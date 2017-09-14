Додано: Суб 13 кві, 2024 23:35

serg1974 написав: vitaliiangel

При всем уважении…

До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю. При всем уважении…До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.

я хз кто он, и вообще скептически отношусь к авторитетам, одно время тут молились на Швеца, потом на Солонина. Это же не церковь? Есть мнение человека по отдельному вопросу. Оно может совпадать или не совпадать с вашим/моим. Через день он же может нести глупости. Почему их мнения интересны? они говорят то что хотят слышать их подписчики (так работает блогерство). По факту вы слушаете устами этого мужика большую часть его аудитории. Он считает тцк бандитами. Ещё можно коменты почитать. Это крайне позиция, пока что я её не разделяю. Когда тцкашники начнут гробить ухылянтов, своё мнение пересмотрю.