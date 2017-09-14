vitaliiangel написав: Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.
Это по какому закону прав сын ? Вспоминается 51-я в Конституции и 172, 202 Семейного кодекса.
вы правы закон есть
Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
но я говорил не про материальную помощь. Многие родители доживают в одиночестве, иной раз некому сходить в аптеку или за хлебом. Бульон в больницу принести. Это скорее моральные обязательства. Не всё покупается за деньги.
stm написав:Да, я - ведьма и навела на вас порчу. Готовьтесь чахнуть. Хотя куда больше...
Звідки така самовпевненість? мож в нього вже є відьма і порча вже і без вас наведена ваша не причепиться? Козаку без відьми нізя, вірніше можно , но скучно. https://www.youtube.com/watch?v=4oDG4hV ... p=iAQB8AUB Шо там видно в майбутньому? нагребуть ухилянтів? Шото показухи і шуму багато а мяса нам не везуть... тіки недобитків. В нас їх надовго не хватає. Даж тєкущі втрати не покривають поповненнями. На відновлення тож не пускають. мають ж бути якісь свіжі бригади. Ні людей ні снарядів.
хотелось бы услышать какое количество военпенсов возрастом до 60-ти имеет 1 и 2 гр. инвалидности ?
Имхую что было на момент увольнения от 10 до 20%. Предположу что каждый второй липовый, которого заставят перепройти и «полечат» А есть там это? А то я не читал. Как раз перепроверить всех этих «инвалидов» - я поддерживаю.
Але війна надовго, припече то вже не будуть дивитися
якщо війна припече то мобілізувати тільки на керований відхід на західні кордони., т.з "зимовий похід"
ну і стосовно наріканнь на "вікових" студентів - в нормальних країнах моб вік закінчувався на тому віку, що пече хейтерам студентів 40+. Воювати повинні 1)Проф.військові 2)Чиновники 3)Активісти-турбопатріоти 4) хронічно економічно неактивні 25-45 4)Населення прикордонних областей в теробороні 5) інші тільки на випадок прикриття відходу Нема ресурсів, не здатні побудувати економіку військового через камуняцький популізм - морозьте в будь-який спосіб ситуацію, пояснюйте населенню чому проїбали і хто винен, яка робота над помилками потрібна. Неефеетивна популістична країна ніколи не виграє у на порядок більщої, тільки втратить те що ще має. А "служити будуть всі" мало б сенс якщо б в нас дійсно були партнери-союзники, які б завалили нас зброєю. А так ніхто на Заході не вірить що випалена земля з максимум 25 млн доходягами якось посилить РФ у разі окупації. Так з філантропії допоможуть якоюсь часткою неексклюзивної зброї, щось більшц цікаве дадуть в кредити, що доведеться віддавати. Чи землею-копалинами (Конституція!!) чи грошима людей, що вміють заробляти, тому бережіть їх і шануйте
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 13 кві, 2024 20:47, всього редагувалось 2 разів.
unicdima написав:З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.
150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання. Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом. З чого Ви взяли, що він лайтовий?
Величезна кількість всяких відстрочок, броней. Студентів не беруть, після бакалавра можна піти в магістратуру, теж не беруть, потім в аспірантуру, теж не беруть, потім вчитель чи викладач, теж не беруть. І т.д.
Походу добра частина откосила офіційно. Сьогодні з києва писали мені шо за 3 дні прогулок по місту ні разу тцкашників на вулиці не бачили...
Banderlog написав:Походу добра частина откосила офіційно. Сьогодні з києва писали мені шо за 3 дні прогулок по місту ні разу тцкашників на вулиці не бачили...
я бачив
всі ці магістратури дуристика звісно економічне бронювання могло б я якось збити жир з праздношатающихся і допомогти армії але з нашими прихованими камуняками скрізь з їх "соцілістичною справедивістю" діла не буде
Надо свої снаряди випускати. Дуже рідко українські партії приходять. Шо проісходить на війні? їх ранить і вбиває, є такі які попадають з болячками в лікарні. Хтось іде в сзч. Щоб понятно було санітарних і сзчшних приблизно однакова кількість вбитих десь половина від ранених.