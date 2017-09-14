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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:05
flyman написав: Hotab написав:vitaliiangel
Должны быть долгосрочные обязательства. А не так надкусил службу и выбросил.
Только обязательства двусторонние))
То есть воина подписывают как в царской армии на всю жизнь, но тогда его и кормят как свинью к пасхе. Он знает что 25 лет он трудоустроен (если не алкаш и не негодяй), государство на него рассчитывает , но дает ему то , то и это.
А когда работа воина не конкурентная, как шаман тут говорил что его 8 одноклассникам не понравилось, так откуда долг перед флуманом?))
про долг тут ти, холява і Ко
я, віталієн і Ко про професіоналів
відчуй різницю
Флай , Здоров,я і Удачі .
Будь Ласка коротко , чим моя позіція про відношення до Батьківщини не подобаєтся .
Тільки коротко .
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:06
detroytred написав: flyman написав:
недавно приводили, що борг пілота сотні мільойнів (грн, $ ??), з податків посполитих держава витрачає на одного підготувати, тому скромно п.5 упускаєм борг тих хто про нього більше всього кричить що віддати
Так нюанс: оті 5 років обов'язокового першого контакту пілот повертає більше, ніж зв'язківець. Дорожче його служба коштує.
Чому ж і у зв'язківця тоді лише 5 років, а не більше?
Тому що на підготовку зв'язківця держава витрачає відповідно менше.
Ну нема халяви...
Там порахувати, так ще виявиться, що перший обов'язоковий контракт повинен бути менше 5 років.
Тобто держава ще й заборгувала))
Ну не обдурити системно офіційно в нас державу пересічному.
Тільки корупційно)) або *обраним* (тобто високопосадовцям).
Вони всі халявні можливості для пересічного держслужбовця чітко відслідковують.
пиши хотабу, та холяві і Ко, на їх думку державі всі М1860 винні борг (вони ні, бо віддали) як земля колгоспу
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flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:06
flyman
ти державу від фірми можеш відрізнити
Мою кваліфікацію підвищує мабуть держава? То твою фірма. Ще раз, тобі фірма викочує рахунок за підвищення твоєї кваліфікації за час роботи на неї? Чи ти завершив робочий контракт і ви не винні один одному нічого? Вілаля казав, що бізнес рахує свої гроші покруче держави . То якщо у фірми нема претензій, чому ти думаєш що бюджетник винен все більше??
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Hotab
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:10
Hotab написав:
Вілаля казав, що бізнес рахує свої гроші покруче держави
стесняюсь спросить Вилаля это кто? забегаю наперёд для детей считается нормой общение с выдуманными персонажами.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:15
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
недавно приводили, що борг пілота сотні мільойнів (грн, $ ??), з податків посполитих держава витрачає на одного підготувати, тому скромно п.5 упускаєм борг тих хто про нього більше всього кричить що віддати
Так нюанс: оті 5 років обов'язокового першого контакту пілот повертає більше, ніж зв'язківець. Дорожче його служба коштує.
Чому ж і у зв'язківця тоді лише 5 років, а не більше?
Тому що на підготовку зв'язківця держава витрачає відповідно менше.
Ну нема халяви...
Там порахувати, так ще виявиться, що перший обов'язоковий контракт повинен бути менше 5 років.
Тобто держава ще й заборгувала))
Ну не обдурити системно офіційно в нас державу пересічному.
Тільки корупційно)) або *обраним* (тобто високопосадовцям).
Вони всі халявні можливості для пересічного держслужбовця чітко відслідковують.
пиши хотабу, та холяві і Ко, на їх думку державі всі М1860 винні борг (вони ні, бо віддали) як земля колгоспу
Дик, так у мене вказано відносно пересічного. Будь-якої масті. Хоч держслужбовця (всл і т.д.), хоч гречкосія (тракториста і т.д.).
До того ж тут вже не раз вказулось: як держава частково виконує свої обов'язки, точ само так і пересічний має повне право виконувати свої частково.
Грубо: взбір платить -- виконує? Виконує.
А яку частину хто (держава, пересічний) виконує не виконує --- да запаришся рахувати...
З усіма косвенними зв'язками.
І до того ж для кожного тоді треба окремо.
А отой рахунок Будівельника, то черговий його є-к.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:17
flyman
Поки ви ховаєтесь за посаду викладача .
Ваше хворобливе ставлення до своєї особи буде не на часі у найближчому майбутьнему .
Це до того часу , поки ви не зустрінете людину з загостреним розумінням УБД .
( Успіх)
Там ви все зрозумієте .
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холява
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:17
холява
привет
желаю вам крепкого здоровья и хорошего дня!
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vitaliiangel
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:21
detroytred
Не викручуйтесь - цивільні працюють, військові воюють, все крапка. Ви ні того ні того не робите, лише флудите на форумах. Хто Ви після цього? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 14 кві, 2024 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:22
vitaliiangel написав:холява
привет
желаю вам крепкого здоровья и хорошего дня!
Неожиданно теплые пожелания .
Спасибо .
" Бойтесь данайцев дары приносящих "
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:24
холява написав:
Неожиданно теплые пожелания .
Спасибо .
с чего вы решили что я злой?
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