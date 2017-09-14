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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7654765576567657>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:16

  katso написав:Это бомба замедленного действия которая убьет нацию.
об этом тоже пишут
Те, що не вдалося агентам путіна за 30років (викликати в людей в Україні ненависть до України) зараз зроблять "рідні" депутати своїми дружними голосуваннями за вказівкою з ОП...
  Hotab написав:Бывшие военные не очень адаптированные и для Украины.
можешь разъяснить?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:20

21 хв. -лайфхак: громадяни ФРН можуть раз в рік змінювати ст

  antey1969 написав:Water
Короче, посмотрел я информацию по этому вопросу.
Для того, чтобы поменять права на немецкие, нужно написать заявление в Фюраршайнштелле, а они уже направляют запрос к нам, чтобы получить подтверждение. Срок исполнения - пара месяцев.
Ну как-то так.
В данном случае система играет сама против себя.

німецька система.
21 хв. лайфхак: громадяни ФРН можуть раз в рік змінювати стать
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:22

«— Цивільні чоловіки від 25 до 55 років, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після повномасштабного вторгнення (за винятком військових), мають ще раз пройти медико-соціальну експертизу (МСЕК), щоб підтвердити її висновки.»

То есть военпенсы не обязаны пройти МСЕК ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:23

  vitaliiangel написав:
Прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону. У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.

Так, Перехідні положення встановлюють, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою КМУ, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України.
У комплексі з іншим законодавством невиконання обов’язку стосовно уточнення реальної адреси і номеру телефону може тягти за собою штрафи.

Так, схвалений за основу парламентом 10 квітня законопроект 10379 передбачає, що у статті 210 КУпАП, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, встановлять штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

У статті 210-1, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачать штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тис. грн. для громадян. А для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч до 59,5 тисяч грн.

Отже, якщо громадянин не з’явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього можуть застосувати штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію також передбачає, що за зверненням ТЦК органи та підрозділи поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також будуть здійснювати адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


https://sud.ua/uk/news/publication/2979 ... lnyy-adres


Все вищезгадане відноситься до осіб згідно з виділеним і не суперечить
Конституційному постулату незворотності дії закону (ст. 58 Конституції України) щодо осіб для раніше ухвалених законів.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:32

  katso написав:
  Water написав:Приклад, чому студент Львівського медичного ВНЗ не може з`їздити до своїх друзів, які навчаються в інших країнах? Мабуть тому, що майбутній студент свого часу вирішив навчатись в Україні, а не так як йому пропонували навчатись за кордоном? Це його так Батьківщина вчить любити Батьківщину?


Именно так. Молодые люди выбравшие жить в этой стране проигрывают своим сверстникам выбравшим уехать. А те кто из сверстников не только уехал но уже получил паспорт ЕС, теперь вообще боги - хочешь балдей в Европе, хочешь донать, хочешь волонтерь гоняй машины, хочешь приедь в Украину вступи в армию воююй, хочешь едь обратно в Европу. А ведь на это смотрит поколение помладше, и границу то придется когда-то открыть рано иили поздно.... Это бомба замедленного действия которая убьет нацию.

Є ще один момент.
https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/75749268
До 2014 діяли інші норми "перебування в резерві" та "бути військовозобов’язаними"
https://pechersk.kyivcity.gov.ua/files/docs/tablucya.pdf
хто на той час мав 40 років і мав звання (старший)солдат/матрос був знятий з в.о.,
їх з фаршу назад?

  feecold написав:
  vitaliiangel написав:
Прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону. У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.

Так, Перехідні положення встановлюють, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою КМУ, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України.
У комплексі з іншим законодавством невиконання обов’язку стосовно уточнення реальної адреси і номеру телефону може тягти за собою штрафи.

Так, схвалений за основу парламентом 10 квітня законопроект 10379 передбачає, що у статті 210 КУпАП, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, встановлять штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

У статті 210-1, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачать штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тис. грн. для громадян. А для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч до 59,5 тисяч грн.

Отже, якщо громадянин не з’явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього можуть застосувати штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію також передбачає, що за зверненням ТЦК органи та підрозділи поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також будуть здійснювати адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


https://sud.ua/uk/news/publication/2979 ... lnyy-adres


Все вищезгадане відноситься до осіб згідно з виділеним і не суперечить
Конституційному постулату незворотності дії закону (ст. 58 Конституції України) щодо осіб для раніше ухвалених законів.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 кві, 2024 21:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Влада грається з вогнем...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 13 кві, 2024 21:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:33

vitaliiangel

можешь разъяснить?


Я имею ввиду найти нормальную работу. Не таксист, охранник.. нет нормального гражданского образования , нет опыта работы нигде. Связист , юрист и финансист еще как-то там могут себя найти. И все.

То есть военпенсы не обязаны пройти МСЕК ?


Бгггг.. прикольно, но выходит что нет. Но после обновления данных вызвать их по повестке на обычную влк не мешает ведь ничего.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:38

flyman

громадяни ФРН можуть раз в рік змінювати стать


По четным годам Флайман ищет филиппинку, а как ТЦК расставит капканы и силки, то ррррраз, и ищет филлипина. В высокосный сам. Зализывает раны.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:45

  serg1974 написав:«— Цивільні чоловіки від 25 до 55 років, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після повномасштабного вторгнення (за винятком військових), мають ще раз пройти медико-соціальну експертизу (МСЕК), щоб підтвердити її висновки.»

То есть военпенсы не обязаны пройти МСЕК ?

Звісно, що пройдуть всі. Точно також, як всі, на загальних підставах.

Тепер про "консенсус", який згадував Віталліан.
Нагадаю, як було і чому стало інакше:
За совдепу - да, військові були кадровими. І дійсно мали обов'язок до, так би мовити, трупних плям.
За це!!!
Саме за це їм дійсно платили наперед --- тобто дійсно велике грошове забезпечення (л-т -- 220 руб., коли інженер -- 120р.), пайок кожен місяць (пайок натурою був -- да фіг сім'єї з'їсиш отого м'яса, масла, круп і т.д.); речове забезпечення по повній; житло...; реальна 50% комуналь; санаторії; і т.д. Повага, шана.
Але обов'язок --- до трупних пятен...

Потім: спочатку просто суспільство почало, м'яко кажучи, плювати на всл.
Потім: держава похерила пайки, речі багато сам купляй; житло - і досі 33 роки в черзі є всл житло чекають, як бомжі; відповідно зп, що багато хто підробляти ходив; соц.мін по комуналь; і т.д.

Ну і родзинка від бізнесменів, ринкова (отже вони побачили, що війна не світить, то чого платити-то навіть оте?) -- всл, тримайте контракти.
Як вантажники АТБ...
Хотаб все розклав точно.

Так от саме оцим переходом на контрактну службу з кадрової -- законно прибрався обов'язок бути всл до трупних плям.
А отим розміром грош.забезпечення та ін., а також повагою до *військового мирного часу*))) -- його дійсно зробили саме військовим мирного часу.

Ну і на останок всоте: за бойові дії і платиться окремо, і вислуга нарахувується окремо, і льготи окремо; і заохочення окремо; і порядок нарахування пенсії інший.
Все окремо.

Якщо і після цього дехто не зрозуміє, то вже не знаю)))
Яку це треба мати хатєлку.
Бізнес, що хотів, те і отримав.
Плата тільки виключно за зроблене. Ніякого кредиту, ніяких виплат всл наперед.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:48

хоч не тавро на чолі

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel

том что эмто массово я цитировал какую то статью несколько дней назад.


Не видел, в законе нет «приведи «лыжника» - и тебе отсрочка»?
Можно было бы Успиха назад вернуть, когда план Б промутит.

закон только чтобы слабонервный обосрался. тут тезисно
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 1/7450771/


Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) і пред'явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Ті зможуть перевірити документ в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Представник ТЦК або поліцейський зобов'язані фіксувати процес перевірки документів на камеру або телефон.
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