RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7652765376547655
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:08

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Я - да.

Но не ты, ты ни копейки на ЗСУ не тратишь, как и все из списка
мне так нравится как ты на чужие деньги дрочишь.

Дрочишь только ты ... непонятно на что ...

И помогать ЗСУ не хочешь в любом виде.

unicdima, ты КНУ закончил, можешь понять, кто помогает ЗСУ, а кто нет
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9480
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:09

pesikot считай что дрочу на ваши с холявой девиации
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22952
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:11

  vitaliiangel написав:pesikot считай что дрочу на ваши с холявой девиации

Я всегда знал, что vitaliiangel сексуальный и ментальный извращенец ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9480
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:12

  vitaliiangel написав: Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.

Это по какому закону прав сын ? Вспоминается 51-я в Конституции и 172, 202 Семейного кодекса.
tumos
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:13

  stm написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО
Я сегодня налила себе вина больше, чем обычно, сложная в общении суббота выдалась ))) Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"

ни на что. мы здесь никак вообще не влияем ни на что, кроме свободы слова.
ненавижу пропаганду: рфии или марафона.
ничего общего с цивилизацией эта гнусная ложь с обоих сторон не имеет.
если тебя бьют ногами по морде свои же, то они для меня такой же враг.
зло не имеет национальности и границ.
неужели вам это не ясно?

берите бутылку, айда в шахматы в парк. беру чекушку, сухарик и бегу тоже

Вынуждена отказаться ) уверенна, что компанию на любую чекушку вы найдёте) как и кружок по интересам :)
PS: ни на что не надеятся - это из серии: человек, не знающий куда идёт, часто удивляется, что пришёл не туда )))

Облом.
Пошёл в качалку
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:17

  Бетон написав:Облом.
Пошёл в качалку

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9480
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:20

  UA написав:Робити я не хочу, а красти я боюсь.
Поїду я у Київ в поліцію наймусь.

все правильно, только полиция замените на риэлтор и посмотрите в зеркало)))
Прохожий
 
Повідомлень: 13602
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:21

  tumos написав:
  vitaliiangel написав: Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.

Это по какому закону прав сын ? Вспоминается 51-я в Конституции и 172, 202 Семейного кодекса.

вы правы закон есть
Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
но я говорил не про материальную помощь. Многие родители доживают в одиночестве, иной раз некому сходить в аптеку или за хлебом. Бульон в больницу принести. Это скорее моральные обязательства. Не всё покупается за деньги.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22952
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7652765376547655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, stm і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606043
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11802)
13.04.2024 20:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.