєш добровільно?
ну так і там, кто остался и получил паспорт, тоже воюет

Так, я добровільно пішов був.
Що ж їм заважало злінять якщо там все відкрито?

Нічого. Тому що ватники.
Я був в луганщині і Донеччині в 2003..2004 на змаганнях. Там кацапстан дремучий
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:41

  unicdima написав:
  somilitark написав:
  unicdima написав:З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.

150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання.
Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом.
З чого Ви взяли, що він лайтовий?

Величезна кількість всяких відстрочок, броней.
Студентів не беруть, після бакалавра можна піти в магістратуру, теж не беруть, потім в аспірантуру, теж не беруть, потім вчитель чи викладач, теж не беруть. І т.д.

Це правда, але достатньо і тих, хто не може скористатись тими лазєйками.
А через рік і приберуть останні шпарини.
Тимпаче магістратура рік, через рік все одно нікуди не дінешся.
А аспірантура не резинова, туди і раніше брали одиниці, доречі кого зараз вчити? Дітей же зараз немає, не треба стільки викладачів.
Ну, а вчителів викладачів теж поступово "підріжуть", зараз же в нас не рейх 45-го, поки є ким перебирати і з кого вибирати.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:45

  somilitark написав:Це правда, але достатньо і тих, хто не може скористатись тими лазєйками.
А через рік і приберуть останні шпарини.
Тимпаче магістратура рік, через рік все одно нікуди не дінешся.
А аспірантура не резинова, туди і раніше брали одиниці, доречі кого зараз вчити? Дітей же зараз немає, не треба стільки викладачів.
Ну, а вчителів викладачів теж поступово "підріжуть", зараз же в нас не рейх 45-го, поки є ким перебирати і з кого вибирати.

Так це лише один приклад я привів, там такого море.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:46

  Бетон написав:Нічого. Тому що ватники.
Я був в луганщині і Донеччині в 2003..2004 на змаганнях. Там кацапстан дремучий

Від них ти і заразився кацапстаном
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:47

  pesikot написав:Чи класова ненавість до інтелегеції ?

Песікот не провокуй і не перекручуй, Дмитро правду говорить, я теж не розумію які можуть бути студенти денного навчання після 30-ти чи 40-ка.
Треба внести правку, що після 30-ти тих хто навчається можна мобілізувати і проблема відпаде сама собою, бо такі вікові "студенти\аспіранти" це знущання над здоровим глуздом...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:47

  stm написав:
  Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО

Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"

Очевидно, Бетон сподівається отримати паспорт з куркою (український не здавати) та пропетлять через кордон з рф куди-небудь до Туреччини чи як пощастить. Судячи з того, який він фартовий, хз, хз..
fler
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