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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76687669767076717672>
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:25

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Неожиданно теплые пожелания .
Спасибо .
с чего вы решили что я злой?


А где я написал , что вы злой ?
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:26

Ізраїль розпалює війну і відволікає увагу від путлєризму ..

https://mobile.facebook.com/story.php?i ... 1737760221
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:27

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 13:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:28

  Василь-Рівне написав:detroytred Не викручуйся - цивільні працюють, військові воюють, все крапка. Ти ні того ні того не робиш, лише гадиш по форумах. Хто ти після цього? Га?

Уяви, мені є чим займатися.
Уяви, це напряму дає змогу одному з двох всл воювати.

А ти хотів халяви?
Щоб всі три воювали, хтось подихав від ..., а ти ще й третій бізнес відкрив, бо не дійшов за 2+ роки до війська.

Так не буває.
Можеш тіки сподіватись, щоб я помінявся місцями з отими.
І ти попав до мене. Нагадав себе. І відсвічував би в теплику (драїв голкою очко) - бо це згідно твоєї хфілософії, як треба служити Детройту.

Сподівайся і здійсниться. Я тільки за.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:28

flyman

пиши хотабу, та холяві і Ко, на їх думку державі всі М1860 винні борг (вони ні, бо віддали) як земля колгоспу


У тебе домашка не зроблена.
1. Коли борг за смоктання сіськи університетської бюджетної віддаси?
2. Чому відпрацювавши на фірму контракт працівник фірми нічого не винен їй , а відпрацювавший контракт на державу - став їй винен це більше?


Питання, яким чином надуманий тобою борг перед державою , раптом став боргом особисто перед тобою - поки що опустимо. Але повернемось обовʼязково. Бо питання скільки ти сплатив у бюджет , що рахуєш його гроші і викриваєш боржників - ще відкрите.
Я чекаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:47

  Бетон написав:в законе про військовий обов'язок стаття 37 п.6 про виключення з війського обліку пп8: не отримав до 40 річного віку військової спеціальності.

Эту норму убрали вконце 21 или вначале 22 года очень тихонько. Чтобы никто не знал. Войны ж не будет.
Поэтому, те кому исполнилось 40 на момент действия этой статьи, посмотрите внимательно в тумбочке, у вас там лежит заява в ТЦК про виключення з обліку

Хіба це має значення зараз, коли вже є реєстр Оберіг із оцифрованими даними на всіх чоловіків 18-60 рокв ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:53

Израиль начал наносить ответные удары после ночной атаки по стране.
Первой целью стали позиции «Хезболлы», которую поддерживает Иран. Снаряды попали в здание принадлежащее «Хезболла» на юге Ливана.
Які тепер прогнози, шановне панство?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:54

  maxprofit написав:
  Бетон написав:в законе про військовий обов'язок стаття 37 п.6 про виключення з війського обліку пп8: не отримав до 40 річного віку військової спеціальності.

Эту норму убрали вконце 21 или вначале 22 года очень тихонько. Чтобы никто не знал. Войны ж не будет.
Поэтому, те кому исполнилось 40 на момент действия этой статьи, посмотрите внимательно в тумбочке, у вас там лежит заява в ТЦК про виключення з обліку

Хіба це має значення зараз, коли вже є реєстр Оберіг із оцифрованими даними на всіх чоловіків 18-60 рокв ??

Він має на увазі зняття з вобліку.

Хз. Не знаю, але мені здається (перехрещусь), що тут недоречно -закон заортньої сили не має.
Тобто це не той випадок.
Можна зараз на військовий облік хоч 90 річних поставити...

Тобто це не право - знявся з вобліку і ніззя змінити закон і поставити знов.
Це з іншої опери.

Бо так і хто застав граничний термін перебування в запасі ще до його продовження, може сказати -- гудбай.

Нехай юристи гілки пояснять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:54

  fler написав:Израиль начал наносить ответные удары после ночной атаки по стране.
Первой целью стали позиции «Хезболлы», которую поддерживает Иран. Снаряды попали в здание принадлежащее «Хезболла» на юге Ливана.
Які тепер прогнози, шановне панство?


Израиль победит .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 14:08

Hotab Не бачу шостого пункту. - Поступив у військовий ВИШ ( чому саме туди, бо брали всіх, конкурсу нуль, а у цивільний треба мізки мати щоб поступити бо є конкурс) попротирав штани 25 років якимось там інструктором, отримав від держави на халяву квартиру, пенсію, відсудив у держави ще і підвищену як у військових які реально воювали і став військовим але лише мирного часу і зараз флудить та хамить по всіх форумах і відправляє ухилянтів на війну. Навмисне не пишу хто це він і сам зараз тони флуду і офтопу виллє :mrgreen:
Василь-Рівне
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  #<1 ... 76687669767076717672>
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