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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:14
Бетон написав:
в законе про військовий обов'язок стаття 37 п.6 про виключення з війського обліку пп8: не отримав до 40 річного віку військової спеціальності.
Эту норму убрали вконце 21 или вначале 22 года
очень тихонько. Чтобы никто не знал. Войны ж не будет.
Поэтому, те кому исполнилось 40 на момент действия этой статьи, посмотрите внимательно в тумбочке, у вас там лежит заява в ТЦК про виключення з обліку
Про шо це ?
Моб.вік рядовим у 2014 з 40 до 60 підвищила команда молодих прогресиних реформаторів-декомунизаторів сивочолого гетьмана "по заявкам трудящихся"(начебто заважало віковим добровольцям).
Хто встиг знятися з обліку у 2014 - той встиг, по їх менш расторопним ровесникам суд відхиляв клопотання.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:19
detroytred написав: maxprofit написав: Бетон написав:
в законе про військовий обов'язок стаття 37 п.6 про виключення з війського обліку пп8: не отримав до 40 річного віку військової спеціальності.
Эту норму убрали вконце 21 или вначале 22 года очень тихонько. Чтобы никто не знал. Войны ж не будет.
Поэтому, те кому исполнилось 40 на момент действия этой статьи, посмотрите внимательно в тумбочке, у вас там лежит заява в ТЦК про виключення з обліку
Хіба це має значення зараз, коли вже є реєстр Оберіг із оцифрованими даними на всіх чоловіків 18-60 рокв ??
Він має на увазі зняття з вобліку.
Хз. Не знаю, але мені здається (перехрещусь), що тут недоречно -закон заортньої сили не має.
Тобто це не той випадок.
Можна зараз на військовий облік хоч 90 річних поставити...
Тобто це не право - знявся з вобліку і ніззя змінити закон і поставити знов.
Це з іншої опери.
Бо так і хто застав граничний термін перебування в запасі ще до його продовження, може сказати -- гудбай.
Нехай юристи гілки пояснять.
Так, пояснити б. Через суд кажуть можна заяву заднім числом і використитати беспредел тцк против них самих, типу вони цю заяву не прийняли, коли закон діяв
Мені це не світить, молодняк я. Але я не кровожера щоб посилати інщих цивільних
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:23
Василь-Рівне написав:Hotab
Не бачу шостого пункту. - Поступив у військовий ВИШ ( чому саме туди, бо брали всіх, конкурсу нуль, а у цивільний треба мізки мати щоб поступити бо є конкурс) попротирав штани 25 років якимось там інструктором, отримав від держави на халяву квартиру, пенсію, відсудив у держави ще і підвищену як у військових які реально воювали і став військовим але лише мирного часу і зараз флудить та хамить по всіх форумах і відправляє ухилянтів на війну. Навмисне не пишу хто це він і сам зараз тони флуду і офтопу виллє
Почекай!
Так це жалоба тиснеш?
І мене, який обговорював позавчора суто питання по темі, так як і інші - забанили. За флуд.
Це ти?
Уяви, конкурс був 4 на місце. Пройшов тільки зза золотої медалі у школі і відповідно -- тільки співбесіди по математиці.
Де 3 години уся кафедра на чолі з головою комісії старим полканом намагалася завалити.
Але математика...не придерешся.
Василь, тобі самому не смішно з того скільки разів тебе макаю у пряму брехню.
Ти рекордсмен...
Усі інші пункти брехні можемо перевірити з тобою особисто. Тариф тобі, як бізнесмену з двома бізнесами, той же - 5.
Але ти ж не відповідаєш...
А тільки будеш генерити далі або по колу, або нову брехню.
Чухай в ТЦК. В тебе лише 1,5 роки до 60 залишилося. Дійти до війська після сидіння в кабінеті на другий день нападу.
А там може і зустрінемося.
Я тільки за.
Я ухилянтів відправляю?
То ти, Прохожий, Песікіт, Будівельник -- ухилянта?
А більш ні до кого не звертався. Тільки чекав відповіді від тих, хто до мене.
Це факти.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:28
Бетон написав:
Так, пояснити б. Через суд кажуть можна заяву заднім числом і використитати беспредел тцк против них самих, типу вони цю заяву не прийняли, коли закон діяв
Мені це не світить, молодняк я. Але я не кровожера щоб посилати інщих цивільних
Там в першому реченні очепятка.
Тобто вже є пояснення від юристів?
Так тоді ого-го скільки старперів всіх мастей можуть ...
А у рядового складу термін запасу був і овсі, кажись, до 45 років!
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:29
Hotab написав:flyman
пиши хотабу, та холяві і Ко, на їх думку державі всі М1860 винні борг (вони ні, бо віддали) як земля колгоспу
У тебе домашка не зроблена.
1. Коли борг за смоктання сіськи університетської бюджетної віддаси?
2. Чому відпрацювавши на фірму контракт працівник фірми нічого не винен їй , а відпрацювавший контракт на державу - став їй винен це більше?
Питання, яким чином надуманий тобою борг перед державою , раптом став боргом особисто перед тобою - поки що опустимо. Але повернемось обовʼязково. Бо питання скільки ти сплатив у бюджет , що рахуєш його гроші і викриваєш боржників - ще відкрите.
Я чекаю.
Я вам не флуман - тому Питання буду задавати Я - вам
Я нічого від Держави не оримав - всі свої освіти крім середньої, з якою зараз вільно випускають генофонд 18-, я оримав за власні кошти, 20 років безперевного трудового стажу мільйони сплачених податків. Кому я шо винен ???
Батьки мої,глибокі пенсіонери, ніякої допомоги від держави не отримали, навіть сраного бюджетного санаторію хоч в знак формальної поваги. Більшість санаторіїв навіть на комерційній основі не хочуть приймати людей 75+. Ви як плануєте впораись з старезним чи понівеченим на війні населенням? Хто в ці сказки про турботу та піклування повірить? Коли ви почнете поважати людей що можуть заробляти грощі в будь-якій країні? І не треба оцю хуцпу що треба було виїхати до 24.02.2022 - може сором так заїсти потім що з вікна вистрибнете.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:39
detroytred написав:
драїв голкою очко)
Ци Ви про тих "биків - сержантів" які Вас навчали хорошим манерам? Я Вам співчуваю, але, впевнений якби Ви вели себе достойно, то і необхідності в такому навчанні і не було би, вірно?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:41
Василь
Один раз спрошу: так будемо перевіряти хто бреше на особисту адресу (звісно що ціна навчити не брехати + витрати часу на таке г... 5 куо.)?
Чи зілл'єшся, як до тебе оті всі перераховані вище + нещодавно три рази СТМ?
Ну хоч на це можеш надати відповідь? Ти ж херой, майже)) доброволець.
А навіть за себе відповісти не можеш.
Блін, а ти лише згенерив чергову нову дурню...
На те, що є, спробуй відповісти. За себе.
З.и. краще б поцікавився, чому оті два бика взводних зі своїми биками сержантами відкотили взад і почали служити, як треба.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 14 кві, 2024 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:44
detroytred написав: Бетон написав:
Так, пояснити б. Через суд кажуть можна заяву заднім числом і використитати беспредел тцк против них самих, типу вони цю заяву не прийняли, коли закон діяв
Мені це не світить, молодняк я. Але я не кровожера щоб посилати інщих цивільних
Там в першому реченні очепятка.
Тобто вже є пояснення від юристів?
Так тоді ого-го скільки старперів всіх мастей можуть ...
А у рядового складу термін запасу був і овсі, кажись, до 45 років!
до 40https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5712233#p5712233
там перше посилання на рішення суду, думаю, що можна найти і протилежні за суттю
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 14 кві, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:45
fox767676
Ви як плануєте впораись з старезним чи понівеченим на війні населенням?
Ніяк. В мої обовʼязки не входить.
Хто в ці сказки про турботу та піклування повірить?
Я казав казки по це?
? Коли ви почнете поважати людей що можуть заробляти грощі в будь-якій країні?
Повага можлива (або неможлива) до конкретних персоналій. Не до групи «вони можуть заробляти в будь якій країні». Конкретно до Флумана поваги нема і бути не може, з давно і неодноразово озвучених мною причин.
І не треба оцю хуцпу що треба було виїхати до 24.02.2022 - може сором так заїсти потім що з вікна вистрибнете.
Тоді не треба «чому мене змушують робити те і те», або «чому мені не дозволяють те і те». Якщо можете пропонувати кращі варіанти перемоги (не поразки) без обмежень , примушувань - пропонуйте. Я їх не бачу, тому підтримує те що є.
У вікно поки що не планую. Не чекайте.
Флуман, я щось не зрозумів! Ти домашку зробив що пасешся тут?!!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 кві, 2024 14:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:46
Всі ці депутати, їх прислуга , та інші, всі з вікна випадуть. з сорому що довели до такого, і хуцпу далі все посилюють і посилюють
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