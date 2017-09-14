Додано: Нед 14 кві, 2024 14:23

Василь-Рівне написав: Hotab Не бачу шостого пункту. - Поступив у військовий ВИШ ( чому саме туди, бо брали всіх, конкурсу нуль, а у цивільний треба мізки мати щоб поступити бо є конкурс) попротирав штани 25 років якимось там інструктором, отримав від держави на халяву квартиру, пенсію, відсудив у держави ще і підвищену як у військових які реально воювали і став військовим але лише мирного часу і зараз флудить та хамить по всіх форумах і відправляє ухилянтів на війну. Навмисне не пишу хто це він і сам зараз тони флуду і офтопу виллє Не бачу шостого пункту. - Поступив у військовий ВИШ ( чому саме туди, бо брали всіх, конкурсу нуль, а у цивільний треба мізки мати щоб поступити бо є конкурс) попротирав штани 25 років якимось там інструктором, отримав від держави на халяву квартиру, пенсію, відсудив у держави ще і підвищену як у військових які реально воювали і став військовим але лише мирного часу і зараз флудить та хамить по всіх форумах і відправляє ухилянтів на війну. Навмисне не пишу хто це він і сам зараз тони флуду і офтопу виллє

Почекай!Так це жалоба тиснеш?І мене, який обговорював позавчора суто питання по темі, так як і інші - забанили. За флуд.Це ти?Уяви, конкурс був 4 на місце. Пройшов тільки зза золотої медалі у школі і відповідно -- тільки співбесіди по математиці.Де 3 години уся кафедра на чолі з головою комісії старим полканом намагалася завалити.Але математика...не придерешся.Василь, тобі самому не смішно з того скільки разів тебе макаю у пряму брехню.Ти рекордсмен...Усі інші пункти брехні можемо перевірити з тобою особисто. Тариф тобі, як бізнесмену з двома бізнесами, той же - 5.Але ти ж не відповідаєш...А тільки будеш генерити далі або по колу, або нову брехню.Чухай в ТЦК. В тебе лише 1,5 роки до 60 залишилося. Дійти до війська після сидіння в кабінеті на другий день нападу.А там може і зустрінемося.Я тільки за.Я ухилянтів відправляю?То ти, Прохожий, Песікіт, Будівельник -- ухилянта?А більш ні до кого не звертався. Тільки чекав відповіді від тих, хто до мене.Це факти.