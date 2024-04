Додано: Нед 14 кві, 2024 06:28

The_Rebel написав: Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком

Нічого не чекає.Вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.Про це повідомляють Ynet, ABC News, The Washington Post та The Times of Israel.За інформацією високопоставленого американського чиновника, Іран запустив 150 ракет: спочатку 80, згодом – ще 70.За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.