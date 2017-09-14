поразительная схожесть в суждениях у тех где свои дома сидят. у одной муж под боком и для нее главная проблема что отношения изменились. а у другой муж вернется или со щитом или на щите. и сказано циц.
The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
Нічого не чекає.
Вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.
Про це повідомляють Ynet, ABC News, The Washington Post та The Times of Israel.
За інформацією високопоставленого американського чиновника, Іран запустив 150 ракет: спочатку 80, згодом – ще 70.
За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.
The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
Нічого не чекає.
Вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.
Про це повідомляють Ynet, ABC News, The Washington Post та The Times of Israel.
За інформацією високопоставленого американського чиновника, Іран запустив 150 ракет: спочатку 80, згодом – ще 70.
За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.
Bobua написав:Він би хоч не робив свинства 2р+ х.з. скільки...
я нормально отношусь к ПАП но если он имея деньги и админресурс не смог выиграть выборы, неужели вы думаете смог бы решить более сложные вопросы.
Власть выбрала стратегию утопить часть общества, чтобы другая часть не чувствовала войны. Можно было бы утопить в войне всё общество, разрушить экономику и т.д.
Еще власть боится что будут делать те 200-300 тыс, которые вернутся. Им нужна серьёзная реабилитация, из ситуации когда в тебя стреляют влиться в общество. Не будет ли соблазна в каждой ситуации бить себя в грудь "я за вас кровь проливал" и нарушать принятые нормы. Не будут ли обижаться, что их рабочие места заняты?
Поэтому не хотят полицию призывать, потому что неизвестно смогут ли они после БД адекватно влиться в службу. Не будут ли хвататься за пушку и стрелять во врагов. Представляете скандал "полицейский, герой убд, вернулся на службу, а его увольняют за профнепригодность" (здоровье или ещё что-то). Общество возмущено, как так. Каждому не объяснишь. Не думаю что ПАП делал бы как-то иначе.
Не зря дембель отложили на 8 месяцев. и Новый закон написан так, что выполнить его почти невозможно. Ну оштрафуют тех, у кого нет денег, ну заблокируют тарасовы хаты в которых прописаны несовершеннолетние. И что? какой вопрос это решит.
Якби все суспільство було у війні -- це не руйнування. Це деелоїзація...
У 14-21рр. влада не боялась (щороку запускати під сотню тисяч), а тепер боїться? Зараз у відпустках хтось “б`є себе в груди”? Надумані проблеми...
The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
Вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю. https://www.slovoidilo.ua/2024/04/14/no ... v-ta-raket
Чи вірно я розумію, що після цього на Іран теж щось подібне прилетить? Якщо так, то можливо у рф буде мінус один партнер?
The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
Нічого не чекає.
Вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.
Про це повідомляють Ynet, ABC News, The Washington Post та The Times of Israel.
За інформацією високопоставленого американського чиновника, Іран запустив 150 ракет: спочатку 80, згодом – ще 70.
За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.
«На мою вказівку, щоб підтримати оборону Ізраїлю, американські військові протягом минулого тижня перекинули в регіон літаки та есмінці ПРО. Завдяки цим перекиданням та надзвичайній майстерності наших військовослужбовців ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети». При чому, я так зрозумів, що збивали навіть у повітряному просторі 3х країн. А у нашому випадку бояться збивати навіть у повітряному НАТО, не кажучи вже про нашу територію. За бажанням можна було б навіть "легітимізувати" таке збиття у ООН або щось інше придумати. Наприклад, Україна звертається в ООН (Генасамблея)з проханням захистити цивільну інфраструктуру, по рішенню Генасамблеї повітряний простір України далеко від фронту патрулюють об'єднані сили країн, що погодяться це зробити. Чим не благородна місія? І вступати у війну не потрібно проти росії хай би що остання не бурчала
поразительная схожесть в суждениях у тех где свои дома сидят. у одной муж под боком и для нее главная проблема что отношения изменились. а у другой муж вернется или со щитом или на щите. и сказано циц.
Гірша складова цього випадку, що він фактично по суті є отим самим "ми вас туди не посилали" (ви самі пішли і повинні були читати. Тобто це суто ваше рішення, ваша відповідальність. А ми-то тут ніяким боком). І це вже прозвучало. А наступники малярів і овсім прямо зможуть стверджувати -- ми вас туди не посилали.
Хз навіщо таке творять. Отже можна відмовити. І дійсно є об'єктивні підстави для відмови. Але по нормальному. Ні навіть натяком не наголошуючи воякам, що це суто ваші проблеми. Грубо: денег (можливостей) нет, но ви дєржітесь -- це набагато краще. Бо навіть, якщо можливості є, то така відповідь хоч весела...
The_Rebel написав:Цікаво, що чекає на світ завтра? На Ізраїль летять шахеди, скоро мають летіти ракети з Ірану та Лівану. Чи впишуться за нього США? Є слухи, що будуть збивати їх американські льотчики над Іраком
Вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю. https://www.slovoidilo.ua/2024/04/14/no ... v-ta-raket
Чи вірно я розумію, що після цього на Іран теж щось подібне прилетить? Якщо так, то можливо у рф буде мінус один партнер?
Скоріше невірно. Бо поки все схоже на шпектакль. Який влаштовує обидві сторони. І головне третю - Байдена. Якщо і буде, то така ж шпектаклева відповідь. А не справжня війна зі справжнім результатом - мінус один партнер.
Ну от який сенс Ізраїлю та Штатам ще глибше занурюватися? Особливо Байдену напередодні виборів.
А Іран так і сказав: питання вичерпано. Такий тонкий)) намьек.
По справжньому це у нас... І то поки все ж таки з обмеженнями. Бо, як приклад, ... героїчні французи купили трохи газу... Але героїчно пхають заяви. Да це комедія якась - не купувати газ, да ще стільки вони не можуть, бо ...))); а битися насмерть - да запросто.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 кві, 2024 08:27, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ну от який сенс Ізраїлю та Штатам ще глибше занурюватися? Особливо Байдену напередодні виборів.
победа Израиля добавит рейтинг Байдену. А помощь Украине наоборот снизит. 2 года помощи результат ноль. Для части американцев Украина - бездонная бочка, куда надо каждый год вливать 60 ярдов. Понимаете почему штаты первыми перестали помогать? Это было предсказуемо 1,5 года назад. Когда ура-патриоты ждали абрамсы и пэтриоты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 08:30, всього редагувалось 1 раз.