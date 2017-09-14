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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7659766076617662
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 01:01

  Shaman написав:
  The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком

може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.

В рашці ж вже самі налагодили виробництво.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 01:02

  M-Audio написав:
  Shaman написав:
  The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком

може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.

В рашці ж вже самі налагодили виробництво.

вони можуть розповідати все, що завгодно. але дрони поставляють з Ірану, а снаряди - з КНДР
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 01:10

  Бетон написав:Права вождения не лишат. Успокойтесь.
Это противоречит нормам Конституции, конвенциям да, вообще, здравому смыслу.
Причём тут право на вождение, т.е. знание пдд и ТЦК вообще?
Это абсурд. Вы что правила дорожного движения нарушили, чтобы вас ограничить в этих правах.
Это базовое право на свободу передвижения.
Ну ладно лохов развести можно, но вы ж не такие

Права вождения автомобиля лишают по любому поводу, когда это захочется государству. Просто потому что это просто, и создаёт значительные неудобства, а обойти ограничения рискованно. По сути государство берёт право вождения автомобиля в заложники с целью, чтобы вы добровольно исполнили что-то, что другими способами заставить исполнить проблематично. Заплатить алименты, например, если нет доходов и счетов с деньгами. Или погасить долги по коммуналке. Если ограничение права выезда за границу в таких случаях ещё можно понять (речь не про военное время), то запрет на вождение или на охоту в связи с неуплатой алиментов -- это в чистом виде взятие этих прав в заложники. Теперь вот в числе требований террористов будет ещё и "обновить данные в ТЦК".
M-Audio
 
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