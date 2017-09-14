Додано: Суб 13 кві, 2024 21:56

Зараз по новому колу не хочеться.., але..от що мене особисто виморажує в несправедливості до військового (не відмінені пайки якість, чи повага відсутня, чи санаторії) , це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть «у нас нова доктрина розвитку ЗСУ на 50 років вперед, ми в НАТО зібралися, так там нема твоєї танкової бригади, через місяць у тебе контракт закінчується, так от ми його тобі не продовжуємо. Це навіть не скорочення! Це не заключили новий контракт.І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду?І це все не фантазії, а реальні кейси! Тому у мене питання (риторичне), що він відповість, коли вчергове сюди прилізе пʼяний Вадим зі словами «ми тебе вивчили в ВУЗі за податки , пля! Ти нам повинен!»