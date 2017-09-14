|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 кві, 2024 01:01
Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В рашці ж вже самі налагодили виробництво.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 01:02
M-Audio написав: Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В рашці ж вже самі налагодили виробництво.
вони можуть розповідати все, що завгодно. але дрони поставляють з Ірану, а снаряди - з КНДР
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5856
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 1382 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 14 кві, 2024 01:10
Бетон написав:
Права вождения не лишат. Успокойтесь.
Это противоречит нормам Конституции, конвенциям да, вообще, здравому смыслу.
Причём тут право на вождение, т.е. знание пдд и ТЦК вообще?
Это абсурд. Вы что правила дорожного движения нарушили, чтобы вас ограничить в этих правах.
Это базовое право на свободу передвижения.
Ну ладно лохов развести можно, но вы ж не такие
Права вождения автомобиля лишают по любому поводу, когда это захочется государству. Просто потому что это просто, и создаёт значительные неудобства, а обойти ограничения рискованно. По сути государство берёт право вождения автомобиля в заложники с целью, чтобы вы добровольно исполнили что-то, что другими способами заставить исполнить проблематично. Заплатить алименты, например, если нет доходов и счетов с деньгами. Или погасить долги по коммуналке. Если ограничение права выезда за границу в таких случаях ещё можно понять (речь не про военное время), то запрет на вождение или на охоту в связи с неуплатой алиментов -- это в чистом виде взятие этих прав в заложники. Теперь вот в числе требований террористов будет ещё и "обновить данные в ТЦК".
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|22188
|
|
|1493
|182816
|
|
|6076
|606044
|
|