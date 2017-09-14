Water написав:Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину?
Именно так. Молодые люди выбравшие жить в этой стране проигрывают своим сверстникам выбравшим уехать. А те кто из сверстников не только уехал но уже получил паспорт ЕС, теперь вообще боги - хочешь балдей в Европе, хочешь донать, хочешь волонтерь гоняй машины, хочешь приедь в Украину вступи в армию воююй, хочешь едь обратно в Европу. А ведь на это смотрит поколение помладше, и границу то придется когда-то открыть рано иили поздно.... Это бомба замедленного действия которая убьет нацию.
том что эмто массово я цитировал какую то статью несколько дней назад.
Не видел, в законе нет «приведи «лыжника» - и тебе отсрочка»? Можно было бы Успиха назад вернуть, когда план Б промутит.
Промутить то вже офіційно, таких вже не вернеш. Хіба він сам по гроші вернеться. взагалі шось не видно особої боротьби з сзч. Всп коли ловить намагаєси їх впарити в частину назад. Наші стараються одбиватись , але є частини що принімають.
хотелось бы услышать какое количество военпенсов возрастом до 60-ти имеет 1 и 2 гр. инвалидности ?
Имхую что было на момент увольнения от 10 до 20%. Предположу что каждый второй липовый, которого заставят перепройти и «полечат» А есть там это? А то я не читал. Как раз перепроверить всех этих «инвалидов» - я поддерживаю.
Та поздновато поддерживать. У них два года было чтобы легально выехать из страны. Никаких особых проблем новый закон выехавшим не принесет.
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 13 кві, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
хотелось бы услышать какое количество военпенсов возрастом до 60-ти имеет 1 и 2 гр. инвалидности ?
Имхую что было на момент увольнения от 10 до 20%. Предположу что каждый второй липовый, которого заставят перепройти и «полечат» А есть там это? А то я не читал. Как раз перепроверить всех этих «инвалидов» - я поддерживаю.
Ну хорошо, а что делать с назначенными пенсиями по инвалидности или при выслуге лет по состоянию здоровья. Кроме того были одноразовые социальные выплаты при увольнении и какие-то потом.
Water написав:Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину?
Именно так. Молодые люди выбравшие жить в этой стране проигрывают своим сверстникам выбравшим уехать. А те кто из сверстников не только уехал но уже получил паспорт ЕС, теперь вообще боги - хочешь балдей в Европе, хочешь донать, хочешь волонтерь гоняй машины, хочешь приедь в Украину вступи в армию воююй, хочешь едь обратно в Европу. А ведь на это смотрит поколение помладше, и границу то придется когда-то открыть рано иили поздно.... Это бомба замедленного действия которая убьет нацию.
один військовий тут сказав би "потрібно було раніше сйобувати" і дійсно , хто зїбався будуть мати життя і ЄС, і в Україні польські паспорти тут вже мають всі права А ті хто щось там думав за батьківщину чи просто літніх батьків - пошився у дурні