тобто коли він втрачає приблизно половину проф. збідностей, і тількі військові особливі, як вийшли капітаном-кавалеристом кінноти, так і в епоху танків: "невостребований ВОС/нема посади"
Фішка в тому, що хоч він «вострєбований» сьогодні, хоч ні, але він на відміну від твого маразму «а я його роками відгодовував саме для війни» зовсім не вважає , що його відгодовували наперед. Бо він як Успіх відчувався в 3к, так танкіст себе відчував художником. Якого для натхнення тримали голодним і злим. І коли йому кажуть «ти винен, марш на перенавчання на окоп, чи на Абрамс» , він каже «а ось тобі стаханівський рух (і піднімає зігнутий лікоть). «Я винен не більше ніж флуман І поки нема Флумана, не буде і мене» ))
Насправді такого нема, це Флуман ховається, а затребувані спеціальності офіцерів вже на фронт вигрібли. По решті може щось придумають. Перенавчання чи Хз. Суспільство вимагає
Hotab написав:flyman , я про свої несправедливості забуваю дуже швидко. Бо вмію тримати удари (вони доречі були, і немало). А от умовний танкіст, який якраз «вострєбований» сьогодні як повітря , може і на*** послати з вищесказаних причин. Хоча, може навпаки захоче дослужити 5-7 років, яких не вистачило для пенсії. . Якщо пробачить , звичайно. Бо якось воно не альо до 40 по зйомним хатам,на заплату 500 дол з сімʼєю, де тебе перекидають з Десни в Кр. ріг а звідти в Гончарівске, сімʼя тебе мій же не бачить, а потім тобі «пока» і ти такий «хм, це точно я ще комусь щось винен»))
знову двойні стандарти: - цивільний: до 24.02.22 не виїхав, значить згоден віддати борг - професійний воєнний: може борг нх послати з "з вищесказаних причин"
flyman написав:Є час "напівроспаду спеціаліста", тобто коли він втрачає приблизно половину проф. збідностей, і тількі військові особливі, як вийшли капітаном-кавалеристом кінноти, так і в епоху танків: "невостребований ВОС/нема посади"
Все ж таки накнопаю декілька речень))
Сьогодні нема посади, а завтра є. І я зможу через 2-5 місяців виконувати всі види підготовок до польоту, а також регламентні роботи на Ф-16 (а на Су-24, Міг-29, Мі-8, 24 і до Ту-95, якщо ГУР захопить хоч один в кацапів 95, або Ка25, 27. Да хоч через пару тижнів). І потім навчати інших цьому. А ви?
Але це фігня. Нехай дрібниці. Кнопати про гвіздок в армійську систему, що вже не є фігня, мені ліньки. Мало було, щоб охфіцер -- лідер тощо))) (коли його лідером ніхто і не створив...) Так остаточно добити...
flyman написав:Є час "напівроспаду спеціаліста", тобто коли він втрачає приблизно половину проф. збідностей, і тількі військові особливі, як вийшли капітаном-кавалеристом кінноти, так і в епоху танків: "невостребований ВОС/нема посади"
Все ж таки накнопаю декілька речень))
Сьогодні нема посади, а завтра є. І я зможу через 2-5 місяців виконувати всі види підготовок до польоту, а також регламентні роботи на Ф-16 (а на Су-24, Міг-29, Мі-8, 24 і до Ту-95, якщо ГУР захопить хоч один в кацапів 95, або Ка25, 27. Да хоч через пару тижнів). І потім навчати інших цьому. А ви?
Але це фігня. Нехай дрібниці. Кнопати про гвіздок в армійську систему, що вже не є фігня, мені ліньки.
людина чомусь вибирала бути "силовиком" (може там тестостерон як молодого самця шимпанзе та інші гормони, любов дівчат, уніформа, домінатність ...), не "елоєм" (природа не дала гормонів для вияву агресії бути альфою), але як напад, то мобілізувати мають "елоїв" на дефіцитну ВОС, а поізносівшиєся, з колись непродовженим контрактом, тим часом перебуватимуть на схроні, поки не знайдеться їм затребувана ВОС/посада
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 кві, 2024 22:43, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:людина чомусь вибирала бути "силовиком" (може там тестостерон як молодого самця шимпанзе та інші гормони, любов дівчат, унфіорма ...), а не "елоєм", але як напад, то мобілізувати мають елоїв, а поізносівшиєся, з колись непродовженим контрактом, тим часом перебуватимуть на схроні, поки не знайдеться затребувана ВОС/посада
это правовая коллизия. думаю решат. Они ж не самоубийцы. Посмотрят что новый закон ничего не дал, возьмутся за впенсов и других бывших силовиков.
Суд може відмовити ТЦК, якщо позбавлення прав залишить людину без основного законного джерела доходу – тобто якщо людина працює водієм. А також, якщо вона використовує транспортний засіб у зв'язку зі своєю інвалідністю чи інвалідністю особи, яку вона утримує.
Hotab написав:це коли він в 17 років обирає вузьку спеціалізацію «танкіст», служить років так до 35-40 , а потім йому кажуть
Якщо подивитись на деякі інші країни, то там в школі учень отримує якусь базову спеціальність, припустимо фармацевт. Далі військовий навчальний заклад- танкіст після проходження навчання як танкіст, паралельно він може навчатись іншої громадянської спеціальності, або працювать, за професією, яку здобув у школі- фармацевт. В якісь терміни буває на стрільбах, плюс можливі якісь додаткові курси(як у фармацевтів, так і у танкістів). Під час служби він отримує зарплату за основним місцем роботи. Пенсія по віку скільки накопив. Звісно в наших умовах з бувшим срср воно на 100% так не спрацює, але... Все життя як військовий це дуже рідко, яле буває й таке. Знав одного з Іорданії, у нього 15! дітей, дружина не працює. 6 одночасно навчались у ВНЗ по всьому світу. Один з синів в Одесі, якійсь зв`язківець. Яка зарплата була у тата-військового не знаю, можу тільки уявити.
молодість вже тю-тю, ні кола ні двора, пенсії нема, і роботи вже нема. А куди? Йти в універ за новою освітою? І кому в 40 треба людина після універу без досвіду?
Звісно йти й навчатись. Ось шо йому подобається, на того хай і вчиться.
Ми з вами вже говорили тут, що ви або юрист - початківець, або малокваліфікований. Коли 130 стаття передбачала або штраф, або позбавлення посвідчення водія (на рішення суду) саме ці аргументи озвучувалися в суді і давали можливість залишитись з ліцензією. Нічого нового, просто ви не в курсі.
Звісно в наших умовах з бувшим срср воно на 100% так не спрацює, але...
В цьому питанні вже є подвижки. Вже десь років як 5-10 (не памʼятаю точно) є окремий стовпець ЄСВ у військовослужбовця. І тепер в принципі він вигнаний (скорочений) приходить в цивільне життя хоча б з історією внесків. Раніше - голий)) Тобто цивільного стажу у нього було нуль )) прикольно було))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Израиль закрыл небо для полетов и поднял самолёт судного дня. Я ж говорю, сложная сегодня суббота... США там тоже в полной боевой готовности. Banderlog, мои карты таро поломались... Мясо вам поступать будет, но немного. То что вас не отпускают хотя бы по 5%, хотя бы в пол года, хотя бы по жребию - фигово.
Востаннє редагувалось stm в Суб 13 кві, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.