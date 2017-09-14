Звісно така система не повинна існувать. Сім`я живе в одному місці, він також там живе і працює, їздить на стрільби припустимо 2 рази на рік по тижню, або 2, але у вихідні він офіційно вдома.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 22:52
Звісно така система не повинна існувать. Сім`я живе в одному місці, він також там живе і працює, їздить на стрільби припустимо 2 рази на рік по тижню, або 2, але у вихідні він офіційно вдома.
Додано: Суб 13 кві, 2024 22:52
Абсурд як розглядати інвалідів як військовозобов'язаних, так і обмеження прав на транспортний засіб у такому разі.
Якщо законодавчо винесено рішення - не йдеш воювати - йдеш у в'язницю, правовий режим зводить нанівець усе існування соціуму у цій агломерації.
Додано: Суб 13 кві, 2024 22:53
Вузькі спеціалісти всл, як правило, не "силовики".
А так я все ж таки довіряю логічності та обгрунтованості тих правил армійської системи, які є.
Навіть для стройової підготовки...
Бо ходили б бійці строєм, то отого "чоловіки в зелених штанях" було б суттєво менше. Бо стройва - це елемент виховання вояка та підрозділу.
І вітання.
І отого цирку в відео Ями не було б.
Не було отакого в совку під час БД. І паперів не було.
Додано: Суб 13 кві, 2024 23:00
stm
По результатам мобілізації.
Додано: Суб 13 кві, 2024 23:01
я давно говорил что государство может забрать только то, что само дало. Корочку гос. вуза, погоны, награды, у кого то пенсию, выплаты впо. У большинства людей этого нет. А ещё надо тарифы на э.э. поднимать. И курс доллара не радует. По факту власть ничего предложить не может. Ни хорошей войны, ни плохого мира. Забрать ничего нельзя и дать нечего. Это то что между строк..
Додано: Суб 13 кві, 2024 23:07
З досвіду, кадровики з підприємств зобов'язані були посилати дані всіх хто досяг граничного віку і як правило, один раз у півріччя виходив наказ воєнкому про зняття з військового обліку таких осіб з досягненням граничного віку.
Після виключення, особа вже взагалі не повинна мати відношення до військової служби.
У зв'язку з цим знаю достеменно, у 2017 році таких осіб запрошували виключно на контракт за власним бажанням.
Все решта - правовий нігілізм, як і все інше від лукавого.
Востаннє редагувалось feecold в Суб 13 кві, 2024 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 кві, 2024 23:09
а якщо інвалід може "відсвічувати в тепліку", то він може бути придатний якщо так вирішить ВЛК відповдно до оборонноздатної доцільності на даний момент часу
Додано: Суб 13 кві, 2024 23:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Права вождения не лишат. Успокойтесь.
Это противоречит нормам Конституции, конвенциям да, вообще, здравому смыслу.
Причём тут право на вождение, т.е. знание пдд и ТЦК вообще?
Это абсурд. Вы что правила дорожного движения нарушили, чтобы вас ограничить в этих правах.
Это базовое право на свободу передвижения.
Ну ладно лохов развести можно, но вы ж не такие
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 13 кві, 2024 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 кві, 2024 23:24
vitaliiangel
При всем уважении…
До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.
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