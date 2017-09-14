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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7659766076617662>
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 00:14

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:все скочується до питання "Що головніше?"
человек в тылу в погонах и с ружьём думает что он. Опасная ситуация для государства. Как бы каждый военком не возомнил себя президентом.

Альфач-самец, і всі самки в стаї мають бути його.
Але і за стаю він має в окопі бути першим.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 00:15

  detroytred написав:
  The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком

Як зміниться увага до України?

Бо це пазли однієї гри.

Так тут то і треба нашим дипломатам це підкреслювати на всіх рівнях. Що на Україну летять такі ж самі шахеди. Але чомусь Ізраїль збираються (завтра дізнаємось точно) захищати силами американських і можливо британських впс, а нам по краплі пво дають. Якщо США будуть збивати ракети/шахеди Ірана і це не вважається вступом у війну проти Ірану, то чому б так само не збивати над Україною, наприклад, за 100 км від лінії фронту. Теоретично ракети ж летять у сторону НАТО (а деякі і залітали), то це ж законна ціль, якщо ми ще даємо дозвіл на це
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 00:18

  The_Rebel написав: Якщо США будуть збивати ракети/шахеди Ірана і це не вважається вступом у війну проти Ірану, то чому б так само не збивати над Україною, наприклад, за 100 км від лінії фронту. Теоретично ракети ж летять у сторону НАТО (а деякі і залітали), то це ж законна ціль, якщо ми ще даємо дозвіл на це

Бо у Ірана поки що нема ядерної зброї, а у раші є
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 00:21

  antey1969 написав:Water
Раньше был В2.
В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.

А можно этот паззл расшифровать? Вы в Германии, вроде? Тогда что означает "в Германии сдать легче, чем у нас"? Тем более, что "Гёте" - вроде бы тоже Германия?
Бо фраза "В Германии сдать намного легче, чем в Германии в Гёте (Германия)" звучит как-то по-особому фантастически.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 00:29

  detroytred написав:Нардепка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла заявила, що вважає виплати військовослужбовцям надмірними й додала, що “цінності не в грошах”.

Там про нову доплату 70к і 15млн. за загиблого. Хотів щоб це питання нарешті встало публічно на високому рівні, але не від людини з сумнівною репутацією. Бо очевидно, що є проблема. І на 15 млн. мінімум треба вводити мораторій на більшу частину виплати, до закінчення війни і репарацій. При 33 тисячах офіційно загиблих, це вже 12,5 мільярда доларів! Це витрати які зараз ніяк не мотивують і не укріплюють фронт.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 00:34

  M-Audio написав:
  antey1969 написав:Water
Раньше был В2.
В Германии сдать намного легче, чем у нас в Гёте. Требования занижены очень сильно.

А можно этот паззл расшифровать? Вы в Германии, вроде? Тогда что означает "в Германии сдать легче, чем у нас"? Тем более, что "Гёте" - вроде бы тоже Германия?
Бо фраза "В Германии сдать намного легче, чем в Германии в Гёте (Германия)" звучит как-то по-особому фантастически.


Видимо имелся в виду институт Гёте в Киеве, популярный центр немецкого языка
katso
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«Я флуман , син Пелея»

  flyman написав:не "елоєм"


Коли Андрія Пелеєвіча мобілізували без сітківки..

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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 00:42

  Xenon написав:
  The_Rebel написав: Якщо США будуть збивати ракети/шахеди Ірана і це не вважається вступом у війну проти Ірану, то чому б так само не збивати над Україною, наприклад, за 100 км від лінії фронту. Теоретично ракети ж летять у сторону НАТО (а деякі і залітали), то це ж законна ціль, якщо ми ще даємо дозвіл на це

Бо у Ірана поки що нема ядерної зброї, а у раші є

Так і є, це основна причина. Але нам 2 роки втирають про небажання ескалації та поширення географії конфлікту. А тут з першого дня вписалися за Ізраїль і не бояться цього. Значить це треба доносити до них, бо нестиковочка виходить, якось невдобно получається) Очевидно, що нас не вважають такими білими людьми, як ізраїльтян. Треба ставити питання руба - хлопці ви або сприймаєте нас частиною західного світу, або не треба було взагалі починати допомагати. Але ж контра по всьому світу піднімає голову, а союзників у вас стає все менше. Треба бути дуже недалеким, щоб кинути напризволяще не останню по розмірах країну, у вас і так мало союзників по всьому світу, бо вісь зла Китай/Росія/Іран не спить а вже потроху підминають під себе більшу частину Азії, Африки та Південної Америки
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 00:55

  flyman написав:знову двойні стандарти:
- цивільний: до 24.02.22 не виїхав, значить згоден віддати борг
- професійний воєнний: може борг нх послати з "з вищесказаних причин"

Ось подивися сьогодні епічний виступ Ганни Маляр на якомусь телеканалі, де вона розповіла, що згідно Конституції демобілізація під час військового стану неможлива. І що військові у лютому 22 року повинні були прочитати Конституцію, а не плакатись тепер, що з ЗСУ не хочуть відпускати.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 00:58

  The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком

може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
Shaman
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