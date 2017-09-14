А где я написал , что вы злой ?
|
|
|
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:25
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:26
Ізраїль розпалює війну і відволікає увагу від путлєризму ..
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:27
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 13:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:28
Уяви, мені є чим займатися.
Уяви, це напряму дає змогу одному з двох всл воювати.
А ти хотів халяви?
Щоб всі три воювали, хтось подихав від ..., а ти ще й третій бізнес відкрив, бо не дійшов за 2+ роки до війська.
Так не буває.
Можеш тіки сподіватись, щоб я помінявся місцями з отими.
І ти попав до мене. Нагадав себе. І відсвічував би в теплику (драїв голкою очко) - бо це згідно твоєї хфілософії, як треба служити Детройту.
Сподівайся і здійсниться. Я тільки за.
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:28
flyman
У тебе домашка не зроблена.
1. Коли борг за смоктання сіськи університетської бюджетної віддаси?
2. Чому відпрацювавши на фірму контракт працівник фірми нічого не винен їй , а відпрацювавший контракт на державу - став їй винен це більше?
Питання, яким чином надуманий тобою борг перед державою , раптом став боргом особисто перед тобою - поки що опустимо. Але повернемось обовʼязково. Бо питання скільки ти сплатив у бюджет , що рахуєш його гроші і викриваєш боржників - ще відкрите.
Я чекаю.
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:47
Хіба це має значення зараз, коли вже є реєстр Оберіг із оцифрованими даними на всіх чоловіків 18-60 рокв ??
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:53
Израиль начал наносить ответные удары после ночной атаки по стране.
Первой целью стали позиции «Хезболлы», которую поддерживает Иран. Снаряды попали в здание принадлежащее «Хезболла» на юге Ливана.
Які тепер прогнози, шановне панство?
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:54
Він має на увазі зняття з вобліку.
Хз. Не знаю, але мені здається (перехрещусь), що тут недоречно -закон заортньої сили не має.
Тобто це не той випадок.
Можна зараз на військовий облік хоч 90 річних поставити...
Тобто це не право - знявся з вобліку і ніззя змінити закон і поставити знов.
Це з іншої опери.
Бо так і хто застав граничний термін перебування в запасі ще до його продовження, може сказати -- гудбай.
Нехай юристи гілки пояснять.
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:54
Додано: Нед 14 кві, 2024 14:08
Hotab Не бачу шостого пункту. - Поступив у військовий ВИШ ( чому саме туди, бо брали всіх, конкурсу нуль, а у цивільний треба мізки мати щоб поступити бо є конкурс) попротирав штани 25 років якимось там інструктором, отримав від держави на халяву квартиру, пенсію, відсудив у держави ще і підвищену як у військових які реально воювали і став військовим але лише мирного часу і зараз флудить та хамить по всіх форумах і відправляє ухилянтів на війну. Навмисне не пишу хто це він і сам зараз тони флуду і офтопу виллє
|