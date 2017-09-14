RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 76537654765576567657>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:52

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:вбитих десь половина від ранених.
зеля сказал 31 тыс
я не знаю ,но думаю раза в 4 більше. Ще десь так скалічених. І сзчшників тисяч 150.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 907
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:56

vitaliiangel

том что эмто массово я цитировал какую то статью несколько дней назад.


Не видел, в законе нет «приведи «лыжника» - и тебе отсрочка»?
Можно было бы Успиха назад вернуть, когда план Б промутит.
Hotab
 
Повідомлень: 11816
З нами з: 15.02.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:59

  stm написав:
  Бетон написав:Облом.
Пошёл в качалку

А битва интеллектуалов там будет? ) битва тут образное слово, я просто уточню, а то сегодня как-то мой день не задался с утра )))

Будет, конечно.
Тупой взгляд между подходами, не обременененных интеллектом, тостестероновых качков. С ними так увлекательно весело, закачаешься просто.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:05

  Water написав:Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину?


Именно так. Молодые люди выбравшие жить в этой стране проигрывают своим сверстникам выбравшим уехать. А те кто из сверстников не только уехал но уже получил паспорт ЕС, теперь вообще боги - хочешь балдей в Европе, хочешь донать, хочешь волонтерь гоняй машины, хочешь приедь в Украину вступи в армию воююй, хочешь едь обратно в Европу. А ведь на это смотрит поколение помладше, и границу то придется когда-то открыть рано иили поздно.... Это бомба замедленного действия которая убьет нацию.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:06

  Hotab написав:vitaliiangel

том что эмто массово я цитировал какую то статью несколько дней назад.


Не видел, в законе нет «приведи «лыжника» - и тебе отсрочка»?
Можно было бы Успиха назад вернуть, когда план Б промутит.

закон только чтобы слабонервный обосрался. тут тезисно
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 1/7450771/
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:08

  Hotab написав:vitaliiangel

том что эмто массово я цитировал какую то статью несколько дней назад.


Не видел, в законе нет «приведи «лыжника» - и тебе отсрочка»?
Можно было бы Успиха назад вернуть, когда план Б промутит.

Промутить то вже офіційно, таких вже не вернеш.
Хіба він сам по гроші вернеться. :lol: взагалі шось не видно особої боротьби з сзч. Всп коли ловить намагаєси їх впарити в частину назад. Наші стараються одбиватись , але є частини що принімають.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 907
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:10

  Hotab написав:tumos

хотелось бы услышать какое количество военпенсов возрастом до 60-ти имеет 1 и 2 гр. инвалидности ?


Имхую что было на момент увольнения от 10 до 20%. Предположу что каждый второй липовый, которого заставят перепройти и «полечат»
А есть там это? А то я не читал.
Как раз перепроверить всех этих «инвалидов» - я поддерживаю.


Та поздновато поддерживать. У них два года было чтобы легально выехать из страны. Никаких особых проблем новый закон выехавшим не принесет.
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 13 кві, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
serg1974
 
Повідомлень: 824
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:10

  Hotab написав:tumos

хотелось бы услышать какое количество военпенсов возрастом до 60-ти имеет 1 и 2 гр. инвалидности ?


Имхую что было на момент увольнения от 10 до 20%. Предположу что каждый второй липовый, которого заставят перепройти и «полечат»
А есть там это? А то я не читал.
Как раз перепроверить всех этих «инвалидов» - я поддерживаю.

Ну хорошо, а что делать с назначенными пенсиями по инвалидности или
при выслуге лет по состоянию здоровья. Кроме того были одноразовые социальные выплаты при увольнении и какие-то потом.
tumos
 
Повідомлень: 1821
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:11

  katso написав:
  Water написав:Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину?


Именно так. Молодые люди выбравшие жить в этой стране проигрывают своим сверстникам выбравшим уехать. А те кто из сверстников не только уехал но уже получил паспорт ЕС, теперь вообще боги - хочешь балдей в Европе, хочешь донать, хочешь волонтерь гоняй машины, хочешь приедь в Украину вступи в армию воююй, хочешь едь обратно в Европу. А ведь на это смотрит поколение помладше, и границу то придется когда-то открыть рано иили поздно.... Это бомба замедленного действия которая убьет нацию.



один військовий тут сказав би "потрібно було раніше сйобувати"
і дійсно , хто зїбався будуть мати життя і ЄС, і в Україні
польські паспорти тут вже мають всі права
А ті хто щось там думав за батьківщину чи просто літніх батьків - пошився у дурні
fox767676
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 13.06.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:15

tumos

Ну хорошо, а что делать с назначенными пенсиями по инвалидности или
при выслуге лет по состоянию здоровья. Кроме того были одноразовые социальные выплаты при увольнении и какие-то потом.


Думаю тут не укусить никак. Типа «выздоровел».
На счет «они уже за границей».. Бывшие военные не очень адаптированные и для Украины. А тут в Европу… Максимум в кацапию, или Молдову.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11816
З нами з: 15.02.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 76537654765576567657>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aklex, Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606043
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.