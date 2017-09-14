detroytred написав:Ну от який сенс Ізраїлю та Штатам ще глибше занурюватися? Особливо Байдену напередодні виборів.
победа Израиля добавит рейтинг Байдену.
Якщо б було так легко отримати ту перемогу, то вже б давно.
Ізраїль не зміг пабєдіть в Газі. А Іран пабєдіт? Як хтось за 2 дня?
тот же вопрос, что считать победой. Израиль маленький его легче прикрыть пэтриотами. А до сухопутных операций вряд ли дойдёт. Сухопутные операции в 21м веке это массовое уничтожение людей и техники высокоточными дронами. На такое безумие только рф согласна.
Конспирология. Одна из возможных причин войны - путин очищает территорию от мужского пола для китайцев. Там мужиков переизбыток.
Общая численность населения Китая составляет 1,4 млрд человек, из них мужчин на 34 млн больше, чем женщин
ну вот если минуснуть 34 млн орков китайский баланс можно выровнять. Европеоидная раса в Китае ценится. Русских женщин охотно берут на работу в престижные салоны и школы, в представительства иностранных фирм.
detroytred написав:Ну от який сенс Ізраїлю та Штатам ще глибше занурюватися? Особливо Байдену напередодні виборів.
победа Израиля добавит рейтинг Байдену. А помощь Украине наоборот снизит. 2 года помощи результат ноль. Для части американцев Украина - бездонная бочка, куда надо каждый год вливать 60 ярдов. Понимаете почему штаты первыми перестали помогать? Это было предсказуемо 1,5 года назад. Когда ура-патриоты ждали абрамсы и пэтриоты.
Як Ізраїль може виграти у Ірану? У них навіть спільного кордону нема. Ото будуть перестрілюватися і збурювати весь регіон через що нафта зросте до небес (особливо, якщо Ізраїль ударить у відповідь по нпз) і як це добавить рейтинг Байдену?
Bobua написав:Він би хоч не робив свинства 2р+ х.з. скільки...
я нормально отношусь к ПАП но если он имея деньги и админресурс не смог выиграть выборы, неужели вы думаете смог бы решить более сложные вопросы.
Власть выбрала стратегию утопить часть общества, чтобы другая часть не чувствовала войны. Можно было бы утопить в войне всё общество, разрушить экономику и т.д.
Еще власть боится что будут делать те 200-300 тыс, которые вернутся. Им нужна серьёзная реабилитация, из ситуации когда в тебя стреляют влиться в общество. Не будет ли соблазна в каждой ситуации бить себя в грудь "я за вас кровь проливал" и нарушать принятые нормы. Не будут ли обижаться, что их рабочие места заняты?
Поэтому не хотят полицию призывать, потому что неизвестно смогут ли они после БД адекватно влиться в службу. Не будут ли хвататься за пушку и стрелять во врагов. Представляете скандал "полицейский, герой убд, вернулся на службу, а его увольняют за профнепригодность" (здоровье или ещё что-то). Общество возмущено, как так. Каждому не объяснишь. Не думаю что ПАП делал бы как-то иначе.
Не зря дембель отложили на 8 месяцев. и Новый закон написан так, что выполнить его почти невозможно. Ну оштрафуют тех, у кого нет денег, ну заблокируют тарасовы хаты в которых прописаны несовершеннолетние. И что? какой вопрос это решит.
Якби все суспільство було у війні -- це не руйнування. Це деелоїзація...
У 14-21рр. влада не боялась (щороку запускати під сотню тисяч), а тепер боїться? Зараз у відпустках хтось “б`є себе в груди”? Надумані проблеми...
Можна вживати давно встановлені терміни: "козаки" та "гречкосії". Для чого той новомов. Пиши прямо: гречкосії мають захищати (реєстрових) козаків.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 кві, 2024 08:51, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Разобрались, что границы в рфии не закрыты. Так что не нужно пугать окопами против НАТО Я сегодня налила себе вина больше, чем обычно, сложная в общении суббота выдалась ))) Есть моменты в которых мы проигрываем объективно, по независящим от нас обстоятельствам, но есть вопрос без ответа: "на что вы надеетесь?"
ни на что. мы здесь никак вообще не влияем ни на что, кроме свободы слова. ненавижу пропаганду: рфии или марафона. ничего общего с цивилизацией эта гнусная ложь с обоих сторон не имеет. если тебя бьют ногами по морде свои же, то они для меня такой же враг. зло не имеет национальности и границ. неужели вам это не ясно?
берите бутылку, айда в шахматы в парк. беру чекушку, сухарик и бегу тоже
Вынуждена отказаться ) уверенна, что компанию на любую чекушку вы найдёте) как и кружок по интересам PS: ни на что не надеятся - это из серии: человек, не знающий куда идёт, часто удивляется, что пришёл не туда )))[/quote] Облом. Пошёл в качалку[/quote]
Бетон написав:Права вождения не лишат. Успокойтесь. Это противоречит нормам Конституции, конвенциям да, вообще, здравому смыслу. Причём тут право на вождение, т.е. знание пдд и ТЦК вообще? Это абсурд. Вы что правила дорожного движения нарушили, чтобы вас ограничить в этих правах. Это базовое право на свободу передвижения. Ну ладно лохов развести можно, но вы ж не такие
Права вождения автомобиля лишают по любому поводу, когда это захочется государству. Просто потому что это просто, и создаёт значительные неудобства, а обойти ограничения рискованно. По сути государство берёт право вождения автомобиля в заложники с целью, чтобы вы добровольно исполнили что-то, что другими способами заставить исполнить проблематично. Заплатить алименты, например, если нет доходов и счетов с деньгами. Или погасить долги по коммуналке. Если ограничение права выезда за границу в таких случаях ещё можно понять (речь не про военное время), то запрет на вождение или на охоту в связи с неуплатой алиментов -- это в чистом виде взятие этих прав в заложники. Теперь вот в числе требований террористов будет ещё и "обновить данные в ТЦК".
Канеш понимаю. Потому и говорю «зачем юлить , то не такой закон, неконституционно, нет такого закона» и тд Просто скажи «я не хочу, мне страшно, и никакой закон мне не подойдет». Но это ведь честно, а не вот это все. Всем страшно, это нормально. Чтобы туда идти надо быть немного фаталистом. Типа «двум смертям не бывать». Я понял, что ты не такой. Но может тебе и не предстоит рисковать жизнью, может где-то крутить гайки попадешь. Или едь уже в Польшу , не мучай ни себя, ни семью, ни окружение.,