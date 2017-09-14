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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 01:01
Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В рашці ж вже самі налагодили виробництво.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 01:02
M-Audio написав: Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В рашці ж вже самі налагодили виробництво.
вони можуть розповідати все, що завгодно. але дрони поставляють з Ірану, а снаряди - з КНДР
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Додано: Нед 14 кві, 2024 01:10
Бетон написав:
Права вождения не лишат. Успокойтесь.
Это противоречит нормам Конституции, конвенциям да, вообще, здравому смыслу.
Причём тут право на вождение, т.е. знание пдд и ТЦК вообще?
Это абсурд. Вы что правила дорожного движения нарушили, чтобы вас ограничить в этих правах.
Это базовое право на свободу передвижения.
Ну ладно лохов развести можно, но вы ж не такие
Права вождения автомобиля лишают по любому поводу, когда это захочется государству. Просто потому что это просто, и создаёт значительные неудобства, а обойти ограничения рискованно. По сути государство берёт право вождения автомобиля в заложники с целью, чтобы вы добровольно исполнили что-то, что другими способами заставить исполнить проблематично. Заплатить алименты, например, если нет доходов и счетов с деньгами. Или погасить долги по коммуналке. Если ограничение права выезда за границу в таких случаях ещё можно понять (речь не про военное время), то запрет на вождение или на охоту в связи с неуплатой алиментов -- это в чистом виде взятие этих прав в заложники. Теперь вот в числе требований террористов будет ещё и "обновить данные в ТЦК".
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Додано: Нед 14 кві, 2024 01:13
detroytred написав:
Даю паспорт та військовий квиток, де зазначено, що »знятий з військового обліку«. Пан прикордонник: а є медичні документи? Я: показую на нижні кінцівки. Прикордонник: не ну я бачу, але все одно»
Це просто пісня якась. Прикордонників вже навчили у медичній документації розбиратись? Вони сколіоз від енуреза вже відрізняти зобов'язані, чи що?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 02:47
Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В Ірану усі стратегічні заводи глибо під землею пошкодити їх можна хіба що ядерною бомбою.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 02:54
dr_bastm написав:
І на 15 млн. мінімум
треба вводити мораторій на більшу частину виплати, до закінчення війни і репарацій. При 33 тисячах офіційно загиблих, це вже 12,5 мільярда доларів! Це витрати які зараз ніяк не мотивують і не укріплюють фронт.
Поки шо ніяких рішень які мотивують і укріплюють фронт не прийняли. Ще якщо провалять мобілізацію... коли стане очевидно що воювати будуть всі не спрацювало.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 02:58
Ukrainian написав: Shaman написав: The_Rebel написав:
Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
може у відповідь трохи пошкодять заводи, які виробляють ці дрони. нам це стане у нагоді.
В Ірану усі стратегічні заводи глибо під землею пошкодити їх можна хіба що ядерною бомбою.
Надіюсь там у них завариться по справжньому.щоб вони безпілотниками сюди не торгували. 1 з звєна вісі зла вирубають. Інша справа що нафта подорожає , і москалям це наруку.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 03:13
Banderlog нічо не буде, до середини тижня максимум....
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ankarasvan
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Додано: Нед 14 кві, 2024 04:35
холява написав: antey1969 написав: холява написав:
Могу сразу сказать, что за рубежом на этот закон положат болт буквально все.
И никакие штрафы и консульские услуги не заставят людей его выполнять.
В Украине будет фактически та же самая ситуация с той лишь разницей, что те, кто его первым начнет выполнять и обновлять свои данные, тех и попытаются в первую очередь мобилизовать. Остальных будут прессовать, кого найдут.
Цель ведь не обновление данных, а набор еще 300 тысяч любой ценой.
Що ?
Це той чоловік хто пообіцяв не писати ?
Ви Й...о..б..а..н..І захисникі свого ануса з Німеченни .... спілкуйтесь ТАМ між собою .
Що ви , що х..уянтери , що інші здриснувші ___СМІТТЯ .
Ваша Батьківщина -СМІТТЯ
А як тут , місцевих презерватівів здолати, ми самі поміркуємо .
Правда, ангелуся ?
Боец невидимого фронта, ты же списан. А я что в Украине раньше (когда ты еще на попе ровно сидел и трупов не нюхал), что здесь жизни спасаю в реанимации. И ты еще попробуй порассуждай с умным пятаком, чьи жизни дороже.
Написал я, потому что этот закон касается и меня, а не только героев психиатрии.
Кстати, к тебе он уже никаким боком, так что с чего ты так вдруг вспетушился - не пойму.
Чисто чтобы указать, что мне говорить и что делать? Так для этого у меня уже давно жена есть. Твою кандидатуру в этом плане не рассматриваю в принципе.
Не нравится - добавь меня в игнор и успокойся.
Тебя уже ничего не касается .Твое место на мусорнике . Вы еще это ощутите .
Ты бросил Украину , когда началась война . Ты помогаешь не нашим раненым .
Вся твоя цена это 30 сребренников .
То , что я уже списан по возрасту вообще не дает тебе права мычать .
В любом случае ВЫ ВСЕ ПРЕДАТЕЛИ .
Как только коснулось защиты страны где вы РОДИЛИСЬ , УЧИЛИСЬ , РАБОТАЛИ -вы ЗДРЫСНУЛИ .
Вы и другие , можете писать и оправдываться сколько хотите .
Суть вашей натуры это не поменяет . ВЫ ПРЕДАТЕЛИ .
Даже хуже .....[/quote]
чому нікому невідомий своїми ампутаціями без наркозу герой радянської України пан хАлява досі не в окопі?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 04:43
flyman написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
все скочується до питання "Що головніше?"
человек в тылу в погонах и с ружьём думает что он. Опасная ситуация для государства. Как бы каждый военком не возомнил себя президентом.
Альфач-самец, і всі самки в стаї мають бути його.
Але і за стаю він має в окопі бути першим.
Хартумский альфач или запорожский халявно-уникальный, с дурки, из палаты с электрошоковой терапией?
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