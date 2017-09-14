холява написав:

до того часу , поки ви не зустрінете людину з загостреним розумінням УБД .

Поки ви ховаєтесь за посаду викладача .Ваше хворобливе ставлення до своєї особи буде не на часі у найближчому майбутьнему .Це( Успіх)Там ви все зрозумієте .