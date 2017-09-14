RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 765276537654765576567657>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:21

  tumos написав:
  vitaliiangel написав: Родители 25 лет растили сына, а когда пришла пора возвращать долги сынок им и говорит "у меня перед вами обязанностей, как у любого другого человека, отцепитесь". По закону он прав. Но консенсус между ним и родителями нарушен.

Это по какому закону прав сын ? Вспоминается 51-я в Конституции и 172, 202 Семейного кодекса.

вы правы закон есть
Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
но я говорил не про материальную помощь. Многие родители доживают в одиночестве, иной раз некому сходить в аптеку или за хлебом. Бульон в больницу принести. Это скорее моральные обязательства. Не всё покупается за деньги.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:27

  Бетон написав:Облом.
Пошёл в качалку

А битва интеллектуалов там будет? ) битва тут образное слово, я просто уточню, а то сегодня как-то мой день не задался с утра )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4768
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:31

  stm написав:Да, я - ведьма и навела на вас порчу. Готовьтесь чахнуть. Хотя куда больше...

Звідки така самовпевненість? мож в нього вже є відьма і порча вже і без вас наведена ваша не причепиться?
Козаку без відьми нізя, вірніше можно , но скучно. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=4oDG4hV ... p=iAQB8AUB
Шо там видно в майбутньому? нагребуть ухилянтів? Шото показухи і шуму багато а мяса нам не везуть... тіки недобитків. В нас їх надовго не хватає. Даж тєкущі втрати не покривають поповненнями. На відновлення тож не пускають. мають ж бути якісь свіжі бригади. Ні людей ні снарядів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 907
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:34

  Banderlog написав:. В нас їх надовго не хватає
а что с ними происходит?
  Banderlog написав:Ні людей ні снарядів.
то есть надо со своими снарядами приходить?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:37

tumos

хотелось бы услышать какое количество военпенсов возрастом до 60-ти имеет 1 и 2 гр. инвалидности ?


Имхую что было на момент увольнения от 10 до 20%. Предположу что каждый второй липовый, которого заставят перепройти и «полечат»
А есть там это? А то я не читал.
Как раз перепроверить всех этих «инвалидов» - я поддерживаю.
Hotab
 
Повідомлень: 11816
З нами з: 15.02.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:37

Але війна надовго, припече то вже не будуть дивитися


якщо війна припече то мобілізувати тільки на керований відхід на західні кордони., т.з "зимовий похід"

ну і стосовно наріканнь на "вікових" студентів - в нормальних країнах моб вік закінчувався на тому віку, що пече хейтерам студентів 40+.
Воювати повинні 1)Проф.військові 2)Чиновники 3)Активісти-турбопатріоти 4) хронічно економічно неактивні 25-45 4)Населення прикордонних областей в теробороні 5) інші тільки на випадок прикриття відходу
Нема ресурсів, не здатні побудувати економіку військового через камуняцький популізм - морозьте в будь-який спосіб ситуацію, пояснюйте населенню чому проїбали і хто винен, яка робота над помилками потрібна.
Неефеетивна популістична країна ніколи не виграє у на порядок більщої, тільки втратить те що ще має.
А "служити будуть всі" мало б сенс якщо б в нас дійсно були партнери-союзники, які б завалили нас зброєю. А так ніхто на Заході не вірить що випалена земля з максимум 25 млн доходягами якось посилить РФ у разі окупації. Так з філантропії допоможуть якоюсь часткою неексклюзивної зброї, щось більшц цікаве дадуть в кредити, що доведеться віддавати. Чи землею-копалинами (Конституція!!) чи грошима людей, що вміють заробляти, тому бережіть їх і шануйте
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 13 кві, 2024 20:47, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 13.06.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:38

  unicdima написав:
  somilitark написав:
  unicdima написав:З таким законом мобілізація буде провалена і максимум через півроку доведеться приймати новий.

150 000 штраф, якщо не встиг прийти за 2 місяця, ще через 10 днів подають у розшук поліцією, гадаю Ви не праві, ТЦК буде вибирати кого відправляти на навчання.
Звичайно всіх одразу не зможуть знайти, але як вірно казав Хотаб, санкції ж нікуди не дінуться, більшість адекватних просто прийде, щоб не бути вже явним ухилянтом поза законом.
З чого Ви взяли, що він лайтовий?

Величезна кількість всяких відстрочок, броней.
Студентів не беруть, після бакалавра можна піти в магістратуру, теж не беруть, потім в аспірантуру, теж не беруть, потім вчитель чи викладач, теж не беруть. І т.д.

Походу добра частина откосила офіційно. Сьогодні з києва писали мені шо за 3 дні прогулок по місту ні разу тцкашників на вулиці не бачили...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 907
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Походу добра частина откосила офіційно. Сьогодні з києва писали мені шо за 3 дні прогулок по місту ні разу тцкашників на вулиці не бачили...


я бачив :(

всі ці магістратури дуристика звісно
економічне бронювання могло б я якось збити жир з праздношатающихся
і допомогти армії
але з нашими прихованими камуняками скрізь з їх "соцілістичною справедивістю"
діла не буде
fox767676
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 13.06.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:45

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:. В нас їх надовго не хватає
а что с ними происходит?
  Banderlog написав:Ні людей ні снарядів.
то есть надо со своими снарядами приходить?

Надо свої снаряди випускати. Дуже рідко українські партії приходять.
Шо проісходить на війні? :lol: їх ранить і вбиває, є такі які попадають з болячками в лікарні. Хтось іде в сзч. Щоб понятно було санітарних і сзчшних приблизно однакова кількість вбитих десь половина від ранених.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 907
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:48

  Banderlog написав:вбитих десь половина від ранених.
зеля сказал 31 тыс
  Banderlog написав:Хтось іде в сзч.
о том что эмто массово я цитировал какую то статью несколько дней назад.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 765276537654765576567657>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606043
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.