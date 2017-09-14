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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:08
vitaliiangel написав: pesikot написав:
Я - да.
Но не ты, ты ни копейки на ЗСУ не тратишь, как и все из списка
мне так нравится как ты на чужие деньги дрочишь.
Дрочишь только ты ... непонятно на что ...
И помогать ЗСУ не хочешь в любом виде. unicdima
, ты КНУ закончил, можешь понять, кто помогает ЗСУ, а кто нет
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:09
pesikot считай что дрочу на ваши с холявой девиации
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:11
vitaliiangel написав:pesikot
считай что дрочу на ваши с холявой девиации
Я всегда знал, что vitaliiangel
сексуальный и ментальный извращенец ...
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:12
vitaliiangel написав:
Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.
Это по какому закону прав сын ? Вспоминается 51-я в Конституции и 172, 202 Семейного кодекса.
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tumos
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:13
stm написав: stm написав: Бетон написав:
Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
Я сегодня налила себе вина больше, чем обычно, сложная в общении суббота выдалась ))) Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"
ни на что. мы здесь никак вообще не влияем ни на что, кроме свободы слова.
ненавижу пропаганду: рфии или марафона.
ничего общего с цивилизацией эта гнусная ложь с обоих сторон не имеет.
если тебя бьют ногами по морде свои же, то они для меня такой же враг.
зло не имеет национальности и границ.
неужели вам это не ясно?берите бутылку, айда в шахматы в парк. беру чекушку, сухарик и бегу тоже
Вынуждена отказаться ) уверенна, что компанию на любую чекушку вы найдёте) как и кружок по интересам
PS: ни на что не надеятся - это из серии: человек, не знающий куда идёт, часто удивляется, что пришёл не туда )))
Облом.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:17
Бетон написав:
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pesikot
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:20
UA написав:
Робити я не хочу, а красти я боюсь.
Поїду я у Київ в поліцію наймусь.
все правильно, только полиция замените на риэлтор и посмотрите в зеркало)))
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:21
tumos написав:
vitaliiangel написав:
Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.
Это по какому закону прав сын ? Вспоминается 51-я в Конституции и 172, 202 Семейного кодекса.
вы правы закон есть
Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
но я говорил не про материальную помощь. Многие родители доживают в одиночестве, иной раз некому сходить в аптеку или за хлебом. Бульон в больницу принести. Это скорее моральные обязательства. Не всё покупается за деньги.
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vitaliiangel
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