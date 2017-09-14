somilitark написав:Це правда, але достатньо і тих, хто не може скористатись тими лазєйками. А через рік і приберуть останні шпарини. Тимпаче магістратура рік, через рік все одно нікуди не дінешся. А аспірантура не резинова, туди і раніше брали одиниці, доречі кого зараз вчити? Дітей же зараз немає, не треба стільки викладачів. Ну, а вчителів викладачів теж поступово "підріжуть", зараз же в нас не рейх 45-го, поки є ким перебирати і з кого вибирати.
Так це лише один приклад я привів, там такого море.
Ну що поробиш, поки бідних женуть і без хитрих відмазок. Але війна надовго, припече то вже не будуть дивитися на регалії, но поки що багато дічини... Просто ще є ким перебирати....
Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
Я сегодня налила себе вина больше, чем обычно, сложная в общении суббота выдалась ))) Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"
ни на что. мы здесь никак вообще не влияем ни на что, кроме свободы слова. ненавижу пропаганду: рфии или марафона. ничего общего с цивилизацией эта гнусная ложь с обоих сторон не имеет. если тебя бьют ногами по морде свои же, то они для меня такой же враг. зло не имеет национальности и границ. неужели вам это не ясно?
берите бутылку, айда в шахматы в парк. беру чекушку, сухарик и бегу тоже
Вынуждена отказаться ) уверенна, что компанию на любую чекушку вы найдёте) как и кружок по интересам PS: ни на что не надеятся - это из серии: человек, не знающий куда идёт, часто удивляется, что пришёл не туда )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.
Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону. У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.
Так, Перехідні положення встановлюють, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:
у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності); у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності); громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою КМУ, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України. У комплексі з іншим законодавством невиконання обов’язку стосовно уточнення реальної адреси і номеру телефону може тягти за собою штрафи.
Так, схвалений за основу парламентом 10 квітня законопроект 10379 передбачає, що у статті 210 КУпАП, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, встановлять штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.
У статті 210-1, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачать штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тис. грн. для громадян. А для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч до 59,5 тисяч грн.
Отже, якщо громадянин не з’явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього можуть застосувати штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн.
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію також передбачає, що за зверненням ТЦК органи та підрозділи поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також будуть здійснювати адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
yama написав: Повторюсь військові пенсіонери можуть разом з дівчатками патрульними патрулювати вулиці , а більше 100 тис патрульних цілком можуть на фронт. Як і половина чиновників всіх рівнів всі вони можуть замінити Успіха= долярчика та всіх інших. Вони- чиновники з цього корита зїли найбільше. І зараз бюджет на чиновників більше за бюджет армії
Не оспаривая саму идею, но в связи с указанной численностью военпенсов, которых можно направить в патруль, хотелось бы услышать какое количество военпенсов возрастом до 60-ти имеет 1 и 2 гр. инвалидности ?
Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"
Очевидно, Бетон сподівається отримати паспорт з куркою (український не здавати) та пропетлять через кордон з рф куди-небудь до Туреччини чи як пощастить. Судячи з того, який він фартовий, хз, хз..
Я фільтрацію не пройду, в мене сторнінки з пропоаченною рекламою в соцмережах з українською пропагандою. Я вже можливо в розстпільних списках. Кацапи там на таке гівно холили поки не заборонена реклама була. Голову відрізати мені грозились часто. Тому Тиса рідна
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 13 кві, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.