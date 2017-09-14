serg1974 написав:vitaliiangel При всем уважении… До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.
я хз кто он, и вообще скептически отношусь к авторитетам, одно время тут молились на Швеца, потом на Солонина. Это же не церковь? Есть мнение человека по отдельному вопросу. Оно может совпадать или не совпадать с вашим/моим. Через день он же может нести глупости. Почему их мнения интересны? они говорят то что хотят слышать их подписчики (так работает блогерство). По факту вы слушаете устами этого мужика большую часть его аудитории. Он считает тцк бандитами. Ещё можно коменты почитать. Это крайне позиция, пока что я её не разделяю. Когда тцкашники начнут гробить ухылянтов, своё мнение пересмотрю.
flyman написав:людина чомусь вибирала бути "силовиком" (може там тестостерон як молодого самця шимпанзе та інші гормони, любов дівчат, унфіорма ...), а не "елоєм", але як напад, то мобілізувати мають елоїв, а поізносівшиєся, з колись непродовженим контрактом, тим часом перебуватимуть на схроні, поки не знайдеться затребувана ВОС/посада
это правовая коллизия. думаю решат. Они ж не самоубийцы. Посмотрят что новый закон ничего не дал, возьмутся за впенсов и других бывших силовиков.
В точічку!
І дивно, що цього давно не зробили. Самому цікаво чому? Чи з тих причин, що я вище вказав, чи з яких ось інших. Цікаво.
Хоча ще раз -- 4% серед впенсів і 1% серед трактористів. Невже бояться від впенсів того самого, що Ви вище вказали для перегибу з трактористами)))
Я не стільки проти мобілізації хоч 100% впенсів (хай роблять, що хотять)), раз банкують; я проти отих обгрунтовувань, що тут звучали. Бо вони неправильні... В корні невірні.
serg1974 написав:vitaliiangel При всем уважении… До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.
Якщо (такі як) він прийдуть до влади, то народ спочатку взвиє, потім засудить як Піночета, не дивлячись на те, що (такі як)він врятує(ють) народ і націю та державність.
Скільки вже месій було, а по факту в кінці строку не плювалися хіба що на Кучму
Тобі вітальєн відповів, але "чукча пісатєль"
vitaliiangel написав:
serg1974 написав:vitaliiangel При всем уважении… До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.
я хз кто он, и вообще скептически отношусь к авторитетам, одно время тут молились на Швеца, потом на Солонина. Это же не церковь? Есть мнение человека по отдельному вопросу. Оно может совпадать или не совпадать с вашим/моим. Через день он же может нести глупости. Почему их мнения интересны? они говорят то что хотят слышать их подписчики (так работает блогерство). По факту вы слушаете устами этого мужика большую часть его аудитории. Он считает тцк бандитами. Ещё можно коменты почитать. Это крайне позиция, пока что я её не разделяю. Когда тцкашники начнут гробить ухылянтов, своё мнение пересмотрю.
Вкотре: все рівно все скочується до питання "Що головніше?" і прийде до "Що понад усе?"
Може тоді зникне і отаке: *Проходжу кордон. Даю паспорт та військовий квиток, де зазначено, що »знятий з військового обліку«. Пан прикордонник: а є медичні документи? Я: показую на нижні кінцівки. Прикордонник: не ну я бачу, але все одно», — пише Олег Симороз.* https://varta1.com.ua/news/ne-nu-ya-bac ... 79431.html Тобто хто головний..
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 кві, 2024 23:54, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком