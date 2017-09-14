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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76587659766076617662>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:35

  serg1974 написав:vitaliiangel
При всем уважении…
До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.

я хз кто он, и вообще скептически отношусь к авторитетам, одно время тут молились на Швеца, потом на Солонина. Это же не церковь? Есть мнение человека по отдельному вопросу. Оно может совпадать или не совпадать с вашим/моим. Через день он же может нести глупости. Почему их мнения интересны? они говорят то что хотят слышать их подписчики (так работает блогерство). По факту вы слушаете устами этого мужика большую часть его аудитории. Он считает тцк бандитами. Ещё можно коменты почитать. Это крайне позиция, пока что я её не разделяю. Когда тцкашники начнут гробить ухылянтов, своё мнение пересмотрю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:38

  flyman написав:
  serg1974 написав:vitaliiangel
При всем уважении…
До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.

Якщо (такі як) він прийдуть до влади, то народ спочатку взвиє, потім засудить як Піночета, не дивлячись на те, що (такі як)він врятує(ють) народ і націю та державність.

Скільки вже месій було, а по факту в кінці строку не плювалися хіба що на Кучму
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:40

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:людина чомусь вибирала бути "силовиком" (може там тестостерон як молодого самця шимпанзе та інші гормони, любов дівчат, унфіорма ...), а не "елоєм", але як напад, то мобілізувати мають елоїв, а поізносівшиєся, з колись непродовженим контрактом, тим часом перебуватимуть на схроні, поки не знайдеться затребувана ВОС/посада
это правовая коллизия. думаю решат. Они ж не самоубийцы. Посмотрят что новый закон ничего не дал, возьмутся за впенсов и других бывших силовиков.

В точічку!

І дивно, що цього давно не зробили.
Самому цікаво чому?
Чи з тих причин, що я вище вказав, чи з яких ось інших. Цікаво.

Хоча ще раз -- 4% серед впенсів і 1% серед трактористів.
Невже бояться від впенсів того самого, що Ви вище вказали для перегибу з трактористами)))

Я не стільки проти мобілізації хоч 100% впенсів (хай роблять, що хотять)), раз банкують; я проти отих обгрунтовувань, що тут звучали.
Бо вони неправильні... В корні невірні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:40

  The_Rebel написав:
  flyman написав:
  serg1974 написав:vitaliiangel
При всем уважении…
До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.

Якщо (такі як) він прийдуть до влади, то народ спочатку взвиє, потім засудить як Піночета, не дивлячись на те, що (такі як)він врятує(ють) народ і націю та державність.

Скільки вже месій було, а по факту в кінці строку не плювалися хіба що на Кучму

Тобі вітальєн відповів, але "чукча пісатєль"
  vitaliiangel написав:
  serg1974 написав:vitaliiangel
При всем уважении…
До этого только форумчанин Шмидт тащил на ветку этого блогера. А кто он вообще, как зовут и чем вообще известен и авторитетен? Просветите а то не знаю.

я хз кто он, и вообще скептически отношусь к авторитетам, одно время тут молились на Швеца, потом на Солонина. Это же не церковь? Есть мнение человека по отдельному вопросу. Оно может совпадать или не совпадать с вашим/моим. Через день он же может нести глупости. Почему их мнения интересны? они говорят то что хотят слышать их подписчики (так работает блогерство). По факту вы слушаете устами этого мужика большую часть его аудитории. Он считает тцк бандитами. Ещё можно коменты почитать. Это крайне позиция, пока что я её не разделяю. Когда тцкашники начнут гробить ухылянтов, своё мнение пересмотрю.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:52

Страсті накаляються

«Немає чого скиглити оборонцям — вони ж мали читати Конституцію і знали, що воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану», - заявила Маляр.
https://varta1.com.ua/news/malyar-zayav ... 79452.html

Нардепка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла заявила, що вважає виплати військовослужбовцям надмірними й додала, що “цінності не в грошах”.
https://varta1.com.ua/news/mar-yana-bez ... 79451.html

Вкотре: все рівно все скочується до питання "Що головніше?" і прийде до "Що понад усе?"

Може тоді зникне і отаке:
*Проходжу кордон. Даю паспорт та військовий квиток, де зазначено, що »знятий з військового обліку«. Пан прикордонник: а є медичні документи? Я: показую на нижні кінцівки. Прикордонник: не ну я бачу, але все одно», — пише Олег Симороз.*
https://varta1.com.ua/news/ne-nu-ya-bac ... 79431.html
Тобто хто головний..
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 кві, 2024 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:54

  detroytred написав:я проти отих обгрунтовувань, що тут звучали.
Бо вони неправильні... В корні невірні.
эти обоснования попытки вернуть консенсус. уверен впенсы ничего не решат в данной войне. но это другой вопрос.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:56

  The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком

Як зміниться увага до України?

Бо це пазли однієї гри.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:59

  detroytred написав:
  The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком

Як зміниться увага до України?

Бо це пазли однієї гри.

Болівар двох не витримає
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:59

  detroytred написав:все скочується до питання "Що головніше?"
человек в тылу в погонах и с ружьём думает что он. Опасная ситуация для государства. Как бы каждый военком не возомнил себя президентом.
vitaliiangel
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  #<1 ... 76587659766076617662>
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