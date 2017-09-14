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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 кві, 2024 22:52
Hotab написав:
Бо якось воно не альо до 40 по зйомним хатам,на заплату 500 дол з сімʼєю, де тебе перекидають з Десни в Кр. ріг а звідти в Гончарівске, сімʼя тебе мій же не бачить, а потім тобі «пока» і ти такий «хм, це точно я ще комусь щось винен»))
Звісно така система не повинна існувать. Сім`я живе в одному місці, він також там живе і працює, їздить на стрільби припустимо 2 рази на рік по тижню, або 2, але у вихідні він офіційно вдома.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 22:52
vitaliiangel написав: feecold написав:
Повний абсурд.
почему абсурд может решат инвалидов призывать, заблокируют им права, а у него ноги нет, как ему без авто жить? заплатит 17 тыс штрафа, а права блокировать не будут. Закон на все ситуации.
Абсурд як розглядати інвалідів як військовозобов'язаних, так і обмеження прав на транспортний засіб у такому разі.
Якщо законодавчо винесено рішення - не йдеш воювати - йдеш у в'язницю, правовий режим зводить нанівець усе існування соціуму у цій агломерації.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 22:53
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
Є час "напівроспаду спеціаліста", тобто коли він втрачає приблизно половину проф. збідностей, і тількі військові особливі, як вийшли капітаном-кавалеристом кінноти, так і в епоху танків: "невостребований ВОС/нема посади"
Все ж таки накнопаю декілька речень))
Сьогодні нема посади, а завтра є.
І я зможу через 2-5 місяців виконувати всі види підготовок до польоту, а також регламентні роботи на Ф-16 (а на Су-24, Міг-29, Мі-8, 24 і до Ту-95, якщо ГУР захопить хоч один в кацапів 95, або Ка25, 27. Да хоч через пару тижнів). І потім навчати інших цьому.
А ви?
Але це фігня. Нехай дрібниці.
Кнопати про гвіздок в армійську систему, що вже не є фігня, мені ліньки.
людина чомусь вибирала бути "силовиком" (може там тестостерон як молодого самця шимпанзе та інші гормони, любов дівчат, уніформа, домінатність ...), не "елоєм" (природа не дала гормонів для вияву агресії бути альфою), але як напад, то мобілізувати мають "елоїв" на дефіцитну ВОС, а поізносівшиєся, з колись непродовженим контрактом, тим часом перебуватимуть на схроні, поки не знайдеться їм затребувана ВОС/посада
Вузькі спеціалісти всл, як правило, не "силовики".
А так я все ж таки довіряю логічності та обгрунтованості тих правил армійської системи, які є.
Навіть для стройової підготовки...
Бо ходили б бійці строєм, то отого "чоловіки в зелених штанях" було б суттєво менше. Бо стройва - це елемент виховання вояка та підрозділу.
І вітання.
І отого цирку в відео Ями не було б.
Не було отакого в совку під час БД. І паперів не було.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 23:00
stm
То что вас не отпускают хотя бы по 5%, хотя бы в пол года, хотя бы по жребию - фигово.
По результатам мобілізації.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 23:01
feecold написав:
Якщо законодавчо винесено рішення - не йдеш воювати - йдеш у в'язницю, правовий режим зводить нанівець усе існування соціуму у цій агломерації.
я давно говорил что государство может забрать только то, что само дало. Корочку гос. вуза, погоны, награды, у кого то пенсию, выплаты впо. У большинства людей этого нет. А ещё надо тарифы на э.э. поднимать. И курс доллара не радует. По факту власть ничего предложить не может. Ни хорошей войны, ни плохого мира. Забрать ничего нельзя и дать нечего. Это то что между строк..
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Додано: Суб 13 кві, 2024 23:07
З досвіду, кадровики з підприємств зобов'язані були посилати дані всіх хто досяг граничного віку і як правило, один раз у півріччя виходив наказ воєнкому про зняття з військового обліку таких осіб з досягненням граничного віку.
Після виключення, особа вже взагалі не повинна мати відношення до військової служби.
У зв'язку з цим знаю достеменно, у 2017 році таких осіб запрошували виключно на контракт за власним бажанням.
Все решта - правовий нігілізм, як і все інше від лукавого.
Востаннє редагувалось feecold
в Суб 13 кві, 2024 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 23:09
feecold написав: vitaliiangel написав: feecold написав:
Повний абсурд.
почему абсурд может решат инвалидов призывать, заблокируют им права, а у него ноги нет, как ему без авто жить? заплатит 17 тыс штрафа, а права блокировать не будут. Закон на все ситуации.
Абсурд як розглядати інвалідів як військовозобов'язаних, так і обмеження прав на транспортний засіб у такому разі.
Якщо законодавчо винесено рішення - не йдеш воювати - йдеш у в'язницю, правовий режим зводить нанівець усе існування соціуму у цій агломерації.
а якщо інвалід може "відсвічувати в тепліку", то він може бути придатний якщо так вирішить ВЛК відповдно до оборонноздатної доцільності на даний момент часу
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Додано: Суб 13 кві, 2024 23:19
с 6й минуты
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vitaliiangel
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Додано: Суб 13 кві, 2024 23:23
Права вождения не лишат. Успокойтесь.
Это противоречит нормам Конституции, конвенциям да, вообще, здравому смыслу.
Причём тут право на вождение, т.е. знание пдд и ТЦК вообще?
Это абсурд. Вы что правила дорожного движения нарушили, чтобы вас ограничить в этих правах.
Это базовое право на свободу передвижения.
Ну ладно лохов развести можно, но вы ж не такие
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 13 кві, 2024 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 23:24
vitaliiangel
При всем уважении…
До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.
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