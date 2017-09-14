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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7669767076717672
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 14:46

  холява написав:flyman

Поки ви ховаєтесь за посаду викладача .
Ваше хворобливе ставлення до своєї особи буде не на часі у найближчому майбутьнему .

Це до того часу , поки ви не зустрінете людину з загостреним розумінням УБД .
( Успіх)
Там ви все зрозумієте .


А це може бути і не Успіх...
А наприклад наслідувач серіалу Dexter. 😳
Та взагалі будь-який серійн.вбивця. Якщо закортить додати модну ідею до свого невгамовного бажання “полювати”... Та ще й увійти в історію. У розділ “видатні особистості на зорі деелоїзації.” 🌅

Ох... Важкі часи настають для ухилянтів. Важкі...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 14:52

  Bobua написав:
  холява написав:flyman

Поки ви ховаєтесь за посаду викладача .
Ваше хворобливе ставлення до своєї особи буде не на часі у найближчому майбутьнему .

Це до того часу , поки ви не зустрінете людину з загостреним розумінням УБД .
( Успіх)
Там ви все зрозумієте .


А це може бути і не Успіх...
А наприклад наслідувач серіалу Dexter. 😳
Та взагалі будь-який серійн.вбивця. Якщо закортить додати модну ідею до свого невгамовного бажання “полювати”... Та ще й увійти в історію. У розділ “видатні особистості на зорі деелоїзації.” 🌅

Ох... Важкі часи настають для ухилянтів. Важкі...

закочування лимонок до рад ухилянтів?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 14:54

Bobua

деелоїзація може вам не сподобатись
в 1917 теж почалась деелоїзація
антиухилянти ще бурятів в паніці покличуть на захист від ухилянтів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 14:58

  fox767676 написав:Всі ці депутати, їх прислуга , та інші, всі з вікна випадуть. з сорому що довели до такого, і хуцпу далі все посилюють і посилюють

Історія знає такі приклади?
Ну так навіщо ці мрії.
Мене дивує інше: чому з 14 року , коли і зброї стало повно у вільному доступі, і патріотичні сили піднялись, але не зʼявилась жодна група «робін-гудів», яка б корупціонерів різала як свиней без суда і слідства (стріляла з глушником у підʼїзді) . Це могло б залякати інших. Ясно що елітні коти з охороною. Але середньої руки - чому ні.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 15:02

  Bobua написав:Ох... Важкі часи настають для ухилянтів. Важкі...


от мені цікаво а що буде з тро монако?
вони ж через інет зайдуть все про себе напишуть в кабінеті - і вже не ухилянти а почесні громадяни?
тому це все профанація. головна ціль доловити умовних трактористів бо дуже великі накладні витрати виявились якщо це доручити тцк
mephala
 
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