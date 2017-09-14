Додано: Нед 14 кві, 2024 10:38



Та термінологія і правила не діють.

Бо у реєстрових нема колишніх прав і привілеїв. Навіть близько.

А отже -- і вимог до них не може бути.





Про реєстрових і термінологію..тут часто звучить фраза «професійний військовий». Хто він?Давайте розбиратись, не загальними фразами, а може якимись критеріями.Зараз служба по контракту.1. Тобто сидить десь в епіку вантажник-кладівник хлопчина 23 роки, не склалось щось , «а піду на контракт в ЗСУ». Відбув один на 5 років, не сподобалось, повернувся в Епік. Він проф.військовий? Скільки винен пʼяному Вадіку чи Флуману?2. Наступний. Лейтенант відвчився 5 років у ВВНЗ по профілю «звʼязок» , відбув контракт 5 років, не винен нічого по фінансам, звільнився і пішов в Укртелеком. Побув там, знов на 5р в ЗСУ, знов пішов в Водафон. Він проф.військовий?3. Студент з воєнною кафедрою в КНУ Шевченка , вирішив якийсь час послужити в ЗСУ, лейтенантом прийшов. Він проф . військовий?4. Мобілізований Успіх. 2 роки плотно працює по своєму і не своєму ВОС, по факту війна навчила більше ніж київського сержанта контрактника в штабі СВ ЗСУ на Дегтяріаській, який там 3 контракти по 5 років сидить на КПП штабу. Хто з них проф.військовий? Хто професійніший?У кого з них боргів перед пʼяним вадіком і тверезим , але не розумнішим від цього флуманом найбільше? (Вибрати цифру від 1 до 5)