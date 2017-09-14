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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:00
detroytred я что говорил что есть? этим и нарушен консенсус. я платил страховку, чтобы в случае дтп ск мне возместила ущерб. Пока дтп не было всех всё устраивало. Когда случилось ск компания мне говорит "нет у меня перед тобой обязательств НЕТ и точка).
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:02
vitaliiangel написав:detroytred
я что говорил что есть?
Це виходить з даного твердження:
*Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. *
Якщо не так зрозумів, то забираю назад.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:07
detroytred написав: vitaliiangel написав:detroytred
я что говорил что есть?
Це виходить з даного твердження:
*Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. *
Якщо не так зрозумів, то забираю назад.
я объяснял суть конфликта, а не его юридическую сторону.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:16
detroytred написав: vitaliiangel написав:detroytred
я что говорил что есть?
Це виходить з даного твердження:
*Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. *
Якщо не так зрозумів, то забираю назад.
стався напад, і професійні воєнні: а там в контракті на 100500й сторінці дрібним шрифтом: що він нас не стосується
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flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:18
барабашов написав: Hotab написав:Bobua
Та термінологія і правила не діють.
Бо у реєстрових нема колишніх прав і привілеїв. Навіть близько.
А отже -- і вимог до них не може бути.
Про реєстрових і термінологію..
тут часто звучить фраза «професійний військовий». Хто він?
Давайте розбиратись, не загальними фразами, а може якимись критеріями.
Зараз служба по контракту.
1. Тобто сидить десь в епіку вантажник-кладівник хлопчина 23 роки, не склалось щось , «а піду на контракт в ЗСУ». Відбув один на 5 років, не сподобалось, повернувся в Епік. Він проф.військовий? Скільки винен пʼяному Вадіку чи Флуману?
2. Наступний. Лейтенант відвчився 5 років у ВВНЗ по профілю «звʼязок» , відбув контракт 5 років, не винен нічого по фінансам, звільнився і пішов в Укртелеком. Побув там, знов на 5р в ЗСУ, знов пішов в Водафон. Він проф.військовий?
3. Студент з воєнною кафедрою в КНУ Шевченка , вирішив якийсь час послужити в ЗСУ, лейтенантом прийшов. Він проф . військовий?
4. Мобілізований Успіх. 2 роки плотно працює по своєму і не своєму ВОС, по факту війна навчила більше ніж київського сержанта контрактника в штабі СВ ЗСУ на Дегтяріаській, який там 3 контракти по 5 років сидить на КПП штабу. Хто з них проф.військовий? Хто професійніший?
У кого з них боргів перед пʼяним вадіком і тверезим , але не розумнішим від цього флуманом найбільше? (Вибрати цифру від 1 до 5)
Не бачу цифру під якою буде визначена доля використаного пілота гв'єртольота
недавно приводили, що борг пілота сотні мільойнів (грн, $ ??), з податків посполитих держава витрачає на одного підготувати, тому скромно п.5 упускаєм борг тих хто про нього більше всього кричить що віддати
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:54
flyman написав: detroytred написав: vitaliiangel написав:detroytred
я что говорил что есть?
Це виходить з даного твердження:
*Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. *
Якщо не так зрозумів, то забираю назад.
стався напад, і професійні воєнні: а там в контракті на 100500й сторінці дрібним шрифтом: що він нас не стосується
Ну що за тролінг?
В контракті великими літерами -- про закінчення контракту.
А якщо під час контракту -- то стосується не те що напад ворога, а напад кроликів на Плавні))
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:55
Впливовий республіканець Скаліз сказав, що на найближчому тижні буде надана допомога Ізраїлю і Палата змінить свій розклад роботи для цього. Як це буде, чи то окремий новий закон швидко від Палати і Сенату. Чи внесуть зміну у вже прийнятий сенатський, ми поки не знаємо.
по Украине
Сьогодні Джонсон йде зустрічатися з Трампом. Там (за даними ЗМІ) має з ним домовитись хоча б не критикувати публічно далі винесення пакету допомоги. Паралельно ведуть розмову з Білим домом як все ж таки має виглядати пакет (я так розумію поки найбільш вирогідний варіант, це замінити частину гранту на типу кредит, який під заставу російських активів)+ якісь поступки, типу по LNG газу.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:58
flyman
недавно приводили, що борг пілота сотні
У тебе на момент читання сітківка була вже в стаканчику на тумбочці. Бо там не «борг» , а «вартість підготовки». Чим більше він служить, тим більше він:
1. Віддає Батьківщині борг по її захисту
2. Зростає кваліфікація і він дорожчає.
Ти як ойтішник та десь так само. Ти винен фірмі, на яку працюєш, з кожним роком все більше через підвищення твоєї власної кваліфікації?
Але це пусте.
Хоч ти бюджетну сіську лише пригубляв і лише трохи ковтав, коли почнеш розраховуватись?
Теплік чекає!
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 кві, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:02
Hotab написав:flyman
недавно приводили, що борг пілота сотні
У тебе на момент читання сітківка була вже в стаканчику на тумбочці. Бо там не «борг» , а «вартість підготовки». Чим більше він служить, тим більше він:
1. Віддає Батьківщині борг по її захисту
2. Зростає кваліфікація і він дорожчає.
Ти як ойтішник та десь так само. Ти винен фірмі, на яку працюєш, з кожним роком все більше через підвищення твоєї власної кваліфікації?
Але це пусте.
Хоч ти бюджету міську лише по шаблях і лише трохи ковтав, коли почнеш розраховуватись?
ти державу від фірми можеш відрізнити, чи для найманця ЧВК "акакаяразніца, аби бабкі шлі"
фірма наймає по рейту Х, перепродає по рейту 3Х, хто кому винен?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 кві, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:03
flyman написав:
недавно приводили, що борг пілота сотні мільойнів (грн, $ ??), з податків посполитих держава витрачає на одного підготувати, тому скромно п.5 упускаєм борг тих хто про нього більше всього кричить що віддати
Так нюанс: оті 5 років обов'язокового першого контакту пілот повертає більше, ніж зв'язківець. Дорожче його служба коштує.
Чому ж і у зв'язківця тоді лише 5 років, а не більше?
Тому що на підготовку зв'язківця держава витрачає відповідно менше.
Ну нема халяви...
Там порахувати, так ще виявиться, що перший обов'язоковий контракт повинен бути менше 5 років.
Тобто держава ще й заборгувала))
Ну не обдурити системно офіційно в нас державу пересічному.
Тільки корупційно)) або *обраним* (тобто високопосадовцям).
Вони всі халявні можливості для пересічного держслужбовця чітко відслідковують.
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