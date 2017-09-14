Я имею ввиду найти нормальную работу. Не таксист, охранник.. нет нормального гражданского образования , нет опыта работы нигде. Связист , юрист и финансист еще как-то там могут себя найти. И все.
могут взять если ты работал в той же отрасли на той же должности. У меня приятель ходит по фирмам ремонтирует принтеры и копиры. Он заложник своей работы. Ни на какую другую работу его в 45л уже не возьмут. Ну может ещё принтеры продавать или картиджи к ним (гораздо хуже оплачивается). Так что проблема шире. Всё высокооплачиваемое стало узкоспециализировано. А где специализация не нужна там и зарплата как в атб.
detroytred Зараз по новому колу не хочеться.., але.. от що мене особисто виморажує в несправедливості до військового (не відмінені пайки якість, чи повага відсутня, чи санаторії) , це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть «у нас нова доктрина розвитку ЗСУ на 50 років вперед, ми в НАТО зібралися, так там нема твоєї танкової бригади, через місяць у тебе контракт закінчується, так от ми його тобі не продовжуємо. Це навіть не скорочення! Це не заключили новий контракт. І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду? І це все не фантазії, а реальні кейси! Тому у мене питання (риторичне), що він відповість, коли вчергове сюди прилізе пʼяний Вадим зі словами «ми тебе вивчили в ВУЗі за податки , пля! Ти нам повинен!»
Hotab написав:detroytred Зараз по новому колу не хочеться.., але.. от що мене особисто виморажує в несправедливості до військового (не відмінені пайки якість, чи повага відсутня, чи санаторії) , це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть «у нас нова доктрина розвитку ЗСУ на 50 років вперед, ми в НАТО зібралися, так там нема твоєї танкової бригади, через місяць у тебе контракт закінчується, так от ми його тобі не продовжуємо. Це навіть не скорочення! Це не заключили новий контракт. І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду? І це все не фантазії, а реальні кейси! Тому у мене питання (риторичне), що він відповість, коли вчергове сюди прилізе пʼяний Вадим зі словами «ми тебе вивчили в ВУЗі за податки , пля! Ти нам повинен!»
зараз надали можливість виправити непрведливість отримуючи 30К+100К+70К, але "ВОС невостребуваний"/"нема посади згідно звання"
Hotab написав:detroytred Зараз по новому колу не хочеться.., але.. от що мене особисто виморажує в несправедливості до військового, це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть «у нас нова доктрина розвитку ЗСУ на 50 років вперед, ми в НАТО зібралися, так там нема твоєї танкової бригади, через місяць у тебе контракт закінчується, так от ми його тобі не продовжуємо. Це навіть не скорочення! Це не заключили новий контракт. І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду? І це все не фантазії, а реальні кейси! Тому у мене питання (риторичне), що він відповість, коли вчергове сюди прилізе пʼяний Вадим зі словами «ми тебе вивчили в ВУЗі за податки , пля! Ти нам повинен!»
Та отож.
Це гвіздок у, так би мовити, особисто військовослужбовця. Індивідуально в кожного.
Але є ще більший кабздець. Ось оці розмови про а-ля офіцера кулеметником... Це буде гвіздком у військо взагалі. У сам принцип війська. Який побудований на єдиноначалії, виконанні наказів, як основі армійської системи, а не купи *чоловіків у зелених штанях* (с) Будівельник. Кнопати пояснення ліньки.
Ну похерили кадрову службу (не маючи об'єктивних можливостей! створення контрактної), ну нехай похерять оті залишки армійської системи.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 кві, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тепер про "консенсус", який згадував Віталліан.
я про фому вы про ерёму. Хотаб прав по закону так как он говорит. Впенс в 45л сидит на пенсии в ЗСУ этот майор не нужен. А "консенсус" нарушен тем, что тракторист 50л оплачивает ему пенсию а другой тракторист защищает. Хотите обижайтесь хотите нет, я здесь никого не хочу унизить, но так быть не может что стоматолог сидит дома, а зубы людям лечит тракторист.
flyman , я про свої несправедливості забуваю дуже швидко. Бо вмію тримати удари (вони доречі були, і немало). А от умовний танкіст, який якраз «вострєбований» сьогодні як повітря , може і на*** послати з вищесказаних причин. Хоча, може навпаки захоче дослужити 5-7 років, яких не вистачило для пенсії. . Якщо пробачить , звичайно. Бо якось воно не альо до 40 по зйомним хатам,на заплату 500 дол з сімʼєю, де тебе перекидають з Десни в Кр. ріг а звідти в Гончарівске, сімʼя тебе мій же не бачить, а потім тобі «пока» і ти такий «хм, це точно я ще комусь щось винен»))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тепер про "консенсус", який згадував Віталліан.
я про фому вы про ерёму. Хотаб прав по закону так как он говорит. Впенс в 45л сидит на пенсии в ЗСУ этот майор не нужен. А "консенсус" нарушен тем, что тракторист 50л оплачивает ему пенсию а другой тракторист защищает. Хотите обижайтесь хотите нет, я здесь никого не хочу унизить, но так быть не может.
Hotab написав:detroytred Зараз по новому колу не хочеться.., але.. от що мене особисто виморажує в несправедливості до військового, це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть «у нас нова доктрина розвитку ЗСУ на 50 років вперед, ми в НАТО зібралися, так там нема твоєї танкової бригади, через місяць у тебе контракт закінчується, так от ми його тобі не продовжуємо. Це навіть не скорочення! Це не заключили новий контракт. І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду? І це все не фантазії, а реальні кейси! Тому у мене питання (риторичне), що він відповість, коли вчергове сюди прилізе пʼяний Вадим зі словами «ми тебе вивчили в ВУЗі за податки , пля! Ти нам повинен!»
Та отож.
Це гвіздок у, так би мовити, особисто військовослужбовця. Індивідуально в кожного.
Але є ще більший кабздець. Ось оці розмови про а-ля офіцера кулеметником... Це буде гвіздком у військо взагалі. У сам принцип війська. Який побудований на єдиноначалії, виконанні наказів, як основі армійської системи, а не купи *чоловіків у зелених штанях* (с) Будівельник. Кнопати пояснення ліньки.
Ну похерили кадрову службу (не маючи об'єктивних можливостей! створення контрактної), ну нехай похерять оті залишки армійської системи.
Є час "напівроспаду спеціаліста", тобто коли він втрачає приблизно половину проф. збідностей, і тількі військові особливі, як вийшли капітаном-кавалеристом кінноти, так і в епоху танків: "невостребований ВОС/нема посади"
detroytred написав:А мобілізують другого тракториста навіть менше, ніж впенса. Бо 4% впенсів служать, а трактористів (то тобто цивільних призвали) десь лише 1% (рах.Бобуа).
манипуляция % ни о чём. От маленького числа впенсов 4% это 4тыс чел а от большого числа всех остальных 1% это 300тыс. чел. Сравнивать надо сравнимые величины иначе в % к собственной массе самокат сможет ездить быстрее самолёта.
detroytred написав:Дивіться: тракторист, поки не досяг пенсійного віку, працює і оплачує пенсії усім пенсам... Усім. Не вистачає, то знижують пенсії усім.
опять манипуляция. Тракторист идёт на пенсию в 65 впенс в 45. Кто кому оплачивает пенсию? Неужели впенс трактористу. Соответственно возникает вопрос какого куя я должен в 50л воевать, а впенс в 50 сидеть дома на пенсии? В теории впенса тоже могут призвать. На практике нужна пехота, а не майоры и полковники.
Hotab написав:І він такий «хм, заєбєлочка.. молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду? І це все не фантазії, а реальні кейси!
куёвая ситуация, которую надо системно решать. Есть как минимум несколько вариантов её решения, но все они упираются в забор. Переобучить стоит денег, кто заплатит. После переобуча должна быть гарантия трудоустройства. По факту трудоустроят его слесарем/плиточником/сантехником. Потому что безработица и других вакансий объективно нет. Людей на рынке труда больше, чем рабочих мест. То есть это не специфическая проблема всл, а системная.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 кві, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.