Додано: Суб 13 кві, 2024 22:43

Hotab написав: це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть

молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду?

Якщо подивитись на деякі інші країни, то там в школі учень отримує якусь базову спеціальність, припустимо фармацевт. Далі військовий навчальний заклад- танкіст після проходження навчання як танкіст, паралельно він може навчатись іншої громадянської спеціальності, або працювать, за професією, яку здобув у школі- фармацевт. В якісь терміни буває на стрільбах, плюс можливі якісь додаткові курси(як у фармацевтів, так і у танкістів). Під час служби він отримує зарплату за основним місцем роботи. Пенсія по віку скільки накопив. Звісно в наших умовах з бувшим срср воно на 100% так не спрацює, але...Все життя як військовий це дуже рідко, яле буває й таке. Знав одного з Іорданії, у нього 15! дітей, дружина не працює. 6 одночасно навчались у ВНЗ по всьому світу. Один з синів в Одесі, якійсь зв`язківець. Яка зарплата була у тата-військового не знаю, можу тільки уявити.Звісно йти й навчатись. Ось шо йому подобається, на того хай і вчиться.