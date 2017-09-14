RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 765576567657765876597660>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:52

Я имею ввиду найти нормальную работу. Не таксист, охранник.. нет нормального гражданского образования , нет опыта работы нигде. Связист , юрист и финансист еще как-то там могут себя найти. И все.
могут взять если ты работал в той же отрасли на той же должности. У меня приятель ходит по фирмам ремонтирует принтеры и копиры. Он заложник своей работы. Ни на какую другую работу его в 45л уже не возьмут. Ну может ещё принтеры продавать или картиджи к ним (гораздо хуже оплачивается). Так что проблема шире. Всё высокооплачиваемое стало узкоспециализировано. А где специализация не нужна там и зарплата как в атб.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22961
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:54

  Hotab написав:vitaliiangel

можешь разъяснить?


Я имею ввиду найти нормальную работу. Не таксист, охранник.. нет нормального гражданского образования , нет опыта работы нигде. Связист , юрист и финансист еще как-то там могут себя найти. И все.

То есть военпенсы не обязаны пройти МСЕК ?


Бгггг.. прикольно, но выходит что нет. Но после обновления данных вызвать их по повестке на обычную влк не мешает ведь ничего.

Чому?
Впенси - є цивільними чоловіками.
Будуть проходити, як всі.
detroytred
 
Повідомлень: 28102
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:56

detroytred
Зараз по новому колу не хочеться.., але..
от що мене особисто виморажує в несправедливості до військового (не відмінені пайки якість, чи повага відсутня, чи санаторії) , це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть «у нас нова доктрина розвитку ЗСУ на 50 років вперед, ми в НАТО зібралися, так там нема твоєї танкової бригади, через місяць у тебе контракт закінчується, так от ми його тобі не продовжуємо. Це навіть не скорочення! Це не заключили новий контракт.
І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду?
І це все не фантазії, а реальні кейси! Тому у мене питання (риторичне), що він відповість, коли вчергове сюди прилізе пʼяний Вадим зі словами «ми тебе вивчили в ВУЗі за податки , пля! Ти нам повинен!»
:D
Hotab
 
Повідомлень: 11821
З нами з: 15.02.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 22:05

  Hotab написав:detroytred
Зараз по новому колу не хочеться.., але..
от що мене особисто виморажує в несправедливості до військового (не відмінені пайки якість, чи повага відсутня, чи санаторії) , це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть «у нас нова доктрина розвитку ЗСУ на 50 років вперед, ми в НАТО зібралися, так там нема твоєї танкової бригади, через місяць у тебе контракт закінчується, так от ми його тобі не продовжуємо. Це навіть не скорочення! Це не заключили новий контракт.
І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду?
І це все не фантазії, а реальні кейси! Тому у мене питання (риторичне), що він відповість, коли вчергове сюди прилізе пʼяний Вадим зі словами «ми тебе вивчили в ВУЗі за податки , пля! Ти нам повинен!»
:D

зараз надали можливість виправити непрведливість отримуючи 30К+100К+70К,
але "ВОС невостребуваний"/"нема посади згідно звання"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34641
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 22:08

  Hotab написав:detroytred
Зараз по новому колу не хочеться.., але..
от що мене особисто виморажує в несправедливості до військового, це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть «у нас нова доктрина розвитку ЗСУ на 50 років вперед, ми в НАТО зібралися, так там нема твоєї танкової бригади, через місяць у тебе контракт закінчується, так от ми його тобі не продовжуємо. Це навіть не скорочення! Це не заключили новий контракт.
І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду?
І це все не фантазії, а реальні кейси! Тому у мене питання (риторичне), що він відповість, коли вчергове сюди прилізе пʼяний Вадим зі словами «ми тебе вивчили в ВУЗі за податки , пля! Ти нам повинен!»
:D

Та отож.

Це гвіздок у, так би мовити, особисто військовослужбовця.
Індивідуально в кожного.

Але є ще більший кабздець.
Ось оці розмови про а-ля офіцера кулеметником...
Це буде гвіздком у військо взагалі.
У сам принцип війська.
Який побудований на єдиноначалії, виконанні наказів, як основі армійської системи, а не купи *чоловіків у зелених штанях* (с) Будівельник.
Кнопати пояснення ліньки.

Ну похерили кадрову службу (не маючи об'єктивних можливостей! створення контрактної), ну нехай похерять оті залишки армійської системи.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 кві, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28102
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 22:08

  detroytred написав:Тепер про "консенсус", який згадував Віталліан.
я про фому вы про ерёму. Хотаб прав по закону так как он говорит. Впенс в 45л сидит на пенсии в ЗСУ этот майор не нужен. А "консенсус" нарушен тем, что тракторист 50л оплачивает ему пенсию а другой тракторист защищает. Хотите обижайтесь хотите нет, я здесь никого не хочу унизить, но так быть не может что стоматолог сидит дома, а зубы людям лечит тракторист.

Дисбаланс чреват событиями описанными мемуарах Деникина https://imwerden.de/pdf/denikin_ocherki ... 1_text.pdf (люто рекомендую любителям военной прозы). "Смута" как раз и есть потеря консенсуса.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 22:47, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22961
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 22:10

flyman , я про свої несправедливості забуваю дуже швидко. Бо вмію тримати удари (вони доречі були, і немало). А от умовний танкіст, який якраз «вострєбований» сьогодні як повітря , може і на*** послати з вищесказаних причин.
Хоча, може навпаки захоче дослужити 5-7 років, яких не вистачило для пенсії. . Якщо пробачить , звичайно. Бо якось воно не альо до 40 по зйомним хатам,на заплату 500 дол з сімʼєю, де тебе перекидають з Десни в Кр. ріг а звідти в Гончарівске, сімʼя тебе мій же не бачить, а потім тобі «пока» і ти такий «хм, це точно я ще комусь щось винен»))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11821
З нами з: 15.02.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 22:14

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тепер про "консенсус", який згадував Віталліан.
я про фому вы про ерёму. Хотаб прав по закону так как он говорит. Впенс в 45л сидит на пенсии в ЗСУ этот майор не нужен. А "консенсус" нарушен тем, что тракторист 50л оплачивает ему пенсию а другой тракторист защищает. Хотите обижайтесь хотите нет, я здесь никого не хочу унизить, но так быть не может.

Дисбаланс чреват событиями описанными мемуарах Деникина ( https://imwerden.de/pdf/denikin_ocherki ... 1_text.pdf люто рекомендую любителям военной прозы). "Смута" как раз и есть потеря консенсуса.

Справа не в образах.
І я пояснював не з цієї позиції.

Дивіться: тракторист, поки не досяг пенсійного віку, працює і оплачує пенсії усім пенсам... Усім.
Не вистачає, то знижують пенсії усім.

А мобілізують другого тракториста навіть менше, ніж впенса.
Бо 4% впенсів служать, а трактористів (то тобто цивільних призвали) десь лише 1% (рах.Бобуа).
detroytred
 
Повідомлень: 28102
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 22:14

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred
Зараз по новому колу не хочеться.., але..
от що мене особисто виморажує в несправедливості до військового, це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть «у нас нова доктрина розвитку ЗСУ на 50 років вперед, ми в НАТО зібралися, так там нема твоєї танкової бригади, через місяць у тебе контракт закінчується, так от ми його тобі не продовжуємо. Це навіть не скорочення! Це не заключили новий контракт.
І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду?
І це все не фантазії, а реальні кейси! Тому у мене питання (риторичне), що він відповість, коли вчергове сюди прилізе пʼяний Вадим зі словами «ми тебе вивчили в ВУЗі за податки , пля! Ти нам повинен!»
:D

Та отож.

Це гвіздок у, так би мовити, особисто військовослужбовця.
Індивідуально в кожного.

Але є ще більший кабздець.
Ось оці розмови про а-ля офіцера кулеметником...
Це буде гвіздком у військо взагалі.
У сам принцип війська.
Який побудований на єдиноначалії, виконанні наказів, як основі армійської системи, а не купи *чоловіків у зелених штанях* (с) Будівельник.
Кнопати пояснення ліньки.

Ну похерили кадрову службу (не маючи об'єктивних можливостей! створення контрактної), ну нехай похерять оті залишки армійської системи.

Є час "напівроспаду спеціаліста", тобто коли він втрачає приблизно половину проф. збідностей, і тількі військові особливі, як вийшли капітаном-кавалеристом кінноти, так і в епоху танків: "невостребований ВОС/нема посади"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34641
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 22:21

  detroytred написав:А мобілізують другого тракториста навіть менше, ніж впенса.
Бо 4% впенсів служать, а трактористів (то тобто цивільних призвали) десь лише 1% (рах.Бобуа).
манипуляция % ни о чём. От маленького числа впенсов 4% это 4тыс чел а от большого числа всех остальных 1% это 300тыс. чел. Сравнивать надо сравнимые величины иначе в % к собственной массе самокат сможет ездить быстрее самолёта.
  detroytred написав:Дивіться: тракторист, поки не досяг пенсійного віку, працює і оплачує пенсії усім пенсам... Усім.
Не вистачає, то знижують пенсії усім.
опять манипуляция. Тракторист идёт на пенсию в 65 впенс в 45. Кто кому оплачивает пенсию? Неужели впенс трактористу. Соответственно возникает вопрос какого куя я должен в 50л воевать, а впенс в 50 сидеть дома на пенсии? В теории впенса тоже могут призвать. На практике нужна пехота, а не майоры и полковники.

  Hotab написав:І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду?
І це все не фантазії, а реальні кейси!
куёвая ситуация, которую надо системно решать. Есть как минимум несколько вариантов её решения, но все они упираются в забор. Переобучить стоит денег, кто заплатит. После переобуча должна быть гарантия трудоустройства. По факту трудоустроят его слесарем/плиточником/сантехником. Потому что безработица и других вакансий объективно нет. Людей на рынке труда больше, чем рабочих мест. То есть это не специфическая проблема всл, а системная.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22961
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 765576567657765876597660>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, stm, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182816
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.