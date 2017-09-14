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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:21
flyman написав: Bobua написав: vitaliiangel написав:
quote="5712094:Bobua"]Він би хоч не робив свинства 2р+ х.з. скільки...[/quote
я нормально отношусь к ПАП но если он имея деньги и админресурс не смог выиграть выборы, неужели вы думаете смог бы решить более сложные вопросы.
Власть выбрала стратегию утопить часть общества, чтобы другая часть не чувствовала войны. Можно было бы утопить в войне всё общество, разрушить экономику и т.д.
Еще власть боится что будут делать те 200-300 тыс, которые вернутся.
Им нужна серьёзная реабилитация, из ситуации когда в тебя стреляют влиться в общество. Не будет ли соблазна в каждой ситуации бить себя в грудь "я за вас кровь проливал" и нарушать принятые нормы. Не будут ли обижаться, что их рабочие места заняты?
Поэтому не хотят полицию призывать, потому что неизвестно смогут ли они после БД адекватно влиться в службу. Не будут ли хвататься за пушку и стрелять во врагов. Представляете скандал "полицейский, герой убд, вернулся на службу, а его увольняют за профнепригодность" (здоровье или ещё что-то). Общество возмущено, как так. Каждому не объяснишь. Не думаю что ПАП делал бы как-то иначе.
Не зря дембель отложили на 8 месяцев. и Новый закон написан так, что выполнить его почти невозможно. Ну оштрафуют тех, у кого нет денег, ну заблокируют тарасовы хаты в которых прописаны несовершеннолетние. И что? какой вопрос это решит.
Якби все суспільство було у війні -- це не руйнування. Це деелоїзація...
У 14-21рр. влада не боялась (щороку запускати під сотню тисяч), а тепер боїться?
Зараз у відпустках хтось “б`є себе в груди”?
Надумані проблеми...
Можна вживати давно встановлені терміни: "козаки" та "гречкосії". Для чого той новомов.
Пиши прямо: гречкосії мають захищати (реєстрових) козаків.
Та термінологія і правила не діють.
Бо у реєстрових нема колишніх прав і привілеїв. Навіть близько.
А отже -- і вимог до них не може бути...
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:24
Bobua написав:
Та термінологія і правила не діють.
Бо у реєстрових нема колишніх прав і привілеїв. Навіть близько.
А отже -- і вимог до них не може бути...
Цмудити бюджетну сіську, це найвище його право.
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flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:25
выпускайте успиха. скучно. интересна его реакция на закон. как тебе наказание в виде лишения прав и штрафа 17тыс?
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vitaliiangel
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:35
vitaliiangel написав:
выпускайте успиха. скучно. интересна его реакция на закон. как тебе наказание в виде лишения прав и штрафа 17тыс?
Відповім за Успіха, реакція двояка: "ухилянти пісчать як перелякані миші із під шконки" - і це радує, тільки ролеві ігри Успіх-ухилянт відкладаються на невизначий термін, це засмучує.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 кві, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:35
Hotab написав:
я не хочу, мне страшно, и никакой закон мне не подойдет».
Я не хочу, мені страшно, підійде нормальний демократичний закон згідно з яким воїн - не раб, і тому:
1) Відомі точні терміни служби.
2) Діє презумпція невинуватості, і в разі чого (смерті, поранення), то державі потрібно довести, що це воїн не виконував наказ, а не як зараз - родичам потрібно доводити, що він його виконував...
3) Всі накази командира і воїна повинні фіксуватись, як дії поліції на нагрудні камери* хоча не зрозуміло як в разі полону не дати ними скористатись ворогу...
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:38
Bobua
Та термінологія і правила не діють.
Бо у реєстрових нема колишніх прав і привілеїв. Навіть близько.
А отже -- і вимог до них не може бути.
Про реєстрових і термінологію..
тут часто звучить фраза «професійний військовий». Хто він?
Давайте розбиратись, не загальними фразами, а може якимись критеріями.
Зараз служба по контракту.
1. Тобто сидить десь в епіку вантажник-кладівник хлопчина 23 роки, не склалось щось , «а піду на контракт в ЗСУ». Відбув один на 5 років, не сподобалось, повернувся в Епік. Він проф.військовий? Скільки винен пʼяному Вадіку чи Флуману?
2. Наступний. Лейтенант відвчився 5 років у ВВНЗ по профілю «звʼязок» , відбув контракт 5 років, не винен нічого по фінансам, звільнився і пішов в Укртелеком. Побув там, знов на 5р в ЗСУ, знов пішов в Водафон. Він проф.військовий?
3. Студент з воєнною кафедрою в КНУ Шевченка , вирішив якийсь час послужити в ЗСУ, лейтенантом прийшов. Він проф . військовий?
4. Мобілізований Успіх. 2 роки плотно працює по своєму і не своєму ВОС, по факту війна навчила більше ніж київського сержанта контрактника в штабі СВ ЗСУ на Дегтяріаській, який там 3 контракти по 5 років сидить на КПП штабу. Хто з них проф.військовий? Хто професійніший?
У кого з них боргів перед пʼяним вадіком і тверезим , але не розумнішим від цього флуманом найбільше? (Вибрати цифру від 1 до 5)
Востаннє редагувалось Hotab
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:40
vitaliiangel написав:
2 года помощи результат ноль. Для части американцев Украина - бездонная бочка, куда надо каждый год вливать 60 ярдов.
Чи озвучать цифру скільки коштувала сьогоднішня допомога пратнерів Ізраілю? Скільки випуляли ракет, скільки коштувало перекидання флоту, запуски винищувачів. Мабуть ні, бо це нікому не цікаво. Як і те що робили що хотіли де заманеться, над любою країною. Справа не в грошах. Це демонстрація сили над завідомо слабкішим ворогом у регіоні де суцільний бардак. Показуха для "демократичного" світу що все пучком, броня крєпка, живемо далі боремося з пластиковими стаканчиками, гендерною нерівностью, права трансам та свободу пандам
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:41
Hotab написав:Bobua
Та термінологія і правила не діють.
Бо у реєстрових нема колишніх прав і привілеїв. Навіть близько.
А отже -- і вимог до них не може бути.
Про реєстрових і термінологію..
тут часто звучить фраза «професійний військовий». Хто він?
Давайте розбиратись, не загальними фразами, а може якимись критеріями.
Зараз служба по контракту.
1. Тобто сидить десь в епіку вантажник-кладівник хлопчина 23 роки, не склалось щось , «а піду на контракт в ЗСУ». Відбув один на 5 років, не сподобалось, повернувся в Епік. Він проф.військовий? Скільки винен пʼяному Вадіку чи Флуману?
2. Наступний. Лейтенант відвчився 5 років у ВВНЗ по профілю «звʼязок» , відбув контракт 5 років, не винен нічого по фінансам, звільнився і пішов в Укртелеком. Побув там, знов на 5р в ЗМУ, знов пішов в Водафон. Він проф.військовий?
3. Студент з воєнною кафедрою в КНУ Шевченка , вирішив якийсь час послужити ага ЗСУ, лейтенантом прийшов. Він проф . військовий?
4. Мобілізований Успіх. 2 роки полотно працює по своєму і не своєму ВОС, по факту війна навчила більше ніж київського сержанта контраст в штабі СВ ЗСУ на Дегтяріаській, який там 3 контракти по 5 років сидить на КПП штабу. Хто з них проф.військовий? Хто професійніший?
У кого з них боргів перед пʼяним вадіком і тверезим , але не розумнішим від цього флуманом найбільше? (Вибрати цифру від 1 до 5)
2й,
1й і 3й заробітчанин",
4й підневільний
Залежить що розуміти під професійний, якщо заробляє гроші професіює, то професійний, якщо як хоббі, то "аматор".
В такому разі всі професійні.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 кві, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:43
flyman 3-й після КНУ вже 15 років на «сісьці», ще не проф?
2-й як став проф? В епіку? Ти йому в епіку щось платиш, щоб вимагати з нього по свистку тебе захищати?
Чим підневільний не став профі?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 кві, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 10:45
Hotab написав:flyman
3-й після КНУ вже 15 років на «сісьці», ще не проф?
2-й як став проф? В епіку?
Чим підневільний не став профі?
читай вище, залежить від визначення "професійний"
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