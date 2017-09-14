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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 08:34
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ну от який сенс Ізраїлю та Штатам ще глибше занурюватися? Особливо Байдену напередодні виборів.
победа Израиля добавит рейтинг Байдену.
Якщо б було так легко отримати ту перемогу, то вже б давно.
Ізраїль не зміг пабєдіть в Газі.
А Іран пабєдіт? Як хтось за 2 дня?
тот же вопрос, что считать победой. Израиль маленький его легче прикрыть пэтриотами. А до сухопутных операций вряд ли дойдёт. Сухопутные операции в 21м веке это массовое уничтожение людей и техники высокоточными дронами. На такое безумие только рф согласна.
Конспирология. Одна из возможных причин войны - путин очищает территорию от мужского пола для китайцев. Там мужиков переизбыток.
Общая численность населения Китая составляет 1,4 млрд человек, из них мужчин на 34 млн больше, чем женщин
ну вот если минуснуть 34 млн орков китайский баланс можно выровнять. Европеоидная раса в Китае ценится. Русских женщин охотно берут на работу в престижные салоны и школы, в представительства иностранных фирм.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 08:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 08:39
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ну от який сенс Ізраїлю та Штатам ще глибше занурюватися? Особливо Байдену напередодні виборів.
победа Израиля добавит рейтинг Байдену. А помощь Украине наоборот снизит. 2 года помощи результат ноль. Для части американцев Украина - бездонная бочка, куда надо каждый год вливать 60 ярдов. Понимаете почему штаты первыми перестали помогать? Это было предсказуемо 1,5 года назад. Когда ура-патриоты ждали абрамсы и пэтриоты.
Як Ізраїль може виграти у Ірану? У них навіть спільного кордону нема. Ото будуть перестрілюватися і збурювати весь регіон через що нафта зросте до небес (особливо, якщо Ізраїль ударить у відповідь по нпз) і як це добавить рейтинг Байдену?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 08:41
The_Rebel написав:
і як це добавить рейтинг Байдену?
сми напишут байден защитил Израиль. Этого достаточно. Американский обыватель не будет под микроскопом рассматривать что там было.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 08:42
Bobua написав: vitaliiangel написав: Bobua написав:
Він би хоч не робив свинства 2р+ х.з. скільки...
я нормально отношусь к ПАП но если он имея деньги и админресурс не смог выиграть выборы, неужели вы думаете смог бы решить более сложные вопросы.
Власть выбрала стратегию утопить часть общества, чтобы другая часть не чувствовала войны. Можно было бы утопить в войне всё общество, разрушить экономику и т.д.
Еще власть боится что будут делать те 200-300 тыс, которые вернутся.
Им нужна серьёзная реабилитация, из ситуации когда в тебя стреляют влиться в общество. Не будет ли соблазна в каждой ситуации бить себя в грудь "я за вас кровь проливал" и нарушать принятые нормы. Не будут ли обижаться, что их рабочие места заняты?
Поэтому не хотят полицию призывать, потому что неизвестно смогут ли они после БД адекватно влиться в службу. Не будут ли хвататься за пушку и стрелять во врагов. Представляете скандал "полицейский, герой убд, вернулся на службу, а его увольняют за профнепригодность" (здоровье или ещё что-то). Общество возмущено, как так. Каждому не объяснишь. Не думаю что ПАП делал бы как-то иначе.
Не зря дембель отложили на 8 месяцев. и Новый закон написан так, что выполнить его почти невозможно. Ну оштрафуют тех, у кого нет денег, ну заблокируют тарасовы хаты в которых прописаны несовершеннолетние. И что? какой вопрос это решит.
Якби все суспільство було у війні -- це не руйнування. Це деелоїзація...
У 14-21рр. влада не боялась (щороку запускати під сотню тисяч), а тепер боїться?
Зараз у відпустках хтось “б`є себе в груди”?
Надумані проблеми...
Можна вживати давно встановлені терміни: "козаки" та "гречкосії". Для чого той новомов.
Пиши прямо: гречкосії мають захищати (реєстрових) козаків.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 кві, 2024 08:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 08:45
flyman написав:
Для чого той новомов.
При патологических состояниях может нарушаться ассоциативный процесс или исчезают связи между отдельными мыслями, что свидетельствует о нарушении мышления по форме что проявляется в виде псевдопонятий, уплотнения понятий, неологизмов.
Неологизмы – новые, необыкновенные понятия, создаваемые больным. Например: жалуясь на свою судьбу, больная говорит: «это не жизнь, а афеиды и полторании»..
Це деелоїзація...
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