M-Audio написав:Права вождения автомобиля лишают по любому поводу, когда это захочется государству. Просто потому что это просто, и создаёт значительные неудобства, а обойти ограничения рискованно. По сути государство берёт право вождения автомобиля в заложники с целью, чтобы вы добровольно исполнили что-то, что другими способами заставить исполнить проблематично.
Да, это называется террор. Понял, спс
Террором это, конечно, в прямом смысле не является, но сам механизм принуждения используется точно такой же, который используют террористы. Я наивно полагал, что так подробно объяснять не надо, однако всё же. Террористы для достижения своих целей осуществляют действия, которые напрямую к желаемому для них результату не приводят. Например, если они хотят освободить из тюрьмы кого-то из своих подельников, то взрывают при этом какую-то школу, и обещают сделать это ещё. Напрямую взрыв в школе никак не приближает заключенного к свободе. Расчет на то, что правительство, во избежание дальнейших жертв, отпустит заключенного само "добровольно". Так же и здесь. Лишение права водить автомобиль не приближает "ухылянта" к ТЦК. Механизм действия только в том, чтобы он, под угрозой лишения этого права, или уже лишившись его, явился сам "добровольно".
vitaliiangel написав: Конспирология. Одна из возможных причин войны - путин очищает территорию от мужского пола для китайцев. Там мужиков переизбыток.
Общая численность населения Китая составляет 1,4 млрд человек, из них мужчин на 34 млн больше, чем женщин
ну вот если минуснуть 34 млн орков китайский баланс можно выровнять. Европеоидная раса в Китае ценится. Русских женщин охотно берут на работу в престижные салоны и школы, в представительства иностранных фирм.
Чоловіків більше через державну політику одна родина - одна дитина. Китайці коли дізнаваються що народится дівчинка роблять аборт. Бо в Китаї відсуне пенсійне забезпечення для не держ. службовців. Вважається що син більше заробить та щось підкине батькам.
Китайська держава вирішує дисбаланс між хлопцями - дівчатами пропагандою гомосексуалізму. Роліки на ТВ, банери на вулиці і т.д. з пропагандою піdарастії. На расійськом ТВ звичайно таке не покажуть.
в законе про військовий обов'язок стаття 37 п.6 про виключення з війського обліку пп8: не отримав до 40 річного віку військової спеціальності.
Эту норму убрали вконце 21 или вначале 22 года очень тихонько. Чтобы никто не знал. Войны ж не будет. Поэтому, те кому исполнилось 40 на момент действия этой статьи, посмотрите внимательно в тумбочке, у вас там лежит заява в ТЦК про виключення з обліку
Бетон написав:в законе про військовий обов'язок стаття 37 п.6 про виключення з війського обліку пп8: не отримав до 40 річного віку військової спеціальності.
Эту норму убрали вконце 21 или вначале 22 года очень тихонько. Чтобы никто не знал. Войны ж не будет. Поэтому, те кому исполнилось 40 на момент действия этой статьи, посмотрите внимательно в тумбочке, у вас там лежит заява в ТЦК про виключення з обліку
Нема військової спеціальності - підеш у штуромовики Знятий не знятий з обліку? На стан здоровья зараз не зважають. Законодавці чітко вказали напрямок де можно відкосити від призиву - це Бронь, це освіта. Купи собі аспірантуру та спокійно живи.
Должны быть долгосрочные обязательства. А не так надкусил службу и выбросил.
Только обязательства двусторонние)) То есть воина подписывают как в царской армии на всю жизнь, но тогда его и кормят как свинью к пасхе. Он знает что 25 лет он трудоустроен (если не алкаш и не негодяй), государство на него рассчитывает , но дает ему то , то и это. А когда работа воина не конкурентная, как шаман тут говорил что его 8 одноклассникам не понравилось, так откуда долг перед флуманом?))
Ти викладачем у кого що цмудив? Скільки років? Коли будеш в ЗСУ віддавати борг?
Попросили підмінити на семестр вести предмети померлого професора-завкафердри (за 1/4 окладу асистента кафедри, 600 грн.міс із умовно державної сіськи), але в понятійному апараті хотаба це предмет пред"яви виконати обов"язок відсвічувати в теплік.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 кві, 2024 11:25, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:в законе про військовий обов'язок стаття 37 п.6 про виключення з війського обліку пп8: не отримав до 40 річного віку військової спеціальності.
Эту норму убрали вконце 21 или вначале 22 года очень тихонько. Чтобы никто не знал. Войны ж не будет. Поэтому, те кому исполнилось 40 на момент действия этой статьи, посмотрите внимательно в тумбочке, у вас там лежит заява в ТЦК про виключення з обліку
Конституція України Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина
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