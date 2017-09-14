The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
Як зміниться увага до України?
Бо це пазли однієї гри.
Так тут то і треба нашим дипломатам це підкреслювати на всіх рівнях. Що на Україну летять такі ж самі шахеди. Але чомусь Ізраїль збираються (завтра дізнаємось точно) захищати силами американських і можливо британських впс, а нам по краплі пво дають. Якщо США будуть збивати ракети/шахеди Ірана і це не вважається вступом у війну проти Ірану, то чому б так само не збивати над Україною, наприклад, за 100 км від лінії фронту. Теоретично ракети ж летять у сторону НАТО (а деякі і залітали), то це ж законна ціль, якщо ми ще даємо дозвіл на це
The_Rebel написав: Якщо США будуть збивати ракети/шахеди Ірана і це не вважається вступом у війну проти Ірану, то чому б так само не збивати над Україною, наприклад, за 100 км від лінії фронту. Теоретично ракети ж летять у сторону НАТО (а деякі і залітали), то це ж законна ціль, якщо ми ще даємо дозвіл на це
antey1969 написав:Water Раньше был В2. В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.
А можно этот паззл расшифровать? Вы в Германии, вроде? Тогда что означает "в Германии сдать легче, чем у нас"? Тем более, что "Гёте" - вроде бы тоже Германия? Бо фраза "В Германии сдать намного легче, чем в Германии в Гёте (Германия)" звучит как-то по-особому фантастически.
detroytred написав:Нардепка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла заявила, що вважає виплати військовослужбовцям надмірними й додала, що “цінності не в грошах”.
Там про нову доплату 70к і 15млн. за загиблого. Хотів щоб це питання нарешті встало публічно на високому рівні, але не від людини з сумнівною репутацією. Бо очевидно, що є проблема. І на 15 млн. мінімум треба вводити мораторій на більшу частину виплати, до закінчення війни і репарацій. При 33 тисячах офіційно загиблих, це вже 12,5 мільярда доларів! Це витрати які зараз ніяк не мотивують і не укріплюють фронт.
antey1969 написав:Water Раньше был В2. В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.
А можно этот паззл расшифровать? Вы в Германии, вроде? Тогда что означает "в Германии сдать легче, чем у нас"? Тем более, что "Гёте" - вроде бы тоже Германия? Бо фраза "В Германии сдать намного легче, чем в Германии в Гёте (Германия)" звучит как-то по-особому фантастически.
Видимо имелся в виду институт Гёте в Киеве, популярный центр немецкого языка
The_Rebel написав: Якщо США будуть збивати ракети/шахеди Ірана і це не вважається вступом у війну проти Ірану, то чому б так само не збивати над Україною, наприклад, за 100 км від лінії фронту. Теоретично ракети ж летять у сторону НАТО (а деякі і залітали), то це ж законна ціль, якщо ми ще даємо дозвіл на це
Бо у Ірана поки що нема ядерної зброї, а у раші є
Так і є, це основна причина. Але нам 2 роки втирають про небажання ескалації та поширення географії конфлікту. А тут з першого дня вписалися за Ізраїль і не бояться цього. Значить це треба доносити до них, бо нестиковочка виходить, якось невдобно получається) Очевидно, що нас не вважають такими білими людьми, як ізраїльтян. Треба ставити питання руба - хлопці ви або сприймаєте нас частиною західного світу, або не треба було взагалі починати допомагати. Але ж контра по всьому світу піднімає голову, а союзників у вас стає все менше. Треба бути дуже недалеким, щоб кинути напризволяще не останню по розмірах країну, у вас і так мало союзників по всьому світу, бо вісь зла Китай/Росія/Іран не спить а вже потроху підминають під себе більшу частину Азії, Африки та Південної Америки
flyman написав:знову двойні стандарти: - цивільний: до 24.02.22 не виїхав, значить згоден віддати борг - професійний воєнний: може борг нх послати з "з вищесказаних причин"
Ось подивися сьогодні епічний виступ Ганни Маляр на якомусь телеканалі, де вона розповіла, що згідно Конституції демобілізація під час військового стану неможлива. І що військові у лютому 22 року повинні були прочитати Конституцію, а не плакатись тепер, що з ЗСУ не хочуть відпускати.
The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.