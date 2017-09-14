Додано: Суб 13 кві, 2024 21:05

Water написав: Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину? Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину?

Именно так. Молодые люди выбравшие жить в этой стране проигрывают своим сверстникам выбравшим уехать. А те кто из сверстников не только уехал но уже получил паспорт ЕС, теперь вообще боги - хочешь балдей в Европе, хочешь донать, хочешь волонтерь гоняй машины, хочешь приедь в Украину вступи в армию воююй, хочешь едь обратно в Европу. А ведь на это смотрит поколение помладше, и границу то придется когда-то открыть рано иили поздно.... Это бомба замедленного действия которая убьет нацию.