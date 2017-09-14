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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:26
Hotab написав:vitaliiangel
Должны быть долгосрочные обязательства. А не так надкусил службу и выбросил.
Только обязательства двусторонние))
То есть воина подписывают как в царской армии на всю жизнь, но тогда его и кормят как свинью к пасхе. Он знает что 25 лет он трудоустроен (если не алкаш и не негодяй), государство на него рассчитывает , но дает ему то , то и это.
А когда работа воина не конкурентная, как шаман тут говорил что его 8 одноклассникам не понравилось, так откуда долг перед флуманом?))
дисбаланс. долга нет, но по консенсусу нужны люди с обязательствами, а не шалтай-болтай. Недоработка на управленческом уровне. А шо ты хотел когда всё что можно - тырится. Вот результат. Общество думало армия будет их защищать, а впенсы думают, что общество будет их кормить и защищать. Нет консенсуса. В других кейсах его тоже нет. Добавить принудиловки, так лопнет в другом месте. Любой лжедмитрий за день присвоит себе антирейтинг власти. Как приствоил себе Зе антирейтинг ПАПа в 2019.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 11:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:28
Hotab написав:vitaliiangel
Должны быть долгосрочные обязательства. А не так надкусил службу и выбросил.
Только обязательства двусторонние))
То есть воина подписывают как в царской армии на всю жизнь, но тогда его и кормят как свинью к пасхе. Он знает что 25 лет он трудоустроен (если не алкаш и не негодяй), государство на него рассчитывает , но дает ему то , то и это.
А когда работа воина не конкурентная, как шаман тут говорил что его 8 одноклассникам не понравилось, так откуда долг перед флуманом?))
про долг тут ти, холява і Ко
я, віталієн і Ко про професіоналів
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flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:36
Віталліан
Да чому пенсія платиться у 45???
Залишили це чому?
За совдепу було: послужи в ЗабВо (забудь вернуться оттуда, забайкальский воєнний округ) тощо. Да навіть ближче -- ппосиди роками на якійсь в лісі радіо або радарній точці.
Тому пенсія була всл в 45, щоб хоч потім пожив, не серед медведів та солдатів.
Чому залишили, коли цього не стало?
Да тому, щоб не платити одразу більше.
Тобто пенсію вбрали б, але прийшлося б платити одразу. Одразу гроші на стол.
А так пенсія...
Яка доволі сильно зжирається інфляцією та неперерахунком навіть для три року тому звільнених.
Що тоді казати про пенсія царя гороха -- початку 90-х.
І пенсія не у 45, а при вислузі 25 календарних років.
Не по досягненню віку 45, а за зроблене -- за роки вислужені.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 14 кві, 2024 11:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:36
flyman
я, віталієн і Ко про професіоналів
відчуй різницю
Так ти поплив в питанні професіоналів.
Успіх професійніший за ггрузчика епіка, але перший у тебе не профі, а другий - так.
Бо у другого десь виник перед тобою борг. Через сіську.
Ти цмулив в одну щоку а не дві, і кажеш що лише пригубив і майже не ковтав, тому раптом не винен нічого. Ти винен трохи менше, всього рік в тепліку.
То коли чорт забирай розрахуєшся за сіську?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:39
flyman написав: Бетон написав:
в законе про військовий обов'язок стаття 37 п.6 про виключення з війського обліку пп8: не отримав до 40 річного віку військової спеціальності.
Эту норму убрали вконце 21 или вначале 22 года очень тихонько. Чтобы никто не знал. Войны ж не будет.
Поэтому, те кому исполнилось 40 на момент действия этой статьи, посмотрите внимательно в тумбочке, у вас там лежит заява в ТЦК про виключення з обліку
Конституція України
Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина
Стаття 58
Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.
Підійди до ТЦКашного буса та процитуй їм Конституцію України
З мого досвіду спілкування з ТКАшниками там більшість з неповною серединою освітою.
Я розумію як їх стимулюють. Не будешь ти крутити і запихувати людей в бус, запихнуть тебе через невиконання плану.
В військовій час, мабудь так і треба стимулювати.
Але ж набрали б людей з мінімальними комунікативними здібностями, а не кумів та по знайомству ухилянтів.
Відкриють кордони, молодь з України рване.
З чого держ. службовці збираються пенсії отримувати незрозуміло.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:46
vitaliiangel написав:
дисбаланс. долга нет, но по консенсусу нужны люди с обязательствами, а не шалтай-болтай. Недоработка на управленческом уровне. А шо ты хотел когда всё что можно - тырится. Вот результат. Общество думало армия будет их защищать, а впенсы думают, что общество будет их кормить и защищать. Нет консенсуса. В других кейсах его тоже нет. Добавить принудиловки, так лопнет в другом месте. Любой лжедмитрий за день присвоит себе антирейтинг власти. Как приствоил себе Зе антирейтинг ПАПа в 2019.
В принципі згоден, будь який кандидат в президенти якій запропонує скасувати пенсійні виплати військовим які не воювали, поліції, суддям та прокурорам - стане президентом.
Нова стадія популізму.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:48
detroytred написав:
Да тому, щоб не платити одразу більше.
Тобто пенсію вбрали б, але прийшлося б платити одразу. Одразу гроші на стол.
это был хитрый манипуляционный инструмент. В мирное время поканывало, кто угодно мог... Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. Консенсус с армией был обманом, кормили бесполезных людей вдобавок сильно экономили. Пришла война и просто ростом з/п консенсус не достигнут. Надо объяснить почему при численности ЗСУ 1млн такая нехватка личного состава в пехоте. И почему за всё должны платить трактористы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 11:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:49
UA
збираються пенсії отримувати незрозуміло.
Особисто я планую жебракувати під вікнами нахалбудівського цоколя, стукаючи милицею у вікно . Питати «коли за сіську розрахуєшся?»
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:52
UA написав:
Підійди до ТЦКашного буса та процитуй їм Конституцію України
З мого досвіду спілкування з ТКАшниками там більшість з неповною серединою освітою.
Я розумію як їх стимулюють. Не будешь ти крутити і запихувати людей в бус, запихнуть тебе через невиконання плану.
В військовій час, мабудь так і треба стимулювати.
Але ж набрали б людей з мінімальними комунікативними здібностями, а не кумів та по знайомству ухилянтів.
Відкриють кордони, молодь з України рване.
З чого держ. службовці збираються пенсії отримувати незрозуміло.
І до того ж, говориш з офіцером. Більш менш нормально.
Але обов'язково пхне свого носа отакий сержант (всіх мастей, починаючи з молодшого ...заплутаєшся в них).
Я вже питаю капітана: "Поясни що це таке? Ну нехай я пенс і ніхто, але він же тебе підйо-є."
Мовчить...
Лідер. Домовлятися з підлеглими. Ну-ну. Як на ринку...
*Чоловіки у зелених штанях*.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:56
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Да тому, щоб не платити одразу більше.
Тобто пенсію вбрали б, але прийшлося б платити одразу. Одразу гроші на стол.
это был хитрый манипуляционный инструмент. В мирное время поканывало, кто угодно мог... Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. Консенсус с армией был обманом, кормили бесполезных людей вдобавок сильно экономили. Пришла война и просто ростом з/п консенсус не достигнут. Надо объяснить почему при численности ЗСУ 1млн такая нехватка личного состава в пехоте. И почему за всё должны платить трактористы.
Нема такого. Нема. Що впенс повинен сидіти вдома.
4% проти 1%.
Трактористи платять усім пенсам. Впенсам точно так само, як і цивільним. За зроблене. Згідно солідарної пенссистеми.
Нема грошей, то понижається розмір.
Хоч до нуля.
Але додаткового обов'язку у впенсів НЕМА.
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