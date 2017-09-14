|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 кві, 2024 01:01
Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В рашці ж вже самі налагодили виробництво.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2863
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 01:02
M-Audio написав: Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В рашці ж вже самі налагодили виробництво.
вони можуть розповідати все, що завгодно. але дрони поставляють з Ірану, а снаряди - з КНДР
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5856
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 1382 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 14 кві, 2024 01:10
Бетон написав:
Права вождения не лишат. Успокойтесь.
Это противоречит нормам Конституции, конвенциям да, вообще, здравому смыслу.
Причём тут право на вождение, т.е. знание пдд и ТЦК вообще?
Это абсурд. Вы что правила дорожного движения нарушили, чтобы вас ограничить в этих правах.
Это базовое право на свободу передвижения.
Ну ладно лохов развести можно, но вы ж не такие
Права вождения автомобиля лишают по любому поводу, когда это захочется государству. Просто потому что это просто, и создаёт значительные неудобства, а обойти ограничения рискованно. По сути государство берёт право вождения автомобиля в заложники с целью, чтобы вы добровольно исполнили что-то, что другими способами заставить исполнить проблематично. Заплатить алименты, например, если нет доходов и счетов с деньгами. Или погасить долги по коммуналке. Если ограничение права выезда за границу в таких случаях ещё можно понять (речь не про военное время), то запрет на вождение или на охоту в связи с неуплатой алиментов -- это в чистом виде взятие этих прав в заложники. Теперь вот в числе требований террористов будет ещё и "обновить данные в ТЦК".
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2863
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 01:13
detroytred написав:
Даю паспорт та військовий квиток, де зазначено, що »знятий з військового обліку«. Пан прикордонник: а є медичні документи? Я: показую на нижні кінцівки. Прикордонник: не ну я бачу, але все одно»
Це просто пісня якась. Прикордонників вже навчили у медичній документації розбиратись? Вони сколіоз від енуреза вже відрізняти зобов'язані, чи що?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2863
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 02:47
Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В Ірану усі стратегічні заводи глибо під землею пошкодити їх можна хіба що ядерною бомбою.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11849
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 14 кві, 2024 02:54
dr_bastm написав:
І на 15 млн. мінімум
треба вводити мораторій на більшу частину виплати, до закінчення війни і репарацій. При 33 тисячах офіційно загиблих, це вже 12,5 мільярда доларів! Це витрати які зараз ніяк не мотивують і не укріплюють фронт.
Поки шо ніяких рішень які мотивують і укріплюють фронт не прийняли. Ще якщо провалять мобілізацію... коли стане очевидно що воювати будуть всі не спрацювало.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 909
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 02:58
Ukrainian написав: Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В Ірану усі стратегічні заводи глибо під землею пошкодити їх можна хіба що ядерною бомбою.
Надіюсь там у них завариться по справжньому.щоб вони безпілотниками сюди не торгували. 1 з звєна вісі зла вирубають. Інша справа що нафта подорожає , і москалям це наруку.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 909
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 03:13
Banderlog нічо не буде, до середини тижня максимум....
-
ankarasvan
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 07.04.24
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|22189
|
|
|1493
|182816
|
|
|6076
|606046
|
|