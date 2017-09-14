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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76667667766876697670>
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:00

detroytred я что говорил что есть? этим и нарушен консенсус. я платил страховку, чтобы в случае дтп ск мне возместила ущерб. Пока дтп не было всех всё устраивало. Когда случилось ск компания мне говорит "нет у меня перед тобой обязательств НЕТ и точка).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:02

  vitaliiangel написав:detroytred я что говорил что есть?

Це виходить з даного твердження:
*Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. *

Якщо не так зрозумів, то забираю назад.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:07

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred я что говорил что есть?

Це виходить з даного твердження:
*Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. *

Якщо не так зрозумів, то забираю назад.

я объяснял суть конфликта, а не его юридическую сторону.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:16

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred я что говорил что есть?

Це виходить з даного твердження:
*Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. *

Якщо не так зрозумів, то забираю назад.

стався напад, і професійні воєнні: а там в контракті на 100500й сторінці дрібним шрифтом: що він нас не стосується
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:18

  барабашов написав:
  Hotab написав:Bobua

Та термінологія і правила не діють.
Бо у реєстрових нема колишніх прав і привілеїв. Навіть близько.
А отже -- і вимог до них не може бути.


Про реєстрових і термінологію..
тут часто звучить фраза «професійний військовий». Хто він?
Давайте розбиратись, не загальними фразами, а може якимись критеріями.
Зараз служба по контракту.
1. Тобто сидить десь в епіку вантажник-кладівник хлопчина 23 роки, не склалось щось , «а піду на контракт в ЗСУ». Відбув один на 5 років, не сподобалось, повернувся в Епік. Він проф.військовий? Скільки винен пʼяному Вадіку чи Флуману?
2. Наступний. Лейтенант відвчився 5 років у ВВНЗ по профілю «звʼязок» , відбув контракт 5 років, не винен нічого по фінансам, звільнився і пішов в Укртелеком. Побув там, знов на 5р в ЗСУ, знов пішов в Водафон. Він проф.військовий?
3. Студент з воєнною кафедрою в КНУ Шевченка , вирішив якийсь час послужити в ЗСУ, лейтенантом прийшов. Він проф . військовий?
4. Мобілізований Успіх. 2 роки плотно працює по своєму і не своєму ВОС, по факту війна навчила більше ніж київського сержанта контрактника в штабі СВ ЗСУ на Дегтяріаській, який там 3 контракти по 5 років сидить на КПП штабу. Хто з них проф.військовий? Хто професійніший?


У кого з них боргів перед пʼяним вадіком і тверезим , але не розумнішим від цього флуманом найбільше? (Вибрати цифру від 1 до 5)

Не бачу цифру під якою буде визначена доля використаного пілота гв'єртольота

недавно приводили, що борг пілота сотні мільойнів (грн, $ ??), з податків посполитих держава витрачає на одного підготувати, тому скромно п.5 упускаєм борг тих хто про нього більше всього кричить що віддати
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:54

  flyman написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred я что говорил что есть?

Це виходить з даного твердження:
*Но пришла война и общество спрашивает, почему впенс в 45 должен сидеть дома, а тракторист в 50 его кормить и защищать. *

Якщо не так зрозумів, то забираю назад.

стався напад, і професійні воєнні: а там в контракті на 100500й сторінці дрібним шрифтом: що він нас не стосується

Ну що за тролінг?
В контракті великими літерами -- про закінчення контракту.

А якщо під час контракту -- то стосується не те що напад ворога, а напад кроликів на Плавні))
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:55

Впливовий республіканець Скаліз сказав, що на найближчому тижні буде надана допомога Ізраїлю і Палата змінить свій розклад роботи для цього. Як це буде, чи то окремий новий закон швидко від Палати і Сенату. Чи внесуть зміну у вже прийнятий сенатський, ми поки не знаємо.


по Украине
Сьогодні Джонсон йде зустрічатися з Трампом. Там (за даними ЗМІ) має з ним домовитись хоча б не критикувати публічно далі винесення пакету допомоги. Паралельно ведуть розмову з Білим домом як все ж таки має виглядати пакет (я так розумію поки найбільш вирогідний варіант, це замінити частину гранту на типу кредит, який під заставу російських активів)+ якісь поступки, типу по LNG газу.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:58

flyman

недавно приводили, що борг пілота сотні


У тебе на момент читання сітківка була вже в стаканчику на тумбочці. Бо там не «борг» , а «вартість підготовки». Чим більше він служить, тим більше він:
1. Віддає Батьківщині борг по її захисту
2. Зростає кваліфікація і він дорожчає.
Ти як ойтішник та десь так само. Ти винен фірмі, на яку працюєш, з кожним роком все більше через підвищення твоєї власної кваліфікації?

Але це пусте.
Хоч ти бюджетну сіську лише пригубляв і лише трохи ковтав, коли почнеш розраховуватись?
Теплік чекає! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 кві, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:02

  Hotab написав:flyman

недавно приводили, що борг пілота сотні


У тебе на момент читання сітківка була вже в стаканчику на тумбочці. Бо там не «борг» , а «вартість підготовки». Чим більше він служить, тим більше він:
1. Віддає Батьківщині борг по її захисту
2. Зростає кваліфікація і він дорожчає.
Ти як ойтішник та десь так само. Ти винен фірмі, на яку працюєш, з кожним роком все більше через підвищення твоєї власної кваліфікації?

Але це пусте.
Хоч ти бюджету міську лише по шаблях і лише трохи ковтав, коли почнеш розраховуватись? :mrgreen:

ти державу від фірми можеш відрізнити, чи для найманця ЧВК "акакаяразніца, аби бабкі шлі"

фірма наймає по рейту Х, перепродає по рейту 3Х, хто кому винен?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 кві, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:03

  flyman написав:недавно приводили, що борг пілота сотні мільойнів (грн, $ ??), з податків посполитих держава витрачає на одного підготувати, тому скромно п.5 упускаєм борг тих хто про нього більше всього кричить що віддати

Так нюанс: оті 5 років обов'язокового першого контакту пілот повертає більше, ніж зв'язківець. Дорожче його служба коштує.
Чому ж і у зв'язківця тоді лише 5 років, а не більше?
Тому що на підготовку зв'язківця держава витрачає відповідно менше.

Ну нема халяви...
Там порахувати, так ще виявиться, що перший обов'язоковий контракт повинен бути менше 5 років.
Тобто держава ще й заборгувала))

Ну не обдурити системно офіційно в нас державу пересічному.
Тільки корупційно)) або *обраним* (тобто високопосадовцям).
Вони всі халявні можливості для пересічного держслужбовця чітко відслідковують.
detroytred
 
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